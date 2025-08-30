Znali smo svi da će jednom i serija pobjeda stati, nije bod u Varaždinu neuspjeh. Ali zabrinjavajuće je da mi nismo u stanju odigrati kvalitetna dva poluvremena, smatraju navijači hrvatskog doprvaka
NISU ZADOVOLJNI
Navijači Dinama: Bolje 'x' nego kiks! Još je bilo dobro s obzirom da smo igrali bez golmana
Čitanje članka: 2 min
Dinamo je u 5. kolu HNL-a doživio prvi posrtaj ove sezone. Odigrao je 2-2 u Varaždinu po velikom nevremenu i obilnoj kiši s tim da je do boda stigao tek u 92. minuti golom Sandra Kulenovića iz penala.
Varaždinci su bili nadomak senzacije i velikog preokreta kada je Latković nadoknadio zaostatak poslije prvijenca Lisice, a Boršić, potom, zabio nevjerojatan gol za preokret koji je inicijalno bio ubačaj.
Dinamo je odigrao odlično prvo i vrlo loše drugo poluvrijeme što je izazvalo lavinu komentara na društvenim mrežama. Donosimo neke najzanimljivije i najupečatljivije ispod službene objave Dinama.
- Utakmica je odlučena u trenutku kada je poništen čist pogodak Dinama - gašenjem struje VAR sobi. Nakon toga smo pali u svakom segmentu igre. U svakom slučaju, glavu gore, igramo aktivno, okomito i borbeno.
- Teško gostovanje. Loše vrijeme. Erceg na zadatku. Bod u Varaždinu i nije loš. Ne može se prvenstvo osvojiti sa 36 pobjeda. Idemo dalje.
- Zašto uvijek iste zamjene? Zašto se nije odvažilo i igralo s dva napadača odmah, a ne kad gubiš? Mene baš to zanima... Rezultat je dobar kako je moglo biti.
- Ljubičić nula, Nevistića pod hitno mijenjati. Drugo poluvrijeme Varaždin dosta, dosta bolji. Dinamo mora dosta bolje ako misli nešto u Europi.
- Kad sam protiv Istre napisao da je u drugom poluvremenu bilo dosta praznog hoda i da su dva gola jako popravila opći dojam slabije izvedbe, pojedinci su bili dosta neugodni u komentarima. Nikakva tragedija ovaj remi, ali puno je posla pred Kovačevićem. Varaždin podsjetio na Varteks kada je bilo jako teško otići iz "baroknog grada" s tri boda u džepu.
- Dinamo mora tražiti strane suce.
- Podrška svima, nemojmo sad pljuvati, pristup je bio pravi. Realno i u prethodnim utakmicama smo imali rupa, čak i protiv Vukovara, ali se sve nekako "guralo pod tepih". Puno smo bolje izgledali s dva napadača, a Varaždin nas je ulaskom Azerbejdžanca prvih 20 minuta drugog poluvremena totalno nadigrao. Idemo dalje, Šafarić je realno prošle sezone napravio najveći posao u HNL-u, teško ih je bilo nadigrati, ovo je samo nastavak.
- Bolje X nego kiks!
- Jedno pitanje za trenera. Koja je svrha istog sastava u pet tekmi zaredom kada smo u svakoj od tih imali iste probleme u tranziciji? Koja je uloga u prvih pet utakmica najlošijeg igrača Dinama Vidovića? Koji je smisao ili misao isto toliko uvođenja Arbera? Taj ne da nema kvalitetu za igrati u Dinamu, nema istu niti za klupu. Lisica je zabio gol, međutim sve isto kao u preostale četiri utakmice, drugo poluvrijeme se ne pojavljuje na terenu. Zato mislim da Dinamo u Europi pod Kovačevićem neće proći dobro (nadam se da sam u krivu).
- Znali smo svi da će jednom i serija pobjeda stati, nije bod u Varaždinu neuspjeh. Ali zabrinjavajuće je da mi nismo u stanju odigrati kvalitetna dva poluvremena. I sve više se pokazuje da neki igrači, Vidović npr. možda i nisu kapacitet za Dinamo.
- Pod hitno golmana kupiti.
- Kovačević se totalno pogubio!
- Erceg odradio posao, uz njega na našu žalost katastrofalni Vidović i Stojković!
- Dobro s obzirom da smo igrali bez golmana.
- Kupuj golmana!
