Navijači Hajduka: 'Protočniji je promet kroz Hormuški tjesnac nego Hajdukova igra!' .'Slabo'

Slaven Belupo i Hajduk odigrali su 2-2 u sjajnoj utakmici 30. kola HNL-a, a navijači splitskog kluba nisu pretjerano zadovoljni izvedbom voljenog kluba. Donosimo neke od reakcija s društvenih mreža.

"Katastrofa od prvog do zadnjeg!"

"Udruga, odlazi! Dosta je bilo 15 godina ničega"

"Zanimljivije bi bilo gledati farbu kako se suši"

"I vi se borite za naslov prvaka? Sad je sve 100% gotovo"

"Sve po starom. Livaja samo što nije madrac ponio"

"Dignite im plače, zaslužili su momci"

"Protočniji je promet kroz Hormuški tjesnac, nego Hajdukova igra!

"Više volje sam ima ujutro otići na pred sat, nego naši borci danas", neki su od komentara Hajdukovih navijača.

Splićani su drugoplasirani u HNL-u sa 60 bodova, devet manje od vodećeg Dinama, koji ima i utakmicu manje.