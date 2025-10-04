Navijači Hajduka: 'Oči mi krvare od naše igre'. 'Barem nam niste subotu uništili'. 'Hvala, Ivušiću'

Nogometaši Hajduka pobijedili su Vukovar 0-1 u 9. kolu HNL-a u Vinkovcima. Nije to bila briljantna izvedba splitske momčadi koja je od 25. minute igrala s igračem više, ali na kraju je vrijedna tri boda osigurao Rokas Pukštas golom u 77. minuti. Navijači "bilih" podijeljenih su mišljenja oko izvedbe, donosimo reakcije s društvenih mreža.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:29 Mounsef Bakrar zabio gol mjeseca | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

"Sreća što su dobili crveni karton jer da nisu, bilo bi je...."

"Rokas jedini vrijedan spomena..."

"Ako ovako nastavimo, crno nam se piše..."

"Dobili jesmo, ali igra je katastrofa. Nismo dobri u nijednom segmentu igre"

"Orkan-Gošk je derbi za ovo"

"Oči mi krvare od naše igre..."

"Nije do trenera. Dok ulica i udruga vodi klub ovako će biti i u budućnosti"

"Molim vas ugasite klub na jedno dvije godine jer barem 100.000 navijača koristi previše normabela svaki vikend"

Vinkovci: NK Vukovar i HNK Hajduk sastali se u 9 kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

"Svake godine isto. Trener ne valja, igrači ne ginu na terenu, suci ne znaju, bitna su tri boda. I tako iz godine u godinu"

"Kad god Šego krene u dribling ili centaršut jedno dijete se ostavi nogometa"

"Barem nam niste subotu uništili"

"Vi trebate navijačima plaćati karte, a ne oni vama"

"Odlazi, urugvajska prevaro!"

"Hvala Ivušiću", neki su od komentara hajdukovaca na mrežama.

Vinkovci: NK Vukovar i HNK Hajduk sastali se u 9 kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Hajduk se bodovno izjednačio na vrhu HNL-a s Dinamom koji će u 9. kolu igrati protiv Lokomotive. Nakon reprezentativne stanke Splićani gostuju kod Istre 1961 u Puli.