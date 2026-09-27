Navijači Dinama: 'Poništite natječaj i sve je oprošteno', 'Zvone, izgubio si kompas...'

Dinamovi službeni kanali na društvenim mrežama tri su dana pod paljbom pratitelja nakon objave prvonagrađenog arhitektonskog rješenja za novi stadion u Maksimiru talijanskog studija VG13 Architects. Peticiju za njegovo povlačenje do trenutka objave ovog članka potpisalo je više od 28.000 ljudi, u nedjelju su se tome otvoreno usprotivili i Bad Blue Boysi, a onda im je odgovorio predsjednik Zvonimir Boban koji je prije toga u više navrata uvjeravao javnost kako će taj projekt ostati.

Nakon otvorenog pisma navijačima, BBB-ima i članovima, u kojem je spomenuo kako duboko ostaje pri uvjerenju kako je taj rad najbolji, ali i kako priznaje kako velika većina navijača smatra da to nije dobra odluka i da će se boriti za se ideje čuju i poštuju, u komentarima ispod objave na klupskoj stranici na Facebooku stigao je novi val komentara. Izdvajamo neke od njih:

"Bobane 20 godina nisi se udostojio doći na Maksimir, Dinamo si gledao samo protiv Milana za kojega si i navijao i ti bi odlučivao?"

"Sramite se svi koji ste glasali za tu sramotu! To je teški sukob interesa i povreda zakona o natječaju što je u EU kazneno djelo. A da ne pričamo o dizajnu, statici... "

"Uprava Napolje ! Bobane bježi za Milano !!"

"Jos jednom pitam, ima li itko pametan oko tebe da ovo zaustavi....????"

"Poslušajte glas navijača i naroda, poništite ovaj projekt i neka narod izabere izgled stadiona"

"Bravo"

"Ovo je najveća sramota u povijesti..Zvone,izgubio si kompas..Katastrofa"

"Ruglo!"

"Kod izbora novog najboljeg idejnog rješenja imajte na umu da je to stadion za sljedećih 100 godina i da će osim Dinama na tom stadionu igrati i reprezentacija Hrvatske, zbog toga kapacitet ne bi smio biti ispod 45 tisuća gledatelja"

"Nek od tih 88 projekata, žiri odabere po njihovom cjenjenom mišljenju završnih 8 i neka se to da na izbor članovima kluba. To bi bilo kompromisno i demokratsko riješenje."

"Gospodine Bobane , poništite natječaj i sve Vam je oprošteno . Svi mi u životu grješimo , to je u prirodi čovjeka . Treba gledati u ogledalo istine i priznati sebi greške. BBB "

"Zatvoreni stadion da nije propuh i da je povezan jel puno tražimo.??? Bilo bi idealno ono što je gradonačelnik spominjo na uzor Allianz Arene samo manji"

"“Novi plavi dom”?! Ovdje nis nije plavo"

"Napokon malo razuma i slušanje ljudi i navijača zbog kojih se to i radi...."

"Puno toga receno a zapravo nista nije receno… zelimo konkretan odgovor hoce li se natjecaj ponistiti ili ne .."

"Puna podrška bad blue Boysima ."

"Gospodine Boban ljudi jednostavno ne zele izabrani dizajn stadiona ! Postujte zelje onih koji ce dolazit na taj stadion. I promjenite odluku. Ljudi smo i gresimo ali je i ljudski priznat pogresku. Cekamo taj stadion godinama i nemamo pravo na pogresku. A ni vi. Pa ti si ikona Dinama. Tko ce nas poslusat ako neces ti !?"

"Mislim da je ovo zapravo odustajanje od ovog karton kutija stadion?"

"Prije Vaseg glasanja kao predstavnika kluba trebalo je omoguciti clanovima kluba glasanje pa da Vi kao predsjednik glasate po izboru clanova kluba."

"Bivši idolu moj, uništio si vlak, stanicu i 10 km pruge. Zbogom legendo i ne okreći se. Još uvijek me želudac boli. Samo Dinamo."

"Daj članovima mogućnost da glasaju izmedju ovih 88 projekata. Sve ostalo je demagogija"

"Zatvorit krov,spojit tribine jeli to teško?jel tešto poravnat one nakaradne i po život opasne konture krova i spojit ih?jel teško spojit kuteve tribina da sve skupa to liči na nešto,da imamo akustiku,da nas ne udara vjetar i kiša nakon svih ovih desetljeća?"

"Pa meni se čini da se i dalje ide istim putem, s istim projektantima?, ali će se tražiti dorada projekta prema našim komentarima? To je ono kaj cijelo vrijeme pričaju, samo je sad malo ljepše upakirano?"

"Slušaj glas naroda...."

"Mene samo zanima sa koliki novaca dinamo kako klub sudjeluje u ovom projektu izgradnje stadiona"

"I kaj sad to znači,kaj je pjesnik htio time reći?"