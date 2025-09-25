Navijači Dinama u euforiji: Ma, osvojit ćemo ovo natjecanje!

Dugo će se pisati o ovoj predstavi "novog" Dinama u prvom kolu Europske lige. Pao je Fenerbahče u Maksimiru s 3-1, a dojam je da Turci nisu napravili ništa posebno u utakmici. Navijači Dinama su cijelu utakmicu gromoglasno podržavali svoju momčad, a s hvalospjevima nastavljaju i nakon utakmice, na društvenim mrežama.

Zagreb: Dinamo pobijedio Fenerbahce u 1. kolu Europske lige s rezultatom 3:1 | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Bilo je sumnji kako će proći debi Marija Kovačevića u Europi, ali je strateg Dinama prošao ispit s odličnim ocjenama. Nije mijenjao pobjedničku momčad iz Splita, sjajno je postavio svoje igrače i "modri" su potpuno zasluženo došli do pobjede. Dva gola zabio je Dion Drena Beljo, a šlag na tortu stavio je Monsef Bakrar pred kraj utakmice, ali puno pohvala navijača išlo je i sjajnom Arberu Hoxhi.

Ovo su neki od najboljih komentara:

"Hoxha je kao stvoren za europske utakmice i derbije gdje ima prostora. Nemojte ga samo pretjerano kritizirati kad ne bude toliko dobar protiv manjih ekipa koje se zatvore u bunker. On je odlično i moderno krilo."

"Hoxha školski primjer kako iskoristit kad dobiješ šansu. Goda došao besplatno nakon silnih milijunskih neuspjelih lijevih bekova da bi defenzivno dominirao. Beljo se već isplatio. Ali danas momčadski i borbeno velika pohvala za sve."

"Ovako se igra za sveti dres"

"Borba od prve do posljednje minute, bravo momci sve pohvale"

"Fantastična uvjerljiva pobjeda i igra lavovska pobjeda svaka čast dali ste sve od sebe i sad tako nastavite"

Ovo je bio čisti nogomet. Agresivan, ali bez puno nepotrebnih prekršaja. Discipliniran, ali otvoren po osvojenoj lopti. Čestitke Kovačeviću"

"Strašni Dinamo! Bravo! Osvajamo ovo smiješno natjecanje!"

"U Sergiju Dominguezu imamo još jednu u nizu zlatnih koki. Kakva lakoća s kojom momak igra, bravo malac."

"Normalan dan u uredu za plave lavove"

"Kako je lijepo ne gledati onog Petkovića na terenu (hvala Bobanu)! Visok tempo nogometa i sjajni Dinamo."

