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Navijači Hajduka: 'Livaji staviti ležaljku na šesnaesterac, a Rakow ipak nije Villarreal'

Piše Ivan Tomašković,
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Navijači Hajduka: 'Livaji staviti ležaljku na šesnaesterac, a Rakow ipak nije Villarreal'
Foto: IMAGO/Luka Kolanovic/IMAGOSPORT
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HAJDUK - ŽALGIRIS 4-0 Hajduk će u 4. pretkolu Konferencijske lige igrati protiv poljskog Rakowa i neće to biti lagan zadatak za momčad Gonzala Garcije

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Nogometaši Hajduka s ukupnih 9-2 protiv Žalgirisa izborili su 4. pretkolo Konferencijske lige.  U uzvratnom susretu protiv Žalgirisa na Poljudu slavili su se 4-0.  Navijači 'bilih' euforični su oko uspjeha svojih pulena. Ovo su neki od komentara na službenoj stranici kluba na Facebooku:

- Bravo Hajduče. Ovo nam je trebalo - napisala je jedna navijačica. 

- Jedan korak do napokon europske grupe koja treba nama navijačima, a toliko treba klubu financijski. Ajmo 'bijeli' ovo nije Villarreal da baš nemamo nikakve šanse - ističe jedan navijač, dok drugi poziva da nema opuštanja. 

- Zaboraviti ovu utakmicu što prije se posvetiti daljnjem rasporedu i bez opuštanja - istaknuo je. 

Jedan navijač je svjestan da će zbog nastupa u europskim natjecanjima, trpjeti HNL. 

- Bravo momci. Odlični ste. Možemo protiv Rakowa. HNL će trpjeti, ali nešto mora - dodao je. 

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Foto: IMAGO/Luka Kolanovic/IMAGOSPORT

Neki su se dotakli igre Racija i Livaje. 

- Nadam se da je Garcia vidio da je Raci televizor u boji za onog Van Hoorenbeecka - ističe jedan, dok je drugi nešto oštriji. 

- Sljedeći put stavite ležaljku na vrh šesnaesterca da Livaja odmori nakon pretrčanih 50 metara po poluvremenu. Svaka čast na svemu za Hajduk, ali ne može momčad letjeti po terenu, a on se šetuckati - dodao je. 

- Ovo nam je prva dvostruka pobjeda u europskim kvalifikacijama od 2018. i Slavije iz Sofije. Protiv Renove 2020. se igrala jedna utakmica.Trebala nam je da se malo smire duhovi nakon ispadanja protiv Pafosa i lošeg ulaska u prvenstvo. Nismo favoriti u play-offu, ali Rakow je slabiji od Jagiellonije - zaključuje jedan navijač. 

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