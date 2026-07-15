Navijači Engleske bijesni na Tuchela: 'Pokopao nas je...'

Kakva drama u polufinalu Svjetskog prvenstva! Argentina je preokretom srušila Englesku 2-1 i plasirala se u drugo uzastopno finale Mundijala gdje ju čeka Španjolska. Nakon velike borbe i faulova u prvom dijelu, u drugom smo vidjeli čudo. Anthony Gordon zabio je za vodstvo "tri lava", a onda je Thomas Tuchel šokirao navijače i zatvorio utakmicu.

To mu se obilo o glavu i Argentina je preokrenula. Prvo bomba Enza Fernandeza za izjednačenje, a onda Messijeva fenomenalna asistencija na glavu Lautara Martineza koji je matirao Pickforda. Navijači Engleske su bijesni na Tuchela i momčad jer je njegova taktika bila jako loša. Argentina je doslovno pojela Englesku nakon 1-0 i imala čak 88 posto posjeda od tog trena do kraja.

Ovo su neki od komentara:

"Pa kakve su ovo zamjene Tuchel?"

"Southgatea bi 'razapeli' da je ovo napravio"

"Tuchel nas je pokopao s ovim zamjenama"

"Ako ovo nije za otkaz, ne znam što je"

"Zašto je mijenjao sve kada je funkcioniralo?"

"Žao mi je igrača, Tuchel je ovo izgubio"

"Koja je bila poanta ovog zatvaranja utakmice?"

"Tuchel OUT"

"Odmah mu dajte otkaz, ovo je užas"

"Šest braniča i Tuchelov san"