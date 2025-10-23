Navijači Dinama: 'Vratite nam Livija!'. 'Izgubljena dva boda'. 'Bit će ovo opet stresna sezona'

"Ima jedan dobar golman u Španjolskoj, trenutno ne igra a i ne treba mu prilagodba. Samo kažem", jedan je od komentara Dinamovih navijača koji aludira na eventualni povratak Dominika Livakovića
Dinamo je odigrao 1-1 protiv Malmöa u gostima u 3. kolu Europske lige i nastavio niz neporaženosti u Europi ove sezone. Sedmi je ovo osvojeni bod Dinama i četvrta je momčad natjecanja nakon tri kola. Navijači "modrih" podijeljenih su mišljenja nakon gostovanja u Švedskoj, donosimo reakcije s društvenih mreža.
- "Rezultat je u redu, ali treba pronaći rješenje za ovakve bunkere. Ova bezidejnost je bolna za gledati"
- "Ne možeš dobiti drugačiji rezultat ako stvari uvijek radiš na isti način. To se danas opet pokazalo. Menadžeri tu diktiraju tko će igrati. Čim su došle promjene Bakrar i Varela, igra se jako ubrzala. Pametni uče na svojim greškama. Kova može bit sretan kaj je izvukao bod"
- "Ali da Mudražija nema šanse odigrati 15 minuta, meni to nitko ne može objasniti..."
- "Bit će ovo stresna sezona još jednom..."
- "Kovačević potpuno krivo postavio ovu utakmicu"
- "Vratite nam Livija!"
- "Kovačević je drag, dobar čovjek, no trenerski gledano ovo je prevelik zalogaj za njega"
- "Ovdje smo realno trebali osvojiti sva tri boda ali na kraju ako uzmemo tijek utakmice možemo biti zadovoljni i ovim jednim... Pohvale Bakraru i Vareli koji su svojim ulaskom unijeli živost u momčad i donijeli nam taj bod"
- "Dinamo dragi, ovo se trebalo , ali i moralo dobiti"
- "Nadam se da je svim jasno da Kovačević nije trener za Dinamo"
- "Izgubljena dva boda, jednostavno Dinamo ne zna igrati protiv bunkera, sve presporo, tako su izgubili i protiv Gorice i Lokomotive"
- "Ima jedan dobar golman u Španjolskoj, trenutno ne igra a i ne treba mu prilagodba. Samo kažem", neki su od komentara.
Dinamo će iduću utakmicu odigrati protiv Vukovara 27. listopada u HNL-u, a nakon toga dočekuje Rijeku 1. studenog.
