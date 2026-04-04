DINAMO - OSIJEK 7-0 Nogometaši Dinama na Maksimiru su došli do povijesne pobjede u HNL-u i opet se odvojili na +13 bodova od Hajduka
Navijači Dinama: 'Puna košara za Uskrs'. 'Kaže sudac, nema nadoknade da ne dobiju i osmi'
Nogometaši Dinama povećali su svoju prednost na vrhu HNL-a na 13 bodova ispred drugog Hajduka sigurnom 7-0 (3-0) domaćom pobjedom protiv Osijeka u susretu 28. kola. 'Modri' su tako došli do njihove najveće pobjede protiv Osječana u povijesti HNL-a.
U 6. minuti domaćini su poveli golom Luke Stojkovića, u 31. minuti zabio je Gabriel Vidović, a za 3-0 prije odlaska na predah povećao je Miha Zajc. Golijada na Maksimiru se nastavila u drugom djelu, u 58. minuti zabio je Dion Drena Beljo iz penala, četiri minute kasnije mrežu je tresao još jednom Vidović. U 68. drugi gol na utakmici zabio je Beljo, a za konačnih 7-0 zabio je Josip Mišić u 81. minuti. Mišiću je to prvi pogodak u tri i pol godine.
Evo nekih komentara navijača Dinama s društvenih mreža nakon povijesne pobjede:
- Dinamo je ponovno svog suparnika svojom kvalitetom pretvorio u niželigaša
- Bravo, dečki, vrhunska tekma cijele ekipe, napokon gol Mišića... Sretan Uskrs svima!!
- Ovo kao kad one plivačice sinkroniziranog plivanja izbace jednu gore iz vode.
- Gori i krava i štala
- Puna košara za Uskrs!
- Da nije bilo medijskih natpisa oko Matkovića prije utakmice, bilo bi 9-0
- Koliko mi je drago zbog Dinama, toliko mi je žal kaj ostali nisu bar približno na toj razini. Pa nemamo protiv koga igrati
- Ovo je Dinamo kakvog svi volimo i želimo gledati koji svih 90min melje protivnika svaka čast na svemu i bravo za Mišića i golčinu volim te Dinamoooo
- Zašto Stojković nije u reprezentaciji, a Vlašić, Ćaleta-Car i Majer jesu? Neka mi neko to objasni haha
- Kaže sudac, nema nadoknade da ne dobiju i osmi
- Ugasio sam nakon prvog seta, kako stojimo u drugom setu?
- Bravo! Apsolutna dominacija u završnici prvenstva!
- Zašto Osijek nije došao na utakmicu?
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+