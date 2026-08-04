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NAVIJAČKI PUK

Navijači Dinama u euforiji: 'Sjetili smo se petice protiv Partizana, Liga prvaka miriše'

Piše Ivan Tomašković,
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Navijači Dinama u euforiji: 'Sjetili smo se petice protiv Partizana, Liga prvaka miriše'
Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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DINAMO - KAUNO ŽALGIRIS 5-0 Dinamo s ogromnom prednošću odlazi na gostovanje u Litvu i ako se ne dogodi čudo proći će u 4. pretkolu Lige prvaka

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U prvom susretu trećeg pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama svladali su litvanski Kauno Žalgiris s 5-0 (2-0) i stekli ogromnu prednost pred uzvrat. Pogotke su za Dinamo postigli Miha Zajc (31), Scott McKenna (33), Mateo Lisica (51), Luka Stojković (76)  i Lukas Kačavenda (90+4).  Hrvatski prvak jednostavno je deklasirao momčad Željka Sopića i navijači Dinama slave visoku pobjedu. 

- Vrhunska izvedba. Dobro, nije protivnik na razini, ali ipak, pet komada, treba to postići. Jedina (mala) zamjerka, na 4:0, vadi Mišića van. Nemamo zamjenu, ne muči čovjeka nepotrebno. Bravo, odlično. Liga prvaka miriši - ističe jedan od navijača. 

- Pet različitih strijelaca, to me najviše veseli - pišu navijači. 

Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka
Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Oluja je protutnjala Maksimirom dan ranije. Svaka čast momci - jedan je od komentara. 

- Mi stariji se sjećamo kad smo uvalili Partizana peticu. Bravo Dinamo - euforični su navijači. 

Već gledaju navijači prema 4. pretkolu.  - I dalje tvrdim da smo najtežeg protivnika imali u drugom pretkolu (koliko god ljudi podcjenjuju Thun i švicarsku ligu), a mislim i dalje da je Thun jači od Vikinga... Vrijeme će pokazati - napisao je jedan navijač. 

Neki uvijek su uvijek kritični.  - Stojković najbolji igrač u Hrvatskoj, Lisica danas iznenađujuće dobar, jedino Hoxha loš kao i obično - ističe jedan navijač Dinama, dok mu je drugi odgovorio. 

Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka
Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Da si malo bolje gledao utakmicu, vidio bi da Hoxha ima flastera na sebi i ponekad dva igrača. Nije on bio loš koliko su ga čuvali - odgovorio mu je. 

Većina navijača ima samo riječi hvale za momčad Marija Kovačevića koja je napravila ogroman korak prema 4. pretkolu Lige prvaka. 

Navijači naravno žele novi stadion. 

- Jedini klub u državi koji zaslužuje novi stadion - napisao je drugi navijač Dinama. 

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Komentari 4
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