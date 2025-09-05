Navijači Dinama u deliriju nakon dolaska Bennacera: 'Sad bi i Europska liga mogla pasti!'

Hajduk je u posljednjih godinu i pol dana osigurao dva najveća pojačanja u povijesti HNL-a. Stigli su Ivan Perišić i Ivan Rakitić, drugi je ostavio puno veći trag pa preselio u poljudske urede u ulozi tehničkog direktora i doveo Antu Rebića. Čekao se Dinamov odgovor i dolazak nekog zvjezdanog igrača veličanstvene karijere, a taj odgovor stigao je pod vodstvom Zvonimira Bobana.

Pokretanje videa... 01:41 Sažetak Varaždin - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Predsjednik uprave 'modrih' ostavio je navijače bez teksta. Posljednjeg dana prijelaznog roka, s četvrtka na petak, na službenim stranicama kluba osvanula je nevjerojatna vijest. Hrvatski klub je na jednogodišnju posudbu iz Milana doveo alžirskog veznjaka Ismaela Bennacera (27)! Odigrao je 178 utakmica za Rossonere, zabio osam golova i 12 puta asistirao. Osvojio je talijansko prvenstvo i Superkup.

Susret Dinama i Milana u petom kolu UEFA Lige prvaka | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Riječ je o igraču koji je u najboljim godinama, posljednjih šest godina bio je član Milana i jedan od najboljih igrača talijanskog kluba. Prošlu sezonu odradio je na posudbi u Marseilleu. Da budemo realni, teško bi ikada igrač ovakve kvalitete zakoračio u HNL, ali posljednje dvije godine ima velikih problema s ozljedama, zbog čega je uostalom i postao višak u talijanskom velikanu. Činilo se kako će ostati, no Boban je povukao veze u svom bivšem klubu i osigurao Dinamu spektakularno pojačanje.

Navijači su oduševljeni, pomalo i u šoku, a u nastavku vam donosimo neke od komentara.

- Najveće pojačanje u povijesti kluba...Mišić se neće naigrati pored njega

- Auuuuuuuu....osim HNL-a sad bi mogla i Europska liga pasti

- Kakva bomba u jedan ujutro. Najveći transfer u povijesti HNL-a

- E ovo je top pojačanje, svaka čast, sad kreće gaženje

- Morao sam se prvo ošamariti da provjerim je li ovo san!

- Nevjerojatan transfer. Provjereno dobar igrač. Čudo! Boban efekt

- Ajme meni, nije mi dobro

- Bobane, što je sljedeće? Mourinho?

- Gledam objavu po peti put i ne vjerujem