Navijači Dinama su ogorčeni: 'Domaći manekeni nisu u stanju riješiti niti jednu utakmicu...'

Kada je Fabio Cannavaro došao u Dinamo, najavio je agresivniju, bržu i konkretniju igru sa što manje dodavanja. No, ovo što njegova momčad prikazuje u posljednje vrijeme je postalo teško mučenje za navijače 'modrih'.

Pokretanje videa... 01:29 Sažetak Varaždin - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Još jedna blijeda partija i još jedan kiks branitelja naslova protiv Varaždina (1-1) u 27. kolu HNL-a. Opet je to djelovalo beskrvno i bezidejno, očekivalo se od pojedinaca da riješe utakmice, no neki od njih djelovali su indisponirano i nemoćno. Posljednjih sezona Dinamo se često mučio pa na mišiće osvajao titule, stekli su u klubu pobjednički mentalitet kakav nema nitko u HNL-u, vraćali su se iz nemogućih situacija, no ove sezone igrači kao da očekuju da će se sve posložiti samo od sebe.

Varaždin i Dinamo sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

A trener Fabio Cannavaro? Najavljivao je nogometnu revoluciju, a u tri mjeseca nije donio apsolutno nikakav pomak. Svaka čast njegovoj posvećenosti radu i 12 sati koliko dnevno provodi u klubu, ali rezultati govore o uspjehu trenera, a zbog puno manjih kikseva Nenad Bjelica i Sergej Jakirović odavno su bili bivši.

Kako god, 'modri' u posljednju četvrtinu prvenstva ulaze s pet bodova zaostatka za prvoplasiranim Hajdukom. Alarmi za uzbunu odavno zvone, a pojedini navijači smatraju kako je ovo sezona u kojoj će ostati bez naslova jer razloga za optimizam gotovo da nema.

Slijevaju se kritike na račun Cannavara i momčadi, a ovo su neki od komentara navijača na društvenim mrežama.

- Svaka čast Mmaeeu na asistenciji za gol Varaždina. Taj dečko nas je koštao prvenstva i hrpe bodova. Ali, evo, bolje njemu dati šansu nego mladom Mikiću ili Jakiroviću

- Najgori trener ikad u Dinamu. Ovo veze s igrom nema. Dovedite Puyola.. Isto je bio dobar stoper. Može i on pokušati biti trener.

- Cannavaro prevara a još veća prevara oni koji su ga doveli... Četiri mjeseca bez igre, a danas bez udarca u okvir. Nema uigrane akcije. Užas.

- Dinamo, sad sigurno možemo reći, neće biti prvi i to svi dinamovci trebaju prihvatit. Žalosna sezona što se HNL-a tiče i bit će potreban teški reset za narednu sezonu.

- Čisti nogometni amaterizam, čitava sezona nijedna jača ekipa u HNL se nije nadigrala, a želimo biti prvaci. Ekipa koja ima proračun od 40 milijuna nije u stanju pobijediti momčad koja jedva skrpi za plaću; Kanga, Mmaee, Pierre Gabriel pa usudio bi se reći i domaći manekeni poput Baturine i Sučića nisu u stanju riješiti nijednu bitnu utakmicu kad se sezona lomi. Zajec i uprava nisu odradili posao i očito su nedorasli poslu.

Zaostatak se povećao, igra ne ulijeva optimizam, ali Cannavaru se klupa ne trese. U klubu su najavili kako do kraja sezone više neće raditi drastične rezove pa je jasno da će on izgurati prvenstvo do kraja, ali ako ostane bez naslova, nema mu spasa. Ni raspored mu ne ide u prilog, 'modri' u sljedećem kolu gostuju kod Istre.