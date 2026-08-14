Navijači Hajduka: 'Livaji staviti ležaljku na šesnaesterac, a Rakow ipak nije Villarreal'

Nogometaši Hajduka s ukupnih 9-2 protiv Žalgirisa izborili su 4. pretkolo Konferencijske lige. U uzvratnom susretu protiv Žalgirisa na Poljudu slavili su se 4-0. Navijači 'bilih' euforični su oko uspjeha svojih pulena. Ovo su neki od komentara na službenoj stranici kluba na Facebooku:

- Bravo Hajduče. Ovo nam je trebalo - napisala je jedna navijačica.

- Jedan korak do napokon europske grupe koja treba nama navijačima, a toliko treba klubu financijski. Ajmo 'bijeli' ovo nije Villarreal da baš nemamo nikakve šanse - ističe jedan navijač, dok drugi poziva da nema opuštanja.

- Zaboraviti ovu utakmicu što prije se posvetiti daljnjem rasporedu i bez opuštanja - istaknuo je.

Jedan navijač je svjestan da će zbog nastupa u europskim natjecanjima, trpjeti HNL.

- Bravo momci. Odlični ste. Možemo protiv Rakowa. HNL će trpjeti, ali nešto mora - dodao je.

Foto: IMAGO/Luka Kolanovic/IMAGOSPORT

Neki su se dotakli igre Racija i Livaje.

- Nadam se da je Garcia vidio da je Raci televizor u boji za onog Van Hoorenbeecka - ističe jedan, dok je drugi nešto oštriji.

- Sljedeći put stavite ležaljku na vrh šesnaesterca da Livaja odmori nakon pretrčanih 50 metara po poluvremenu. Svaka čast na svemu za Hajduk, ali ne može momčad letjeti po terenu, a on se šetuckati - dodao je.

- Ovo nam je prva dvostruka pobjeda u europskim kvalifikacijama od 2018. i Slavije iz Sofije. Protiv Renove 2020. se igrala jedna utakmica.Trebala nam je da se malo smire duhovi nakon ispadanja protiv Pafosa i lošeg ulaska u prvenstvo. Nismo favoriti u play-offu, ali Rakow je slabiji od Jagiellonije - zaključuje jedan navijač.