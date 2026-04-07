ZADOVOLJNI POBJEDOM

Navijači Hajduka: Kako se lijepo igra kad je za ništa. Livaja je car

Piše Petar Božičević,
Navijači Hajduka: Kako se lijepo igra kad je za ništa. Livaja je car
Istra 1961 i Hajduk sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a

ISTRA - HAJDUK 0-3 "Najbolje da se nikada ne borimo za prvaka. Jer jedino tada igramo nogomet sa smislom i vrijedan gledanja", jedan je od komentara Hajdukovih navijača

Hajduk je pobijedio Istru 1961 3-1 u gostima, a dva je gola zabio Marko Livaja. Navijači splitskog kluba zadovoljni su prezentacijom "bilih", donosimo reakcije s društvenih mreža. 

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a Istra 1961 i Hajduk sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a Istra 1961 i Hajduk sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

"Za sve ove sta još uvijek guraju priču o Gattusu i kako je lani bio do zadnjeg kola u igri za naslov samo mala informacija. Osam kola je do kraja Dinamo već ima vise bodova nego lani na kraju, a Hajduk samo sedam manje i samo jedan manje postignuti gol. Možete sad dalje"

"Kako je nogomet lijepa igra kad je igra Marko Livaja"

"Najbolje da se nikada ne borimo za prvaka. Jer jedino tada igramo nogomet sa smislom i vrijedan gledanja"

"Livaji dajte prazan ugovor, neka sam napiše iznos"

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a
Istra 1961 i Hajduk sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

"Samo da smo mi bod do Dinama, bilo bi 3-0 za Istru"

"Livaja je car"

"Kako se lijepo igra kad je za ništa"

"Samo ću reći: kakav Beljo (invalid trči na petama), Livaja je kralj HNL-a", neki su od komentara Hajdukovih navijača. 

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a
Istra 1961 i Hajduk sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Splićani su druga momčad HNL-a sa 56 bodova, 10 manje od vodećeg Dinama. 

VIDEO Istra - Hajduk 1-3: 'Bili' dominirali na pogon sjajnog Livaje i lako stigli do pobjede
28. KOLO HNL-A

VIDEO Istra - Hajduk 1-3: 'Bili' dominirali na pogon sjajnog Livaje i lako stigli do pobjede

ISTRA - HAJDUK 1-3 Najbolji igrač "bilih" bio je Marko Livaja koji je dva puta pogađa mrežu domaćina. Prvi put u 23. minuti, a potom i u 58.
VIDEO Napoli - Milan 1-0: Poraz 'rossonera' i vjerojatni oproštaj od pohoda na vrh prvenstva
SERIE A

VIDEO Napoli - Milan 1-0: Poraz 'rossonera' i vjerojatni oproštaj od pohoda na vrh prvenstva

NAPOLI - MILAN 1- 0 Ključan trenutak utakmice dogodio se u 79. minuti kada je Politano, samo pet minuta nakon ulaska u igru, zabio za pobjedu
Ivan (10) brani penale kao od šale, a Hrvatsku je nosio do vrha svijeta: 'Tako je siguran'
HEROJ MEĐU STATIVAMA

Ivan (10) brani penale kao od šale, a Hrvatsku je nosio do vrha svijeta: 'Tako je siguran'

Ivan Rac (10) u polufinalu Barcelona Academy World Cupa obranio je penal upravo selekciji iz Barcelone i odveo Hrvatsku u finale, a kasnije i do trofeja. Ivan je skroman, zabavljač, a na golu je pravi majstor

