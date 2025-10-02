Obavijesti

ZADOVOLJNI PREZENTACIJOM

Navijači Dinama: 'Nadam se da je izbornik gledao tog igrača'. 'Vidimo se u Istanbulu na finalu'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
4
Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige | Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL

"Ovako se predstavlja Hrvatska u Europi! A ne neki slučajni prvaci koji sramote sebe i druge", jedan je od komentara Dinamovih navijača na društvenim mrežama

Dinamo je pobijedio Maccabi Tel Aviv 3-1 u Bačkoj Topoli i stigao do druge pobjede u isto toliko utakmica Europske lige. Iako su Izraelci poveli, "modri" su ekspresnim preokretom stigli do prednosti pa u drugom poluvremenu zabili još jedan za veliku pobjedu. Navijači su ponosni na "modre", donosimo neke od reakcija. 

Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! 00:47
Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! | Video: 24sata/pixsell
  • "Ovdje se nema više što dodati i oduzeti, nego samo reći: 'Nema većeg kluba od Dinama'!"
  • "Ovo je Dinamo kojeg je užitak gledati. Toliko borbenosti, otvaranja prostora, traženja lopte... ma savršeno!"
  • "Plava zvijer u punom naletu!"
  • "Svi godišnji pišite, vidimo se 20.05. u Istanbulu na finalu!"
  • "Nadam se da je izbornik gledao Valinčića"
  • "Najbolja utakmica Mišića i Ljubičića, Zajc standardno top, Lisica i Valinčić odradili ogroman posao"
  • "Nisam se stigao ni naživcirati… još jedna rutinska pobjeda!"
  • "Ovo nije bio nogomet nego šah, a Kovačević ga je odigrao kao Kasparov"
  • "Jedini koji skupljaju bodove i koeficijente, branitelji časti hrvatskog nogometa!"
  • "Mala škola nogometa"
  • "Ovako se predstavlja Hrvatska u Europi! A ne neki slučajni prvaci koji sramote sebe i druge"
  • "Plitak potok"
  • "Neka drhti cijela Europa", neki su od komentara navijača na društvenim mrežama. 
Dinamo je vodeća momčad Europske lige nakon prva dva kola, a u idućem će igrati protiv Malmoa u gostima. 

