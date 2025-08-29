Obavijesti

Navijači Dinama: 'Miriše na plavo proljeće u Europi'. 'Livi nam stiže'. 'Užasan ždrijeb...'

Piše Petar Božičević,
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

"Uvjeren sam da moramo skupiti barem 12 bodova što će ovog puta biti sasvim dovoljno za prolazak", jedan je od komentara na mrežama

Dinamo će u Europskoj ligi igrati doma protiv Celte Vigo, Real Betisa, Fenerbahčea i FCSB-a te u gostima protiv Malmoa, Midtjyllanda, Lillea i Maccabi Tel Aviva. Ostaje dojam da "modri" baš i nisu imali sreće. Donosimo reakcije navijača s društvenih mreža.

  • "Nije ni teško ni lagano. S ovakvom obranom i krilima, imamo bodove. Ajmo, Plavi"
  • "Livi nam stiže"
  • "Hladno ćemo imati 14, 15 bodova"
  • "Solidno, baš po mjeri"
  • "Moglo je puno bolje, ali Zvone, povedi nas"
  • "Nema tu boljeg kluba od Dinama"
  • "Miriše na lijepo plavo proljeće u Europi"
  • "Španjolci i Francuzi će biti muka, ali nadajmo se najboljem"
  • "Užasan ždrijeb! Težak, a neatraktivan"
  • "Uvjeren sam da moramo skupiti barem 12 bodova što će ovog puta biti sasvim dovoljno za prolazak"
  • "Opet Betis", neki su od komentara na društvenim mrežama.  
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Hrvatski viceprvak u idućem prvenstvenom kolu igra protiv Varaždina u gostima, a nakon toga mu slijedi gostovanje kod imenjaka iz Predavaca u Kupu. Europska liga kreće 18. rujna. 

