Zasuli su uvredama Dinamovu stranicu: 'Balerine! Zajec je uništio klub. Ovo je dno dna...'

Dvije pobjede pod Sandrom Perkovićem bile su očito smokvin list za blijedi Dinamo čije je slabosti razotkrila Gorica pobjedom 1-0 u 31. kolu HNL-a. "Modri" su pet kola prije kraja prvenstva četiri boda iza Rijeke i Hajduka uz utakmicu više, to bi mogao biti i konačni udarac ambicijama "modrih" da će obraniti naslov.

Navijači su na službenoj stranici "modrih" na Facebooku zasuli klub kritikama. Neke od njih prenosimo u nastavku:

"Bravo ulica, bravo Zajec! Uspjeli ste - uništili ste Dinamo!"

"Realno, Dinamo je očajan. Ovo nije ni za peto mjesto u ligi. Netko debelo treba odgovarati za ovakvo stanje u ekipi. Zajec, Možemo i BBB su Dinamo doveli do ovoga."

"Balerine!!!"

"Ovakvo nezalaganje u ovako bitnoj utakmici je dno dna. Bez trke, volje, želje, sramota! Pola ljudi žuri s posla da bi vas gledalo, vi ovako odigrate. Svaka čast!"

"Hvala ku**u, gotova agonija. Stavite juniore do kraja sezone ovih par tekmi i kraj priče jer ovo je jadno i mučno gledati. Sram vas može biti"

"Prodana utakmica"

"Kratko i jasno... Je il vas imalo sram sve skupa od uprave do igrača ili je bitna parica??"

"Skrivanje nepostojanja vizije i znanja iza Bobana te kupovanje vremena vam neće pomoći. Uprava, odlazi!"

"Kad se malo bolje pogleda, da se skupilo dečke iz niželigaških klubova više bi srca, htjenja i bodova dali i donijeli, nego ove preplaćene "zvijezde" koje ne bi ni mogle igrati u niželigaškim klubovima. Jednom riječju, SRAMOTA"

"Ovaj izlazak Ademija je ogledalo kluba, rukovođenja i sportskog sektora... P.S. Aki svaka čast za sve kaj si dao Dinamu, to nije tvoja krivica..."

"Nadam se kako je Baturina upisao zadnje minute u Dinamu. Čestitam upravi na izgubljenom prvenstvu i očekujem bar toliko časti da ponude ostavke! Igračima nadam se da će se skidati dresovi!"

Dinamo se sad mora još više uzdati u to da će Rijeka i Hajduk prosipati bodove do kraja, ali prije svega da će pobijediti jedne i druge u dvobojima idući i drugi vikend u Maksimiru, odnosno na Poljudu. Ako će uopće i to biti dovoljno za ludi rasplet i slavlje "modrih".