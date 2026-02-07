VIDEO Livaja udarao po klupi, jedini nije pozdravio navijače! Pogledajte reakciju na zamjenu

Hajduk je pobijedio Slaven Belupo 2-0 na Poljudu i stigao do prvog slavlja u 2026. godini, ali čini se da nema mira na Poljudu. Naime, trener Gonzalo Garcia izvadio je Marka Livaju iz igre u 77. minuti, a Hajdukov kapetan to nije najbolje primio.

Naime, Livaja je bio vidno nezadovoljan time što je zamijen, a nakon hladnog rukovanja s trenerom u naletu bijesa je udario u pleksiglas na klupi.

Livaja nije otišao na klupu nakon zamjene, već je odmah izjurio u svlačionicu, prenosi Dalmatinski portal. Ove je sezone Hajdukov ofenzivac odigrao 17 utakmica i zabio četiri gola, uz tri asistencije.