REAKCIJE NAKON POBJEDE
Navijači Hajduka: 'Oči mi krvare od naše igre'. 'Barem nam niste subotu uništili'. 'Hvala, Ivušiću'
Nogometaši Hajduka pobijedili su Vukovar 0-1 u 9. kolu HNL-a u Vinkovcima. Nije to bila briljantna izvedba splitske momčadi koja je od 25. minute igrala s igračem više, ali na kraju je vrijedna tri boda osigurao Rokas Pukštas golom u 77. minuti. Navijači "bilih" podijeljenih su mišljenja oko izvedbe, donosimo reakcije s društvenih mreža.
- "Sreća što su dobili crveni karton jer da nisu, bilo bi je...."
- "Rokas jedini vrijedan spomena..."
- "Ako ovako nastavimo, crno nam se piše..."
- "Dobili jesmo, ali igra je katastrofa. Nismo dobri u nijednom segmentu igre"
- "Orkan-Gošk je derbi za ovo"
- "Oči mi krvare od naše igre..."
- "Nije do trenera. Dok ulica i udruga vodi klub ovako će biti i u budućnosti"
- "Molim vas ugasite klub na jedno dvije godine jer barem 100.000 navijača koristi previše normabela svaki vikend"
- "Svake godine isto. Trener ne valja, igrači ne ginu na terenu, suci ne znaju, bitna su tri boda. I tako iz godine u godinu"
- "Kad god Šego krene u dribling ili centaršut jedno dijete se ostavi nogometa"
- "Barem nam niste subotu uništili"
- "Vi trebate navijačima plaćati karte, a ne oni vama"
- "Odlazi, urugvajska prevaro!"
- "Hvala Ivušiću", neki su od komentara hajdukovaca na mrežama.
Hajduk se bodovno izjednačio na vrhu HNL-a s Dinamom koji će u 9. kolu igrati protiv Lokomotive. Nakon reprezentativne stanke Splićani gostuju kod Istre 1961 u Puli.
