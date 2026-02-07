Obavijesti

LJUTITA REAKCIJA

VIDEO Livaja udarao po klupi, jedini nije pozdravio navijače! Pogledajte reakciju na zamjenu

VIDEO Livaja udarao po klupi, jedini nije pozdravio navijače! Pogledajte reakciju na zamjenu
Livaja nije otišao na klupu nakon zamjene, već je odmah izjurio u svlačionicu, prenosi Dalmatinski portal. Ove je sezone Hajdukov ofenzivac odigrao 17 utakmica i zabio četiri gola, uz tri asistencije

Hajduk je pobijedio Slaven Belupo 2-0 na Poljudu i stigao do prvog slavlja u 2026. godini, ali čini se da nema mira na Poljudu. Naime, trener Gonzalo Garcia izvadio je Marka Livaju iz igre u 77. minuti, a Hajdukov kapetan to nije najbolje primio. 

Naime, Livaja je bio vidno nezadovoljan time što je zamijen, a nakon hladnog rukovanja s trenerom u naletu bijesa je udario u pleksiglas na klupi. 

Livaja nije otišao na klupu nakon zamjene, već je odmah izjurio u svlačionicu, prenosi Dalmatinski portal. Ove je sezone Hajdukov ofenzivac odigrao 17 utakmica i zabio četiri gola, uz tri asistencije. 

