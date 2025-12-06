Navijači Hajduka: 'Sudac pušta igru dok Dinamo ne zabije gol'. 'Šego ima pluća za tri igrača'

Dinamo i Hajduk odigrali su 1-1 u derbiju 16. kola HNL-a na Maksimiru. Gosti su poveli golom Šege, a bod je domaćinu osigurao Hoxha kasnim golom. Donosimo reakcije Hajdukovih navijača nakon utakmice.

"Gospodo 'vjerni navijači', ovo je Vaš remi a ujedno i poraz, imamo vodstvo, kakav takav momentum i Vi prekidate utakmicu. Bodova i bodova ste vi uzeli, a s njima i pokoje prvenstvo"

"Priznao gol pa ga zaj…. VAR! Svirao nepostojeći penala pa Opet VAR. Digli nepostojeće zaleđe (ni u liniji) poništili gol pa opet VAR! Produžio 13 minuta ( ajde neka je). A onda je tih 13 produžio za još skoro 6. U komentaru su iznesene samo činjenice!"

"Ne zaboravimo čestitati 'navijačima' koji po tko zna koji put u situaciji kad Hajduk preuzima kontrolu nad utakmicom rade bakljadu i tako daju Dinamu vrijeme da se pribere i produžuju utakmicu taman toliko da Dinamo izjednači"

Bravo za Silića i VAR sobu, bravo za Garciju koji je sve napravio kako treba"

"Nadam se da Kalik vise neće zaigrat. Nakon 30 sekundi dobije žuti. Ima šansu za 0:2, on se sprda"

"Sudac pušta dok Dinamo ne zabije gol"

"Bolje nego poraz. Šteta za Kalika da je malo brži bio izašao bi sam 1 na 1 sa Filipovićem. Je... derbi nakon dugo vremena. Šego ima pluća za troje"

"Jedno dobro dodavanje nas je dijelio od 2:0. Šteta"

"Silić više dobrih obrana danas nego Ivušić cijelu jesen"

"Anti nogomet"

"Kako sam i komentirao, još koji puta ubacujte pirotehniku pa neka se produžuje utakmica na našu štetu. Dinamo ne bi zabio gol do Uskrsa da nije bilo toliko nadoknade. Svaka čast. A Kalik neka se prebaci na neki drugi sport jer u ovo malo vremena us... je sve što je mogao. Samo bi se tukao", neki su od komentara navijača Hajduka.

Splićani su na drugom mjestu s bodom manje od Dinama, a u idućem kolu igraju protiv Lokomotive u gostima 13. prosinca.