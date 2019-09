Navijači ga vole, bio i kapetan, odbio šeike i ovo mu je hvala?!

Mario Mandžukić definitivno nije prijavljen za nastup u Ligi prvaka ove sezone, koju će Juventus pod vodstvom Maurizija Sarrija konačno pokušati osvojiti. Zvuči smiješno na prvu, bome i na drugu, ali činjenice govore za sebe: Mandžo zaista neće nastupati na najvećoj europskoj klupskoj nogometnoj pozornici.

Nevjerojatan je način na koji se Juve 'zahvalio' našem ratniku. Za sve što je posljednje četiri sezone napravio za 'staru damu' i zbog svega što je postao Juventusovoj publici. Ikona navijača, dokapetan i čovjek kojeg ni Cristiano Ronaldo nije uspio izgurati iz početnog sastava već je na uštrb Paula Dybale, koji je završio na klupi, s njime stvorio sjajan napadački tandem. Mandžonaldo!

Foto: MASSIMO PINCA

Za nogometaša kojem je Liga prvaka u krvi i koji je radio nevjerojatne stvari na najvećoj razini mora biti mjesta barem u zapisniku, no Juventus je na ovaj surovi način Mandži odlučio vratiti za neposlušnost.

Naime, otkad je Maurizio Sarri stigao u Torino, Mandžo nije dobio ni sekunde na terenu. Nema tu velike filozofije, on jednostavno nije tip napadača kojeg Sarri preferira u svojoj nogometnoj politici. Tvrd i konzervativan kakav je, imajući u vidu da je u Napoliju koristio svega 14, 15 igrača i da je u njegov 'krug povjerenja' zaista teško upasti, talijanski strateg odmah je Mandži poručio da potraži novi klub.

Foto: Jonathan Moscrop/Press Association/PIXSELL

I tu je došlo do raskola. Tu je puknula ljubav, tu se zaoštrio odnos... Juve je, bez obzira na sve, htio prodati Mandžu, no bivši hrvatski reprezentativac odbio je sve ponude koje su stizale proteklog ljeta. Htio je pod svaku cijenu ostati u klubu u kojem je postao ikona.

To i jest, u to nema sumnje. Kada najzagriženiji 'tifosi' Juventusa tebi u čast, i to na utakmici protiv Barcelone u Ligi prvaka, razviju transparent preko cijele tribine, e onda sigurno pripadaš odabranom društvu. Posljednji kojem je Drughi na Curvi Sud razvio transparent takvog značaja bio je Gianluigi Buffon. A prije njega Alessandro del Piero...

Foto: Twitter

Foto: Adam Davy/Press Association/PIXSELL

Uz sve to, Mandžo je u nekim utakmicama predvodio Juveov napad s kapetanskom trakom oko ruke, a sva naklonost navijača koju je stekao došla je samo i jedino zbog nastupa na travnjaku. Nije pompozan na društvenim mrežama, ne živi turbulentan život i jedino je svojim ratničkim zalaganjem na terenu, pokojom humanitarnom akcijom i jedinstvenim smislom za humor stekao njihovo poštovanje.

Nije htio pobjeći u Kinu, arapski novac nije ga zanimao i po tko zna koji put u karijeri ostao je dokazati se i izboriti svoje mjesto.

I tu je Maurizio Sarri napravio pogrešku. Tvrd i konzervativan kakav je, ovog puta morao je napraviti iznimku i igraču s renomeom poput Mandžina pružiti pravu priliku. Možda nema tehniku kao Ronaldo ili udarac kao Pjanić, ali ima srce kao sva jedanaestorica na terenu zajedno i povrh svega - uvijek je tu u ključnim trenucima.

Foto: MASSIMO PINCA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Koliko je samo ključnih golova zabio, golova na najvišoj razini svjetskog nogometa... Od onoga za Bayern u finalu Lige prvaka i onih famoznih škarica protiv Reala pa do gola u finalu Svjetskog prvenstva protiv Francuske. Mandžo je uvijek tu i potreban mu je samo jedan mali trenutak da zasja.

Gdje god je došao izborio je svoje mjesto pod suncem i ušao u prvi sastav. Osjetio je to Mario Gomez na svojoj koži kad je stigao u Bayern, osjetio je to i Gonzalo Higuain u Juventusu. Pa i Dybala.

Foto: Andreas Gebert/DPA/PIXSELL

Čak i u epizodi u Atletico Madridu ostavio je trag i uz Antoine Griezmanna odigrao većinu susreta sezone.

Iako Juve ima plan prodati Mandžukića na zimu i riješiti se njegove plaće od pet milijuna eura te jednog Hrvata zamijeniti drugim (Ivan Rakitić), nekako je lakše povjerovati da će Mandžo po tko zna koji put opet izboriti svoje mjesto. Jer to je njegov način oduvijek.