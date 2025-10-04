Obavijesti

REAKCIJE NAKON POBJEDE

Navijači Hajduka: 'Oči mi krvare od naše igre'. 'Barem nam niste subotu uništili'. 'Hvala, Ivušiću'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
3
Vinkovci: NK Vukovar i HNK Hajduk sastali se u 9 kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

"Molim vas ugasite klub na jedno dvije godine jer barem 100.000 navijača koristi previše Normabela svaki vikend", jedan je od komentara s društvenih mreža

Nogometaši Hajduka pobijedili su Vukovar 0-1 u 9. kolu HNL-a u Vinkovcima. Nije to bila briljantna izvedba splitske momčadi koja je od 25. minute igrala s igračem više, ali na kraju je vrijedna tri boda osigurao Rokas Pukštas golom u 77. minuti. Navijači "bilih" podijeljenih su mišljenja oko izvedbe, donosimo reakcije s društvenih mreža. 

  • "Sreća što su dobili crveni karton jer da nisu, bilo bi je...."
  • "Rokas jedini vrijedan spomena..."
  • "Ako ovako nastavimo, crno nam se piše..."
  • "Dobili jesmo, ali igra je katastrofa. Nismo dobri u nijednom segmentu igre"
  • "Orkan-Gošk je derbi za ovo"
  • "Oči mi krvare od naše igre..."
  • "Nije do trenera. Dok ulica i udruga vodi klub ovako će biti i u budućnosti"
  • "Molim vas ugasite klub na jedno dvije godine jer barem 100.000 navijača koristi previše normabela svaki vikend"
  • "Svake godine isto. Trener ne valja, igrači ne ginu na terenu, suci ne znaju, bitna su tri boda. I tako iz godine u godinu"
  • "Kad god Šego krene u dribling ili centaršut jedno dijete se ostavi nogometa"
  • "Barem nam niste subotu uništili"
  • "Vi trebate navijačima plaćati karte, a ne oni vama"
  • "Odlazi, urugvajska prevaro!"
  • "Hvala Ivušiću", neki su od komentara hajdukovaca na mrežama. 
Vinkovci: NK Vukovar i HNK Hajduk sastali se u 9 kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Hajduk se bodovno izjednačio na vrhu HNL-a s Dinamom koji će u 9. kolu igrati protiv Lokomotive. Nakon reprezentativne stanke Splićani gostuju kod Istre 1961 u Puli. 

