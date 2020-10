Navijači dočekali svoje heroje: 'Jedno je zajamčeno. Predati se nikome nećemo, mi smo Rijeka'

Ždrijeb skupina Europske lige Rijeci je donio Serie A, Primeru i Eredivisie. Napoli, Real Sociedad i Alkmaar. Rožman to vidi ovako: Ako si u društvu s takvima, a to onda valjda znači da si bitan!

Pobjeda 1-0 kod Kopenhagena i plasman u skupine Europsku lige, slavlje u Danskoj, let nazad na Kvarner, navijački doček bez izlaska igrača iz autobusa (korona-distanca), ždrijeb skupina i... Napoli, Real Sociedad i Alkmaar!

Riječkih 18 sati za pamćenje, a - najbolje tek dolazi. Još najmanje šest utakmica u Europi (četvrti put u manje od osam godina Miškovićeve ere), Insigne, Mertens, Milik, Koulibaly i David Silva na Rujevici.

Kaže presidente 'Zapravo skupina Lige prvaka, ta tri kluba zajedno imaju momčadi cca. milijardu eura skuplje od naše, a mi idemo - na drugo mjesto'.

Skupilo se, 500-tinjak metara ispod stadiona, nekih 300 navijača. Staro i mlado, studenti i pomorci... Oni koji mogu po pljusku krenuti dočekati svoje, kako je Armada najavila, 'ratnike iz Kopenhagena'.</p><p>Nisu smjeli izaći iz autobusa, ni vrata se nisu smjela otvoriti, ali Riječani su zapalili baklje, ispalili pokoju raketu i bacili nekoliko 'dimnih' uz 10-ak minuta skandiranja <strong>Rožmanu</strong> i njegovim fajterima u čast.</p><p><strong>Franko</strong> je ustao i 'legao' na vozačko staklo, da ih bolje vidi i da ga barem koliko-toliko oni koji su zbog njega i momčadi kojoj je kapetan došli na doček. Kapetanov osmijeh i skandiranje zajedno s oduševljenim navijačima.</p><p>Stat će i pandemija, slavit će se opet zajedno, na stadionu i na punom Korzu sa tisućama ljudi na ulicama u rijeci sreće.</p><p><strong>Simon Rožman</strong>... Šaka čvrsto stisnuta u zraku. Ponos. On je bio najbolji riječki igrač na Parkenu, on je u pripremi utakmice svoju momčad uvjerio da kao autsajder može srušiti favorita i objasnio im, naučio ih na koji se način to može učiniti.</p><p>Rožman je razbio 15 puta iskusnijeg <strong>Solbakkena</strong>. Kopenhagen je doveo reprezentativca na desni bok, a Rožman igrao bez najboljeg strijelca Prve HNL - <strong>Čolaka</strong> koji je prije europskih utakmica prodan u PAOK, bez svog najboljeg igrača prošle sezone - ozlijeđenog <strong>Halilovića</strong>, bez jedinih napadačkih alternacija - ozlijeđenih <strong>Murića, Yatekea</strong> i <strong>Ristovskog</strong>...</p><p>Dvadesetogodišnjak <strong>Štefulj</strong> radio je što je htio s danskim reprezentativcem <strong>Ankersenom</strong>, dvadesetogodišnjak <strong>Kulenović</strong> koji je prije 10 dana došao u momčad igrao je u najmanju ruku jednako dobro i fajterski kao Čolak, dvadesetogodišnjak <strong>Smolčić</strong> u srcu obrane igrao je kao mu je to 50. utakmica u Europi, 22-godišnjak <strong>Nevistić</strong> branio je kao teški vratarski rutiner, 21-godišnjak <strong>Čerin</strong> istrčao je mali maraton na Parkenu, 23-godišnjak <strong>Lončar</strong> radio isto to i... Niti u jednom trenutku se nije izgubilo glavu.</p><p>Rijeka je i igrala i borila se. Rijeka je karakterom bila preslika svog predsjednika i djelo svog 37-godišnjeg trenera.</p><p>Što s Napolijem koji je godinama vrh Serie A, što sa Sociedadom čijom igrom dirigira doktor nogometa David Silva i koji u Primeri svaki vikend igra utakmicu protiv momčadi koji su minimalno Dinamove snage, što s Alkmaarom koji je bio na korak do Lige prvaka?</p><p>Uživati u nagradi koju su sami sebi priuštili, guštati u toj borbi i pretrčanim kilometrima, u sučeljavanju s klubovima čiji budžeti premašuju Rijekin toliko da je to 'vulgarno' za uspoređivati.</p><p>I prije Kopenhagena Rožman je rekao 'Mene moji igrači više ne mogu razočarati, mogu me samo oduševiti'. I prije Kopenhagena napisali smo kako se Danci već vide u EL skupini, ali na Rujevici jedan trener radoholik sa svojim klincima rinta k'o lud da udari temelje senzacije.</p><p>Svašta se može dogoditi u toj skupini. Od teških poraza u skupljanju euro-iskustva do novog senzacionalnog slavlja. Rušila je Rijeka Milan, Stuttgart i Feyenoord. Sad neka stvarno ide na to drugo mjesto kako kaže 'ludi' Mišković ('Kad poletim žena me vrati nazad na zemlju') jer - Rijeka više ne može razočarati.</p><p>- Ako si zajedno sa takvima kao što su Napoli, Real Sociedad i Alkmaar: znači da si bitan! - komentirao je Simon Rožman.</p><p>- Mi smo uspjeh već napravili. Neću odmah sada u minuciozna raščlanjivanja protivnika, čeka me trening. Ali svima je jasno da su to klubovi sa golemim europskim iskustvom, proračunima od milijuna i milijuna eura, sa fantastičnim igračima... Sve njih ćemo mi dobro izanalizirati da bi im se na pravi način suprotstavili, a meni je neopisivo drago zbog naših ljudi, naših navijača i svih u klubu, da smo im donijeli tri sjajne utakmice na Rujevicu. Svjetske će zvijezde doći u Rijeku.</p><p>Onda je dodao:</p><p>- Jedno ja zajamčeno: predati se nikome unaprijed nećemo. Mi smo Rijeka!</p><p>Ždrijebom se nije opterećivao.</p><p>- Ma mislio sam samo kako bilo okay da dobijemo atraktivne protivnike, a da nas sreća pomazi s gostovanjima, da ne moramo na neka duga i daleka gostovanja. I dobili smo Italiju, Španjolsku i Nizozemsku, sve top-destinacije, hramove nogometa.</p><p>Dakle: šanse za nove senzacije su samo teoretske?</p><p>- Slušajte, nismo nerealni, ali ne pada nam na kraj pameti samo sudjelovati. Neću prognozirati konačni plasman i koliko će tko osvojiti bodova. Ali ovo ću vam reći: bit ćemo spremni za svaku utakmicu i pokušat ćemo dobiti svaku od tih šest utakmica - najavio je trener koji polako postaje: trenersko ime s težinom.</p><p>Vrh HNL-a je obveza, Europa je čista nagrada, užitak i šansa da se napravi nova senzacija pa u EL-izlogu tko zna koliko podigne cijena svakome u svlačionici.</p><p>Nakon puta i dočeka Rožman je ekipu poveo na travnjak kampa na Rujevici. Trening. U nedjelju stiže Belupo, daleko najvažniji (jer je prvi sljedeći) protivnik!</p>