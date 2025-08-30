Navijači Dinama: Bolje 'x' nego kiks! Još je bilo dobro s obzirom da smo igrali bez golmana

Dinamo je u 5. kolu HNL-a doživio prvi posrtaj ove sezone. Odigrao je 2-2 u Varaždinu po velikom nevremenu i obilnoj kiši s tim da je do boda stigao tek u 92. minuti golom Sandra Kulenovića iz penala.

Varaždinci su bili nadomak senzacije i velikog preokreta kada je Latković nadoknadio zaostatak poslije prvijenca Lisice, a Boršić, potom, zabio nevjerojatan gol za preokret koji je inicijalno bio ubačaj.

Dinamo je odigrao odlično prvo i vrlo loše drugo poluvrijeme što je izazvalo lavinu komentara na društvenim mrežama. Donosimo neke najzanimljivije i najupečatljivije ispod službene objave Dinama.

Utakmica je odlučena u trenutku kada je poništen čist pogodak Dinama - gašenjem struje VAR sobi. Nakon toga smo pali u svakom segmentu igre. U svakom slučaju, glavu gore, igramo aktivno, okomito i borbeno.

Teško gostovanje. Loše vrijeme. Erceg na zadatku. Bod u Varaždinu i nije loš. Ne može se prvenstvo osvojiti sa 36 pobjeda. Idemo dalje.

Zašto uvijek iste zamjene? Zašto se nije odvažilo i igralo s dva napadača odmah, a ne kad gubiš? Mene baš to zanima... Rezultat je dobar kako je moglo biti.

Ljubičić nula, Nevistića pod hitno mijenjati. Drugo poluvrijeme Varaždin dosta, dosta bolji. Dinamo mora dosta bolje ako misli nešto u Europi.

Kad sam protiv Istre napisao da je u drugom poluvremenu bilo dosta praznog hoda i da su dva gola jako popravila opći dojam slabije izvedbe, pojedinci su bili dosta neugodni u komentarima. Nikakva tragedija ovaj remi, ali puno je posla pred Kovačevićem. Varaždin podsjetio na Varteks kada je bilo jako teško otići iz "baroknog grada" s tri boda u džepu.

Dinamo mora tražiti strane suce.

Podrška svima, nemojmo sad pljuvati, pristup je bio pravi. Realno i u prethodnim utakmicama smo imali rupa, čak i protiv Vukovara, ali se sve nekako "guralo pod tepih". Puno smo bolje izgledali s dva napadača, a Varaždin nas je ulaskom Azerbejdžanca prvih 20 minuta drugog poluvremena totalno nadigrao. Idemo dalje, Šafarić je realno prošle sezone napravio najveći posao u HNL-u, teško ih je bilo nadigrati, ovo je samo nastavak.

Bolje X nego kiks!

Jedno pitanje za trenera. Koja je svrha istog sastava u pet tekmi zaredom kada smo u svakoj od tih imali iste probleme u tranziciji? Koja je uloga u prvih pet utakmica najlošijeg igrača Dinama Vidovića? Koji je smisao ili misao isto toliko uvođenja Arbera? Taj ne da nema kvalitetu za igrati u Dinamu, nema istu niti za klupu. Lisica je zabio gol, međutim sve isto kao u preostale četiri utakmice, drugo poluvrijeme se ne pojavljuje na terenu. Zato mislim da Dinamo u Europi pod Kovačevićem neće proći dobro (nadam se da sam u krivu).

Znali smo svi da će jednom i serija pobjeda stati, nije bod u Varaždinu neuspjeh. Ali zabrinjavajuće je da mi nismo u stanju odigrati kvalitetna dva poluvremena. I sve više se pokazuje da neki igrači, Vidović npr. možda i nisu kapacitet za Dinamo.

Pod hitno golmana kupiti.

Kovačević se totalno pogubio!

Erceg odradio posao, uz njega na našu žalost katastrofalni Vidović i Stojković!

Dobro s obzirom da smo igrali bez golmana.

Kupuj golmana!