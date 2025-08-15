Obavijesti

Sport

Komentari 48
NAVIJAČKI PUK NAKON DEBAKLA

Navijači Hajduka: 'Toliko godina tuge i sramote da smo se već odavno naviknuli na ovo...'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Navijači Hajduka: 'Toliko godina tuge i sramote da smo se već odavno naviknuli na ovo...'
3
Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

DINAMO CITY HAJDUK 3-1 "Toliko godina tuge i sramote da smo se već navikli da ovo danas nije tragedija. Jednostavno smo prosječni klub s emocijama. Ljubav je tu i uvijek će biti, jedan je od komentara navijača

Hajduk je ispao iz 3. pretkola Konferencijske lige porazom 3-1 od Dinamo Cityja nakon produžetaka. Bit će to 15. sezona zaredom u kojoj Splićani ne igraju grupnu fazu europskih natjecanja, a navijači su vrlo razočarani. Donosimo neke od reakcija. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Hajduk - Istra: Nestalo struje na Poljudu 01:36
Hajduk - Istra: Nestalo struje na Poljudu | Video: Tomislav Gabelić/24sata
  • "Hajduk nije zaslužio ovakve navijače. Kakvu ljubav i podršku dobivaju od Torcide i simpatizera godinama i godinama. Igrači ih sramote i daju jednu veliku nulu iz godine u godinu, pogotovo u Europi. Čak nisu ni Torcidu pozdravili, koja je došla u ogromnom broju"
  • "Jakobušić je kriv"
  • "Sutra je samo ponedjeljak"
  • "Toliko godina tuge i sramote da smo se već navikli da ovo danas nije tragedija. Jednostavno smo prosječni klub s emocijama. Ljubav je tu i uvijek će biti"
  • "Normabeli svih zemalja, ujedinite se"
Hajduk i Gorica sastali se 2. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Gorica sastali se 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
  • "Kakvi smo baksuzi, izgubili bi i pozivnicu za turnir"
  • "Livaja je bio igrač manje. Teško mi je reći, ali smatram da trenutačno bolje igramo bez njega"
  • "Nema veze, djeci ćemo pričati da nas je izbacio City"
  • "Večeras su europsku jesen osigurali predstavnici Gibraltara, Finske, Cipra, Bosne i Hercegovine... dok su playoff Konferencijske lige osigurali klubovi iz Luksemburga, Mađarske, Bugarske, Latvije, Slovenije, Bjelorusije, Albanije, SAN MARINA... laku noć hajdučki puče"
  • "Najveće pojačanja Hajduka bio bi egzorcist"
  • "Pola sata duže smo igrali u Europi nego lani. Vide se promjene, samo jako, idemo na 500.000 pretplata!"
  • "Da Garcia ima obraza, sam bi otišao. Zovite Valdasa da spasi dok se može. Kao da igra protiv Real Madrida, ide čuvati rezultat. U 120 minuta jedan šut u okvir gola..."
  • "Osma momčad Albanije, to je naša realnost. Samo nemojte početi pričati o titulama kad pobijedimo dvije zaredom jer od toga nema ništa", neki su od komentara na mrežama.
Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Hajduk se okreće domaćim izazovima, a u nedjelju na Poljud stiže Slaven Belupo. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 48
UŽIVO HNL transferi: Rudeš potpisao golmana iz Bayerna, Hajduk želi iskusnog stopera
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Rudeš potpisao golmana iz Bayerna, Hajduk želi iskusnog stopera

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Stuttgart ne želi prodati napadača rivalu, navijači tjeraju Srbina iz Juvea
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Stuttgart ne želi prodati napadača rivalu, navijači tjeraju Srbina iz Juvea

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
Dinamo City - Hajduk 3-1: Debakl Splićana u Tirani! Oprostili su se od Europe
NIŠTA OD PLAY-OFFA

Dinamo City - Hajduk 3-1: Debakl Splićana u Tirani! Oprostili su se od Europe

Nakon pobjede (2-1) na Poljudu, Hajduk je nakon produžetaka izgubio od Dinamo Cityja (3-1) i ispao iz trećeg pretkola Konferencijske lige

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025