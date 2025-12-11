Obavijesti

NEZADOVOLJNI PORAZOM

Navijači Dinama: 'Oprosti im Jakire, nisu znali što čine'. 'Ne smeta poraz, nego suhi dres!'

Atmosfera na tribinama tijekom utakmice 6. kola Europske lige između Dinama i Betisa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

DINAMO - BETIS 1-3 Dinamo je trenutačno 25. momčad Europske lige sa sedam bodova, a u zadnja dva kola igra protiv FCSB-a doma i u gostima kod Midtjyllanda

Dinamo je izgubio 3-1 od Betisa na Maksimiru u 6. kolu Europske lige. Bila je to razočaravajuća predstava "modrih" protiv španjolskog suparnika i treći uzastopni poraz u natjecanju. Navijači nisu zadovoljni, evo reakcija s društvenih mreža. 

  • "Oprosti im Jakire, nisu znali što čine. Doktor Bruno je postavio dijagnozu prije pola godine, ali nije rekao terapiju"
  • "Jakir je ovog istog Betisa izbacio prije nešto više od godinu i pol dana. Taj isti Jakir je (unatoč kritikama) inzistirao i na Hoxhi, jeftinom krilu iz Belupa. Ove sezone nam je taj Hoxha korisniji od svih ovih novopridošlih pojačanja. Jakir je znao svoj posao i danas to dokazuje u Engleskoj, a mi smo ga potjerali zbog jedne jedine utakmice, iako nam je donio duplu krunu i 40 milijuna od lige prvaka koje i dan danas Boban troši"
  • "Gospodine Kovačeviću, ako imate imalo srama, karaktera i morala podnesite ostavku i poštedite Dinamo, sebe i sve nas koji volimo Dinamo daljnjih blamaža i blijedih partija"
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
  • "Koji luzerski mentalitet usađen u igrače, padaju preko lopte, krivo dodavaju, sapliću im se noge, zabijaju se jedan u drugog. Netko je dobro rekao - ugled koji se godinama gradio totalno je uništen"
  • "Dam se kladiti da će Kovacevic izjaviti da moramo biti svjesni da smo još uvijek ekipa u stvaranju. I da drugo poluvrijeme pokazuje da i nije to tako loše (pri tome će prešutjeti da je Betis stao na kočnicu i poštedio nas sedam komada)"
  • "Ne boli poraz, već suhi dres!"
  • "Ljubičić ne igra obranu, ne zna prema naprijed, nema desnu nogu, nema lijevu nogu, nema duel igru, ne zna igrat glavom ali sve u svemu nije loš igrač"
  • "I dalje čekamo objavu da je trener dobio otkaz, sve drugo su priče za malu djecu", neki su od komentara s društvenih mreža. 
Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige
Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dinamo je trenutačno 25. momčad Europske lige sa sedam bodova, a u zadnja dva kola igra protiv FCSB-a doma i u gostima kod Midtjyllanda. 

