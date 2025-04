Navijači Hajduka razgrabili su pakete za dvije tribine, redovi i za gostovanje kod Varaždina

Do kraja sezone Hajduk će na Poljudu ugostiti Lokomotivu, Istru, Dinamo i Rijeku. Splitski je klub u prodaju pustio pakete ulaznica za sve četiri utakmice, a iz Hajduka su potvrdili da više nema ulaznica za sjevernu i istočnu tribinu.

S obzirom na to da su paketi za četiri utakmice dostupni samo članovima kluba, kojih je u ovom trenutku 97.700, ne treba ni očekivati da će do kraja sezone biti ulaznica u slobodnoj prodaji osim za zapadnu tribinu, za koju su paketi u prodaji do ponoći za 140 eura.

Hajduk ove sezone na domaćim utakmicama ima prosjek od impresivnih 21.428 gledatelja, a i u idućoj gostujućoj utakmici protiv Varaždina na Veliki petak (18.45) mogao bi ga gledati pun stadion. Prodaja je počela u petak u 16 sati, a od subote do prodaje svih ulaznica, najkasnije do četvrtka, blagajne su otvorene od 10 do 13 i od 16 do 19 sati. Cijena je 15 eura.