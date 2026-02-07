Navijači Hajduka: 'Svaka čast Bambinom menadžeru, to se zove moć dobrog pregovaranja'

Hajduk je pobjedom protiv Slaven Belupa (2-0) prekinuo negativan niz od dva uzastopna poraza u HNL-u i vratio se na pobjedničke staze. Golove su zabili Pukštas i Brajković, evo reakcija navijača nakon utakmice.

"Svaka čast Bambinom menadžeru, to se zove moć uspješnog pregovaranja!"

"Zamolio bih ove što uporno ponavljaju: 'Livaja nas je vukao godinama, nemojte na njega". Pa gospodo, jedan kup osvojen i to je to. Apsolutno je bio motor ekipe, ali, bio, gdje je nestao stari Livaja? Pogledajmo samo danas koliko izgubljenih lopti. Kada više hodati nije mogao, ljutito je otišao na klupu. U jednom duelu on i Božić uklizavaju na loptu, istih su godina ako nije Božić i stariji, ali on se diže i kupi loptu, a Markan i dalje na guzici i gleda za njim"

"Sreća da je Belupo prodao tri najvažnija igrača. Ovo je tuga, osim Marka i Rokasa niti jedan igrač nije ni blizu za Hajduk. S obzirom na koje smo grane pali, možda i je"

"Zašto se Livaja ljutio kad ga je izvadilo pri kraju? Logično je bilo staviti na kraju staviti par svježih za očuvati rezultat. Rebić i Livaja su samo mogli pokupit koji karton!"

"Bambi produžit odmah ugovor da ga netko ne otme"

"Neka mi netko objasni da igrači kao što su Kalik i Bamba zarađuju za život igrajući nogomet"

"U Hajdukovoj povijesti gori igrač od Filipa Krovinovića nije igrao", neki su od komentara navijača Hajduka.

Splićani su druga momčad HNL-a s 40 bodova, a u idućem kolu idu u goste Osijeku na Opus Arenu.