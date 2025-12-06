DINAMO - HAJDUK 1-1 "Kako sam i komentirao, još koji puta ubacujte pirotehniku pa neka se produžuje utakmica na našu štetu. Dinamo ne bi zabio gol do Uskrsa da nije bilo toliko nadoknade", kaže jedan komentar
REAKCIJE NA REMI
Navijači Hajduka: 'Sudac pušta igru dok Dinamo ne zabije gol'. 'Šego ima pluća za tri igrača'
Čitanje članka: 2 min
Dinamo i Hajduk odigrali su 1-1 u derbiju 16. kola HNL-a na Maksimiru. Gosti su poveli golom Šege, a bod je domaćinu osigurao Hoxha kasnim golom. Donosimo reakcije Hajdukovih navijača nakon utakmice.
- "Gospodo 'vjerni navijači', ovo je Vaš remi a ujedno i poraz, imamo vodstvo, kakav takav momentum i Vi prekidate utakmicu. Bodova i bodova ste vi uzeli, a s njima i pokoje prvenstvo"
- "Priznao gol pa ga zaj…. VAR! Svirao nepostojeći penala pa Opet VAR. Digli nepostojeće zaleđe (ni u liniji) poništili gol pa opet VAR! Produžio 13 minuta ( ajde neka je). A onda je tih 13 produžio za još skoro 6. U komentaru su iznesene samo činjenice!"
- "Ne zaboravimo čestitati 'navijačima' koji po tko zna koji put u situaciji kad Hajduk preuzima kontrolu nad utakmicom rade bakljadu i tako daju Dinamu vrijeme da se pribere i produžuju utakmicu taman toliko da Dinamo izjednači"
- Bravo za Silića i VAR sobu, bravo za Garciju koji je sve napravio kako treba"
- "Nadam se da Kalik vise neće zaigrat. Nakon 30 sekundi dobije žuti. Ima šansu za 0:2, on se sprda"
- "Sudac pušta dok Dinamo ne zabije gol"
- "Bolje nego poraz. Šteta za Kalika da je malo brži bio izašao bi sam 1 na 1 sa Filipovićem. Je... derbi nakon dugo vremena. Šego ima pluća za troje"
- "Jedno dobro dodavanje nas je dijelio od 2:0. Šteta"
- "Silić više dobrih obrana danas nego Ivušić cijelu jesen"
- "Anti nogomet"
- "Kako sam i komentirao, još koji puta ubacujte pirotehniku pa neka se produžuje utakmica na našu štetu. Dinamo ne bi zabio gol do Uskrsa da nije bilo toliko nadoknade. Svaka čast. A Kalik neka se prebaci na neki drugi sport jer u ovo malo vremena us... je sve što je mogao. Samo bi se tukao", neki su od komentara navijača Hajduka.
Splićani su na drugom mjestu s bodom manje od Dinama, a u idućem kolu igraju protiv Lokomotive u gostima 13. prosinca.
