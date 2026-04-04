Navijači Dinama: 'Puna košara za Uskrs'. 'Kaže sudac, nema nadoknade da ne dobiju i osmi'

Nogometaši Dinama povećali su svoju prednost na vrhu HNL-a na 13 bodova ispred drugog Hajduka sigurnom 7-0 (3-0) domaćom pobjedom protiv Osijeka u susretu 28. kola. 'Modri' su tako došli do njihove najveće pobjede protiv Osječana u povijesti HNL-a.

U 6. minuti domaćini su poveli golom Luke Stojkovića, u 31. minuti zabio je Gabriel Vidović, a za 3-0 prije odlaska na predah povećao je Miha Zajc. Golijada na Maksimiru se nastavila u drugom djelu, u 58. minuti zabio je Dion Drena Beljo iz penala, četiri minute kasnije mrežu je tresao još jednom Vidović. U 68. drugi gol na utakmici zabio je Beljo, a za konačnih 7-0 zabio je Josip Mišić u 81. minuti. Mišiću je to prvi pogodak u tri i pol godine.

