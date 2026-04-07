Navijači Hajduka: Kako se lijepo igra kad je za ništa. Livaja je car

Hajduk je pobijedio Istru 1961 3-1 u gostima, a dva je gola zabio Marko Livaja. Navijači splitskog kluba zadovoljni su prezentacijom "bilih", donosimo reakcije s društvenih mreža.

"Za sve ove sta još uvijek guraju priču o Gattusu i kako je lani bio do zadnjeg kola u igri za naslov samo mala informacija. Osam kola je do kraja Dinamo već ima vise bodova nego lani na kraju, a Hajduk samo sedam manje i samo jedan manje postignuti gol. Možete sad dalje"

"Kako je nogomet lijepa igra kad je igra Marko Livaja"

"Najbolje da se nikada ne borimo za prvaka. Jer jedino tada igramo nogomet sa smislom i vrijedan gledanja"

"Livaji dajte prazan ugovor, neka sam napiše iznos"

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

"Samo da smo mi bod do Dinama, bilo bi 3-0 za Istru"

"Livaja je car"

"Kako se lijepo igra kad je za ništa"

"Samo ću reći: kakav Beljo (invalid trči na petama), Livaja je kralj HNL-a", neki su od komentara Hajdukovih navijača.

Splićani su druga momčad HNL-a sa 56 bodova, 10 manje od vodećeg Dinama.