"Ovako se predstavlja Hrvatska u Europi! A ne neki slučajni prvaci koji sramote sebe i druge", jedan je od komentara Dinamovih navijača na društvenim mrežama
ZADOVOLJNI PREZENTACIJOM
Navijači Dinama: 'Nadam se da je izbornik gledao tog igrača'. 'Vidimo se u Istanbulu na finalu'
Dinamo je pobijedio Maccabi Tel Aviv 3-1 u Bačkoj Topoli i stigao do druge pobjede u isto toliko utakmica Europske lige. Iako su Izraelci poveli, "modri" su ekspresnim preokretom stigli do prednosti pa u drugom poluvremenu zabili još jedan za veliku pobjedu. Navijači su ponosni na "modre", donosimo neke od reakcija.
- "Ovdje se nema više što dodati i oduzeti, nego samo reći: 'Nema većeg kluba od Dinama'!"
- "Ovo je Dinamo kojeg je užitak gledati. Toliko borbenosti, otvaranja prostora, traženja lopte... ma savršeno!"
- "Plava zvijer u punom naletu!"
- "Svi godišnji pišite, vidimo se 20.05. u Istanbulu na finalu!"
- "Nadam se da je izbornik gledao Valinčića"
- "Najbolja utakmica Mišića i Ljubičića, Zajc standardno top, Lisica i Valinčić odradili ogroman posao"
- "Nisam se stigao ni naživcirati… još jedna rutinska pobjeda!"
- "Ovo nije bio nogomet nego šah, a Kovačević ga je odigrao kao Kasparov"
- "Jedini koji skupljaju bodove i koeficijente, branitelji časti hrvatskog nogometa!"
- "Mala škola nogometa"
- "Ovako se predstavlja Hrvatska u Europi! A ne neki slučajni prvaci koji sramote sebe i druge"
- "Plitak potok"
- "Neka drhti cijela Europa", neki su od komentara navijača na društvenim mrežama.
Dinamo je vodeća momčad Europske lige nakon prva dva kola, a u idućem će igrati protiv Malmoa u gostima.
