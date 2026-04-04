SLAVE POVIJESNU POBJEDU

Navijači Dinama: 'Puna košara za Uskrs'. 'Kaže sudac, nema nadoknade da ne dobiju i osmi'

Piše Issa Kralj,
Dinamo i Osijek sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

DINAMO - OSIJEK 7-0 Nogometaši Dinama na Maksimiru su došli do povijesne pobjede u HNL-u i opet se odvojili na +13 bodova od Hajduka

Nogometaši Dinama povećali su svoju prednost na vrhu HNL-a na 13 bodova ispred drugog Hajduka sigurnom 7-0 (3-0) domaćom pobjedom protiv Osijeka u susretu 28. kola. 'Modri' su tako došli do njihove najveće pobjede protiv Osječana u povijesti HNL-a. 

U 6. minuti domaćini su poveli golom Luke Stojkovića, u 31. minuti zabio je Gabriel Vidović, a za 3-0 prije odlaska na predah povećao je Miha Zajc. Golijada na Maksimiru se nastavila u drugom djelu, u 58. minuti zabio je Dion Drena Beljo iz penala,  četiri minute kasnije mrežu je tresao još jednom Vidović. U 68. drugi gol na utakmici zabio je Beljo, a za konačnih 7-0 zabio je Josip Mišić u 81. minuti. Mišiću je to prvi pogodak u tri i pol godine. 

Evo nekih komentara navijača Dinama s društvenih mreža nakon povijesne pobjede: 

  • Dinamo je ponovno svog suparnika svojom kvalitetom pretvorio u niželigaša
  • Bravo, dečki, vrhunska tekma cijele ekipe, napokon gol Mišića... Sretan Uskrs svima!!
  • Ovo kao kad one plivačice sinkroniziranog plivanja izbace jednu gore iz vode.
  • Gori i krava i štala 
  • Puna košara za Uskrs!
  • Da nije bilo medijskih natpisa oko Matkovića prije utakmice, bilo bi 9-0
  • Koliko mi je drago zbog Dinama, toliko mi je žal kaj ostali nisu bar približno na toj razini. Pa nemamo protiv koga igrati
  • Ovo je Dinamo kakvog svi volimo i želimo gledati koji svih 90min melje protivnika svaka čast na svemu i bravo za Mišića i golčinu volim te Dinamoooo
  • Zašto Stojković nije u reprezentaciji, a Vlašić, Ćaleta-Car i Majer jesu? Neka mi neko to objasni haha
  • Kaže sudac, nema nadoknade da ne dobiju i osmi
  • Ugasio sam nakon prvog seta, kako stojimo u drugom setu?
  • Bravo! Apsolutna dominacija u završnici prvenstva! 
  • Zašto Osijek nije došao na utakmicu? 

Raspored i rezultati HNL-a
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i rezultati HNL-a

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice
ŽIVI 'LAGANO'

FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice

Michael Jordan. Samo ime sinonim je za košarkašku besmrtnost, za let koji prkosi gravitaciji, za šest prstenova prvaka koji sjaje jače od bilo kojeg trofeja. No, Jordan nije samo košarkaška ikona; on je i prvi sportaš milijarder, čovjek čija strast prema brzini i luksuzu konkurira njegovoj ljubavi prema zakucavanjima. A gdje jedan milijarder s takvim pedigreom čuva svoje 'igračke'? U garaži koja bi posramila i sultane, a obožava i luksuzne jahte, to je pokazao i 2021. godine kada je unajmio luksuznu jahtu O'Pari, čiji tjedni najam iznosi 'sitnih' milijun eura...
FOTO Sjećate se nje? Zanosna crnka ušla u splitsku dvoranu i vrijeme je stalo. Evo tko je ona
ZVIJEZDA TENISKOG MEČA

FOTO Sjećate se nje? Zanosna crnka ušla u splitsku dvoranu i vrijeme je stalo. Evo tko je ona

Split je prije tri godine ugostio skupinu Davis Cupa, a glavna zvijezda na tribinama bila je atraktivna crnka Tanja Bolanča koja se pojavila u haljini i pokazala zanosnu figuru. Tko je to, tko je to, mnogi su se pitali

