Obavijesti

Sport

Komentari 6
LUDI NA IZBORNIKA

Navijači Engleske bijesni na Tuchela: 'Pokopao nas je...'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Navijači Engleske bijesni na Tuchela: 'Pokopao nas je...'
Foto: Agustin Marcarian
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Argentina je preokretom srušila Englesku 2-1 i izborila finale protiv Španjolske, a navijači bijesne na Tuchela zbog katastrofalnih zamjena

Admiral

Kakva drama u polufinalu Svjetskog prvenstva! Argentina je preokretom srušila Englesku 2-1 i plasirala se u drugo uzastopno finale Mundijala gdje ju čeka Španjolska. Nakon velike borbe i faulova u prvom dijelu, u drugom smo vidjeli čudo. Anthony Gordon zabio je za vodstvo "tri lava", a onda je Thomas Tuchel šokirao navijače i zatvorio utakmicu.

To mu se obilo o glavu i Argentina je preokrenula. Prvo bomba Enza Fernandeza za izjednačenje, a onda Messijeva fenomenalna asistencija na glavu Lautara Martineza koji je matirao Pickforda. Navijači Engleske su bijesni na Tuchela i momčad jer je njegova taktika bila jako loša. Argentina je doslovno pojela Englesku nakon 1-0 i imala čak 88 posto posjeda od tog trena do kraja.

Ovo su neki od komentara:

"Pa kakve su ovo zamjene Tuchel?"

"Southgatea bi 'razapeli' da je ovo napravio"

"Tuchel nas je pokopao s ovim zamjenama"

"Ako ovo nije za otkaz, ne znam što je"

"Zašto je mijenjao sve kada je funkcioniralo?"

"Žao mi je igrača, Tuchel je ovo izgubio"

"Koja je bila poanta ovog zatvaranja utakmice?"

"Tuchel OUT"

"Odmah mu dajte otkaz, ovo je užas"

"Šest braniča i Tuchelov san"

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
UŽIVO Transferi: Barcin golman će u Ajax, a talentirani stoper iz Benfice u engleski Bournemouth
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Barcin golman će u Ajax, a talentirani stoper iz Benfice u engleski Bournemouth

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
SP 2026. Raspored i rezultati. Ostale su još dvije utakmice
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Ostale su još dvije utakmice

SP 2026. ulazi u posljednji vikend, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
Engleska - Argentina 1-2: Šok u Atlanti i preokret 'gaučosa' za drugo uzastopno finale SP-a!
SPEKTAKL ZA FINALE

Engleska - Argentina 1-2: Šok u Atlanti i preokret 'gaučosa' za drugo uzastopno finale SP-a!

ENGLESKA - ARGENTINA 1-2 Susret koji je opravdao polufinale Mundijala. 'Tri lava' povela su preko Gordona u 55., a u 85. je izjednačio Fernandez. Lautaro je zabio za preokret u drugoj minuti nadoknade

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026