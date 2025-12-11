Navijači Dinama: 'Oprosti im Jakire, nisu znali što čine'. 'Ne smeta poraz, nego suhi dres!'

Dinamo je izgubio 3-1 od Betisa na Maksimiru u 6. kolu Europske lige. Bila je to razočaravajuća predstava "modrih" protiv španjolskog suparnika i treći uzastopni poraz u natjecanju. Navijači nisu zadovoljni, evo reakcija s društvenih mreža.

"Oprosti im Jakire, nisu znali što čine. Doktor Bruno je postavio dijagnozu prije pola godine, ali nije rekao terapiju"

"Jakir je ovog istog Betisa izbacio prije nešto više od godinu i pol dana. Taj isti Jakir je (unatoč kritikama) inzistirao i na Hoxhi, jeftinom krilu iz Belupa. Ove sezone nam je taj Hoxha korisniji od svih ovih novopridošlih pojačanja. Jakir je znao svoj posao i danas to dokazuje u Engleskoj, a mi smo ga potjerali zbog jedne jedine utakmice, iako nam je donio duplu krunu i 40 milijuna od lige prvaka koje i dan danas Boban troši"

"Gospodine Kovačeviću, ako imate imalo srama, karaktera i morala podnesite ostavku i poštedite Dinamo, sebe i sve nas koji volimo Dinamo daljnjih blamaža i blijedih partija"

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Koji luzerski mentalitet usađen u igrače, padaju preko lopte, krivo dodavaju, sapliću im se noge, zabijaju se jedan u drugog. Netko je dobro rekao - ugled koji se godinama gradio totalno je uništen"

"Dam se kladiti da će Kovacevic izjaviti da moramo biti svjesni da smo još uvijek ekipa u stvaranju. I da drugo poluvrijeme pokazuje da i nije to tako loše (pri tome će prešutjeti da je Betis stao na kočnicu i poštedio nas sedam komada)"

"Ne boli poraz, već suhi dres!"

"Ljubičić ne igra obranu, ne zna prema naprijed, nema desnu nogu, nema lijevu nogu, nema duel igru, ne zna igrat glavom ali sve u svemu nije loš igrač"

"I dalje čekamo objavu da je trener dobio otkaz, sve drugo su priče za malu djecu", neki su od komentara s društvenih mreža.

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dinamo je trenutačno 25. momčad Europske lige sa sedam bodova, a u zadnja dva kola igra protiv FCSB-a doma i u gostima kod Midtjyllanda.