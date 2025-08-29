Navijači Dinama: 'Miriše na plavo proljeće u Europi'. 'Livi nam stiže'. 'Užasan ždrijeb...'

Dinamo će u Europskoj ligi igrati doma protiv Celte Vigo, Real Betisa, Fenerbahčea i FCSB-a te u gostima protiv Malmoa, Midtjyllanda, Lillea i Maccabi Tel Aviva. Ostaje dojam da "modri" baš i nisu imali sreće. Donosimo reakcije navijača s društvenih mreža.

POGLEDAJTE VIDEO:

Slavlje Dinama

"Nije ni teško ni lagano. S ovakvom obranom i krilima, imamo bodove. Ajmo, Plavi"

"Livi nam stiže"

"Hladno ćemo imati 14, 15 bodova"

"Solidno, baš po mjeri"

"Moglo je puno bolje, ali Zvone, povedi nas"

"Nema tu boljeg kluba od Dinama"

"Miriše na lijepo plavo proljeće u Europi"

"Španjolci i Francuzi će biti muka, ali nadajmo se najboljem"

"Užasan ždrijeb! Težak, a neatraktivan"

"Uvjeren sam da moramo skupiti barem 12 bodova što će ovog puta biti sasvim dovoljno za prolazak"

"Opet Betis", neki su od komentara na društvenim mrežama.

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Hrvatski viceprvak u idućem prvenstvenom kolu igra protiv Varaždina u gostima, a nakon toga mu slijedi gostovanje kod imenjaka iz Predavaca u Kupu. Europska liga kreće 18. rujna.