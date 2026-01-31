GORICA - HAJDUK 1-0 "Jedino gadljivije od današnje igre su ova dva imbecila od komentatora na HDTV-u. Molim vas promijenite ih. Toliko cviljenja i kukanja u životu nisam čuo", jedan je od komentara navijača
Navijači Hajduka: 'Ame meni'. 'Samo autobus vrijedi ovdje, vozi više panjeva od šumarije'
Gorica je pobijedila Hajduk 1-0 u 20. kolu HNL-a, a gol odluke zabio je Iker Pozo. Ostali su Splićani drugi na tablici, ali Dinamo se može odvojiti na sedam bodova prednosti s pobjedom protiv Vukovara u ponedjeljak. Navijači Hajduka su ljuti, evo reakcija.
"Ame meni..."
"Poklanjam pretplatu za zapadnu tribinu Poljuda"
"Ma baš nas briga više, naslov prvaka već praktički riješen, a mi umjesto da se borimo za drugo mjesto bolje da pustimo Varaždin ili Istru u Europu jer nema smisla ni izlaziti u Europu kad je momčad u raspadu"
"Ma ne isplati se više ni komentirati, umorio me Hajduk"
"Majko mila moja. Pa šta je ovo ,mi ne možemo odigrati dva dodavanja naprijed, nisam vidio da je ijedan igrač utrčao u prazan prostor te odigrao dupli pas. U biti jedno veliko ništa, užas. I mi se čudimo što se sprdaju sa nama"
"Riješili nas muka odmah na početku drugog dijela sezone"
"Samo autobus vrijedi u Hajduku... Taj preveze više panjeva nego svi kamioni šumarije zajedno.... Garcia vrijeme je za Montevideo"
"Jedino gadljivije od današnje igre su ova dva imbecila od komentatora na HDTV-u. Molim vas promijenite ih. Toliko cviljenja i kukanja u životu nisam čuo. Shvaćam da su to klupski komentatori na klupskoj televiziji, ali plakanje na svako otezanje igrača Gorice, kao da prvi put gledaju nogomet i kao da su igrači Gorice krivi za poraz Hajduka"
"Nadam se da će sljedeća objava biti smjena Garcije", neki su od komentara Hajdukovih navijača.
Splićani su ostali druga momčad HNL-a, a u idućem kolu igraju doma protiv Slaven Belupa.
