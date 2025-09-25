Obavijesti

ODUŠEVLJENI POBJEDOM

Navijači Dinama u euforiji: Ma, osvojit ćemo ovo natjecanje!

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Dinamo pobijedio Fenerbahce u 1. kolu Europske lige s rezultatom 3:1

Navijači Dinama hvale svoje miljenike na društvenim mrežama i oduševljeni su igrom Kovačevićeve momčadi. Hvale sve igrače, ali posebno Hoxhu te su zadovoljni kako je trener sve posložio

Dugo će se pisati o ovoj predstavi "novog" Dinama u prvom kolu Europske lige. Pao je Fenerbahče u Maksimiru s 3-1, a dojam je da Turci nisu napravili ništa posebno u utakmici. Navijači Dinama su cijelu utakmicu gromoglasno podržavali svoju momčad, a s hvalospjevima nastavljaju i nakon utakmice, na društvenim mrežama.

Zagreb: Dinamo pobijedio Fenerbahce u 1. kolu Europske lige s rezultatom 3:1 | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Bilo je sumnji kako će proći debi Marija Kovačevića u Europi, ali je strateg Dinama prošao ispit s odličnim ocjenama. Nije mijenjao pobjedničku momčad iz Splita, sjajno je postavio svoje igrače i "modri" su potpuno zasluženo došli do pobjede. Dva gola zabio je Dion Drena Beljo, a šlag na tortu stavio je Monsef Bakrar pred kraj utakmice, ali puno pohvala navijača išlo je i sjajnom Arberu Hoxhi.

Ovo su neki od najboljih komentara:

  • "Hoxha je kao stvoren za europske utakmice i derbije gdje ima prostora. Nemojte ga samo pretjerano kritizirati kad ne bude toliko dobar protiv manjih ekipa koje se zatvore u bunker. On je odlično i moderno krilo."
  • "Hoxha školski primjer kako iskoristit kad dobiješ šansu. Goda došao besplatno nakon silnih milijunskih neuspjelih lijevih bekova da bi defenzivno dominirao. Beljo se već isplatio. Ali danas momčadski i borbeno velika pohvala za sve."
  • "Ovako se igra za sveti dres"
  • "Borba od prve do posljednje minute, bravo momci sve pohvale"
  • "Fantastična uvjerljiva pobjeda i igra lavovska pobjeda svaka čast dali ste sve od sebe i sad tako nastavite"
  • Ovo je bio čisti nogomet. Agresivan, ali bez puno nepotrebnih prekršaja. Discipliniran, ali otvoren po osvojenoj lopti. Čestitke Kovačeviću"
  • "Strašni Dinamo! Bravo! Osvajamo ovo smiješno natjecanje!"
  • "U Sergiju Dominguezu imamo još jednu u nizu zlatnih koki. Kakva lakoća s kojom momak igra, bravo malac."
  • "Normalan dan u uredu za plave lavove"
  • "Kako je lijepo ne gledati onog Petkovića na terenu (hvala Bobanu)! Visok tempo nogometa i sjajni Dinamo."
     

