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Navijači Hajduka: 'Kad Bamba takne loptu, djeca se ostave nogometa', 'Garcia je Tuchel'

Piše 24sata,
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Navijači Hajduka: 'Kad Bamba takne loptu, djeca se ostave nogometa', 'Garcia je Tuchel'
Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Drama u Slovačkoj: Hajduk jedva prošao Žilinu unatoč porazu 2-1, a navijači bijesni zbog blijede igre

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Hajduk se na kraju provukao protiv Žiline u Slovačkoj te iako je izgubio 2-1 ide dalje zbog pobjede na Poljudu od 2-0 (ukupno 3-2). Dobro je izgledala momčad Gonzala Garcije u prvom dijelu, zaustavila sve napade i tražila rješenja brzim akcijama, a na kraju i povela pred kraj prvog dijela. Hrgović je ubacio, a Van Hoorenbeeck glavom pospremio.

U nastavak je Žilina ušla jako i u 53. minuti izjednačila. Koša za Roginića koji šalje loptu pred Silića, pomoćnik sudi zaleđe, ali VAR kaže da je gol. Slovaci su tada napali, ali u prvom valu nisu preokrenuli. U 91. minuti lopta je Melnjak je pospremio loptu u vlastitu mrežu i nastao je potpuni kaos. Žilina je imala još jedan zicer, ali je promašila i Hajduk je otišao dalje.

Navijači Hajduka nisu zadovoljni predstavom, a na udaru je posebno bio Bamba.

"Ne mogu vjerovati da Bamba živi od nogometa i k tome još ulazi u igru ispred ćaće"

"Tuga, jad i čemer"

"Za Pafos mora ovo puno bolje, iskreno ne znam zašto Bamba, Hrgović je nestao u drugom dijelu, a Marko Livaja ulazi zadnjih 5 minuta"

"Garcia, idi iz Hajduka"

"Ostavite urugvajsku prevaru u Slovačkoj, nek se bavi poljoprivredom i stočarstvom"

"Ovaj Bamba je toliko loš da je to skoro simpatično"

"Izgubili ste od kluba koji bi se u HNL-u borio za ostat u ligi"

"Svaki put kad Bamba takne loptu, petero djece se ostavi nogometa"

"Ovo je bilo teško za gledati!!"

"Imamo i mi svog Tuchela"

"Prošlo se i to je najbitnije, ali da ovaj Bamba još igra to je nevjerojatno, čovjek ušao u 75. minuti, u 90. nije u stanju potrčati za igračem i dobijemo gol.."

"Sva sreća da ovi ne znaju"

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