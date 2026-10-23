Navijači Hajduka: 'Sanjam li? Probudite me', 'Neporaženi smo u Europi skoro 17 godina...'

Samo nastavite sanjati, napisao je Hajduk na društvenim mrežama nakon pobjede nad Thunom (1-0), druge u osam dana u Konferencijskoj ligi, kojom si je širom otvorio vrata prvog plasmana u nokaut-fazu nekoga europskog natjecanja nakon 31 godinu suše. Dalisson je donio novih 400.000 eura u blagajnu i navijače bacio u delirij.

Pokretanje videa... VIDEO Thun - Hajduk 0-1 | Video: HNK Hajduk

Ovo je dio komentara na službenoj stranici kluba na Facebooku.

"Momcad s mudima!!!"

"Just keep on strepiti"

"I ponovo taj Denis Hadzikadunić. Najveće otkriće u ovoj sezoni, zadnje utakmice Hajduk izgleda odlično, a Hadzikadunic je vec trecu utakmicu u nizu najbolji igrac. Čovjek, profesionalac, igračina , a titulu s Hajdukom sanja od prvog treninga"

"Sad idemo na ribare iz Lincoln Red Impsa, a znamo da nam takvi tradicionalno ne leže baš najbolje – Gzira, Tobol, Dila Gori… još nam samo fali da nas i ribari odvuku na pecanje. Ali ovaj put nema izgovora, tri boda se moraju uzeti! S 9 bodova osiguravamo prolaz, a kad smo već tu, ajmo još jednu pobjedu i jedan remi pa direktno u osminu finala, bez dodatnih stresova i nepotrebnog turističkog razgledavanja Europe"

"Hadžikadunič iz utakmice u utakmicu se pokazuje kao pravo pojačanje. Bravo Hajduče"

"Varazdin i Thun danas, su dokaz promjene mentaliteta ove ekipe. I kad je teško i kad ne ide, rezultati su tu. Veliko bravo svima, Martin nije pojacanje za Croatiu Zmijavci. Bravo Bijeli"

"Odmah otkupiti Dalissona još večeras"

"Čestitam u ime svih normalnih Dinamovaca"

"Ljudi, pa mi smo među top 8 klubova konferencijske lige! Zaslužena pobjeda, idemo dalje jaaakoo!!!"

"Došli po pobjedu i pobijedili. Ova momčad može čuda. Bilo bi dobro pronaći bar za Europu komentatora koji navija za Hajduk. Usput, je li netko uspio prebrojati broj presječenih i očišćenih lopti del Morala? Tražili smo Dendockera, a dobili del Morala. Bravoooooo ekipa! Torcida i ostali navijači danas izdominirali."

"Hajduk u 21. stoljeću 40 trenera, 1 europska pobjeda. Hajduk u 2026., 1 trener 2 pobjede. Gonzalo Garcia"

"Slovo D u Del Moral i Dalisson znači "doktor"!!!!"

"Mozeee see mozee bez sranjaa bez icegaa..svaka cast navijaciii,nikoo vam nije ravan..."

"Klasični Šego, 100 šansi za 1 gol, oduzet mu penale bez razmišljanja... Svaka čast momci"

"jel' ima vise igraca koji se prezivaju Del Moral ?"

"SANJAM LI? PROBUDITE ME!!! OVO JE HAJDUK KAKAV ZELIMO SVI. NISMO TI VIROVALI. GARCIJA OPROSTI. HAJDUK ZIVI VJECNO"

"Tako jeeeeee! Bravo Hajdučeeeee!! Više napravio Livaja u 15 minuta nego Šego za 75 minuta"

"Neporaženi u Europi skoro 17 g !!"

"Evo ovo je navijanje odzvanja od pjesme i navijanja a ne od bengalka i topovskih udara bravo za navijače"

"Ma bravo Bili! Svim srcem sam navijao za vas iako sam Dinamovac!"