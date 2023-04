Navijači Hajduka opet tuguju: 'Ne može Dinamo biti loš, koliko mi možemo biti lošiji. Amen'

Uzdrmani Dinamo, Istra na Poljudu za -4, ali i ovaj put Hajduk je uspio 'kiksati' i napraviti ogroman korak unazad u borbi za naslov prvaka Hrvatske.

'Bili' su poveli već u 2. minuti, a od 20. do 21. uspjeli su primiti dva za preokret. Bod su uspjeli spasiti, pritiskali do kraja, no na kraju dana Dinamo sutra ima šansu za bijeg na +9.

Navijači, jasno, ponovno nisu sretni, a jedan komentar na Hajdukovoj Facebook stranici prikupio je mnoštvo 'lajkova'.

"Ne može Dinamo biti loš, koliko mi možemo biti lošiji. Nemamo mentalitet pobjednika i to je amen", zaključio je navijač Hajduka.

A izdvojili smo još nekoliko zanimljivih komentara.

"Hajduk je zadnjih 15-ak godina najveći protivnik sam sebi, s obranom slabijom od bezalkoholne pive prvo mjesto u prvenstvu možemo samo sanjati"

"Što smo mi navijači skrivili da zadnjih 20 godina gledamo takve antitalente u dresu Hajduka"?

"Sezonu izgurati, a onda se nekim zahvaliti..."

