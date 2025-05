Navijači Dinama: 'Neće nama Hajduk i Rijeka odlučivati, mi to sami sje***o. Bravo sheratonci'

Dinamo nije uspio pobijediti Lokomotivu u pretposljednjem kolu HNL-a kao formalni gost (1-1) i tako je praktički kompromitirao ionako tmurnu domaću sezonu jer Rijeci samo jedna pobjeda iz dvije utakmice treba da postane prvak. Navijači "modrih" su, jasno, razočarani, pogotovo nakon što su se vratili od osam bodova zaostatka sasvim u igru, ali momčad Sandra Perkovića vratila se starim boljkama.

Ovo su neki od komentara na službenoj Facebook stranici Dinama po završetku utakmice:

"Sutra lijepo navijate za Rijeku i čestitajte im na osvojenom prvenstvu, jedini su zaslužili biti prvaci. Mi smo loši, tovari su još gori tak da Rijeka zasluženo. Sutra svi za Rijeku."

"Cestitam Rijeci na naslovu. Našim mukama ove sezone je kraj."

"Niste zaslužili biti prvaci. Jednostavno niste. Prvo poluvrijeme i dodavanje "ja tebi, ti meni" ko klinci u vrtiću. Bljak"

"Sramite se,kompletna uprava ostavke ovo je vaše djelo,a Lokosi još brzo rade zamjene,ne odugovlace,sklanjaju se,ovi naši nmg pogodit gol😂,bravo Sheratonci vi ste birali ove gore,jel smijete skandirat uprava odlazi ili ste na platnom spisku"

"Tako i treba, ce nama Hajduk i Rijeka o tituli odlucivat, sami mi to s*ebemo kao i cijelu sezonu"

"Ovaj perkovic novi guardiola ahhahaahahha ostani barem 10g trener"

"Puštaju nam tekmu, sklanjaju se ispred nas i ne možemo gol dati!!!"

"Utakmica je preslika cijele sezone. Došao je na naplatu neznanje i nesposobnost u vodenju kluba, cirkusant od sportskog direktora, dovodenje poluigraca, improvizacija na svim nivoima.

Čestitam Rijeci na zasluženom naslovu"

"Nakon svega sto se dogadalo u ovoj sezoni vi ovako padnete na “prodanoj” utakmici. Cestitam Rijeci na zasluzenoj tituli!"

"Bilo je i večih problema pa ih nismo riješili"

"Da nismo danas, kiksali bi zadnju tekmu, nažalost nema tu kvalitete i točka, sve drugo su gluposti"

"Čestitke Rijeci na tituli. Realno i naviše su zaslužili titulu ove sezone"

"Utakmica je preslika sezone, lutanja i neznanja ljudi u upravi koji su zalutali u nogomet. Ovaj rezlutat jedino može biti dobar ako Zeko i Možemosi iz uprave još večeras napuste klub. Potreban je remont na svim razinama u klubu. Nema predaje "

"Prvenstvo nismo izgubili danas. Jedino dobro ove godine je dolazak Bobana i on će pokriti ovaj debakl. Ne moramo svake godine biti prvi, ali ovako vrludati bez plana i sustava govori da je ove godine problem bio na prvom katu, a ne kod Jakira i Bjelice. Od toliko pojačanja smo tražili od ozlijeđenih da nas spase. Glavu gore plavi i idemo dalje!"

"Imamo Dinamo!"

"To je tak kad nejdes po drugi gol nek cekas kraj utakmice i to je to za ovu sezonu"