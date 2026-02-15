Navijači Hajduka: 'Pet kola istine je pred nama'. 'Konačno jedna bez stresa, sad na pivu'

Nogometaši Hajduka slavili su 2-0 na Opus Areni protiv Osijeka. Gosti su poveli u 15. minuti nakon što je iz udarca s bijele točke bio precizan kapetan Marko Livaja. Za konačnih 2-0 i pobjedu u gostima zabio je Rokas Pukštas u 77. minuti susreta. Hajduk je tako smanjio zaostatak na pet bodova za vodećim Dinamom, a Osječani su i dalje na začelju.

Evo nekih od komentara navijača Hajduka nakon pobjede s društvenih mreža:

"Ovo je Hajduk, rastrčan, borben, pun mladosti i iskustva. Svi na Poljud, gazimo do kraja"

"Niša spektakularno, ali dovoljno za dobit Osijeka. Malo pojačati idući vikend."

"Bome Brajković me ugodno iznenađuje, uz utakmicu u utakmicu sve bolji i bolji leti po terenu, presing non stop, puca. Samo tako nastavi još jače i još bolje."

Osijek: Susret NK Osijek i HNK Hajduk u 22. kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

"Ima li neki podatak kad smo zadnji put dobili penal, a da pritom glavni sudac odmah donese tu odluku da se VAR uopće ne uključi?"

"Dobro odigrana i iskontrolirana utakmica, ali Osijek je trenutačno baš loš"

"Čestitke Livaji i Pukštasu"

"Pet kola istine je pred nama, ili ćemo ostat živi i konkurentni Dinamu za prvo mjesto ili se opraštamo od te prilike...."

"Napokon jedna bez stresa ,sad udrit koju pivu na benzinskoj"

"Bravo, Hajduče, dobro je ovo bilo iako sam se pribojavao ove utakmice jer smo puno puta vraćali Osijek u život. Ovoga puta to se nije dogodilo. Bravo za sve!"

Osijek: Susret NK Osijek i HNK Hajduk u 22. kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

"Osijek je najlošiji u ligi, ali često su se znali čupati protiv nas. Igra je imala glavu i rep, dobro je ovo izgledalo. Idemo dalje, volim te Hajduče!"

"Nadam se da je sad svima jasno da Brajković mora igrati ispred Bambe."