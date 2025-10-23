Navijači Dinama: 'Vratite nam Livija!'. 'Izgubljena dva boda'. 'Bit će ovo opet stresna sezona'

Dinamo je odigrao 1-1 protiv Malmöa u gostima u 3. kolu Europske lige i nastavio niz neporaženosti u Europi ove sezone. Sedmi je ovo osvojeni bod Dinama i četvrta je momčad natjecanja nakon tri kola. Navijači "modrih" podijeljenih su mišljenja nakon gostovanja u Švedskoj, donosimo reakcije s društvenih mreža.

"Rezultat je u redu, ali treba pronaći rješenje za ovakve bunkere. Ova bezidejnost je bolna za gledati"

"Ne možeš dobiti drugačiji rezultat ako stvari uvijek radiš na isti način. To se danas opet pokazalo. Menadžeri tu diktiraju tko će igrati. Čim su došle promjene Bakrar i Varela, igra se jako ubrzala. Pametni uče na svojim greškama. Kova može bit sretan kaj je izvukao bod"

"Ali da Mudražija nema šanse odigrati 15 minuta, meni to nitko ne može objasniti..."

"Bit će ovo stresna sezona još jednom..."

"Kovačević potpuno krivo postavio ovu utakmicu"

"Vratite nam Livija!"

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

"Kovačević je drag, dobar čovjek, no trenerski gledano ovo je prevelik zalogaj za njega"

"Ovdje smo realno trebali osvojiti sva tri boda ali na kraju ako uzmemo tijek utakmice možemo biti zadovoljni i ovim jednim... Pohvale Bakraru i Vareli koji su svojim ulaskom unijeli živost u momčad i donijeli nam taj bod"

"Dinamo dragi, ovo se trebalo , ali i moralo dobiti"

"Nadam se da je svim jasno da Kovačević nije trener za Dinamo"

"Izgubljena dva boda, jednostavno Dinamo ne zna igrati protiv bunkera, sve presporo, tako su izgubili i protiv Gorice i Lokomotive"

"Ima jedan dobar golman u Španjolskoj, trenutno ne igra a i ne treba mu prilagodba. Samo kažem", neki su od komentara.

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Dinamo će iduću utakmicu odigrati protiv Vukovara 27. listopada u HNL-u, a nakon toga dočekuje Rijeku 1. studenog.