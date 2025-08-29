"Uvjeren sam da moramo skupiti barem 12 bodova što će ovog puta biti sasvim dovoljno za prolazak", jedan je od komentara na mrežama
PODIJELJENA MIŠLJENJA
Navijači Dinama: 'Miriše na plavo proljeće u Europi'. 'Livi nam stiže'. 'Užasan ždrijeb...'
Dinamo će u Europskoj ligi igrati doma protiv Celte Vigo, Real Betisa, Fenerbahčea i FCSB-a te u gostima protiv Malmoa, Midtjyllanda, Lillea i Maccabi Tel Aviva. Ostaje dojam da "modri" baš i nisu imali sreće. Donosimo reakcije navijača s društvenih mreža.
- "Nije ni teško ni lagano. S ovakvom obranom i krilima, imamo bodove. Ajmo, Plavi"
- "Livi nam stiže"
- "Hladno ćemo imati 14, 15 bodova"
- "Solidno, baš po mjeri"
- "Moglo je puno bolje, ali Zvone, povedi nas"
- "Nema tu boljeg kluba od Dinama"
- "Miriše na lijepo plavo proljeće u Europi"
- "Španjolci i Francuzi će biti muka, ali nadajmo se najboljem"
- "Užasan ždrijeb! Težak, a neatraktivan"
- "Uvjeren sam da moramo skupiti barem 12 bodova što će ovog puta biti sasvim dovoljno za prolazak"
- "Opet Betis", neki su od komentara na društvenim mrežama.
Hrvatski viceprvak u idućem prvenstvenom kolu igra protiv Varaždina u gostima, a nakon toga mu slijedi gostovanje kod imenjaka iz Predavaca u Kupu. Europska liga kreće 18. rujna.
