Navijači Dinama: 'Ovo je bio masakr Kolarića'. 'Topić nakon ovoga mora dobiti više minuta'

Dinamo i Hajduk odigrali su 1-1 u derbiju 16. kola HNL-a na Maksimiru. Iako je Hajduk vodio sve do 12. minute sudačke nadoknade drugog poluvremena, Arber Hoxha spasio je bod domaćinu. Donosimo reakcije Dinamovih navijača.

"Ako nakon ove utakmice Topić ne dobije veću minutažu, možemo se svi skupa ugasiti"

"Obje ekipe katastrofa - bez automatizama u igri, u posjedu statični i bez ideje, igrači stoje u linijama bez rotacija, skoro nitko ne otvara prostor, dodavanja prvom do sebe i unazad. Onda dođe Celta i odeš Lilleu i vidiš koja je to razlika i zašto nemamo kaj tražiti na toj razini"

"Očekujem da Dinamo traži izuzeće Kolarića za naredne utakmice, ovo je bio masakr. Nakon SP-a tražiti i smjenu Kustića"

"Bravo dečki, ovo vrijedi kao pobjeda s obzirom koliko protivnika je bilo"

"Nema se ovdje što zamjeriti igračima. Dinamo je danas masakriran od strane sudaca. Hajduk na svakoj utakmici ima penal ili crveni za protivnika. Komentatori se boje bilo što reći, naša uprava ne reagira, djelujemo ko zadnji dudeki nad kojima se savez iživljava"

"Koja bi to bila nepravda da je Dinamo izgubio. Igrači Hajduka i navijači sve su učinili da se utakmica ne igra jer znaju da su majstori u bezobrazluku i da im to najbolje ide. Sve su radili samo nisu htjeli igrati i to im se osvetilo"

"Patrik Kolarić, najnesposobniji sudac u povijesti HNL-a, zadatak uspješno obavljen"

"Jos nije sve izgubljeno. Spasiti sezonu, odmah po Keka i produžit u Tursku po Petkovića inače nam se crno piše"

"Dobitnik nagrade hajdučko srce za 2025 - Patrik Kolarić", neki su od komentara Dinamovih navijača.

Dinamo je ostao vodeća momčad HNL-a sa 32 boda, a drugoplasirani Hajduk ima bod manje.