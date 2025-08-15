Navijači Hajduka: 'Toliko godina tuge i sramote da smo se već odavno naviknuli na ovo...'

Hajduk je ispao iz 3. pretkola Konferencijske lige porazom 3-1 od Dinamo Cityja nakon produžetaka. Bit će to 15. sezona zaredom u kojoj Splićani ne igraju grupnu fazu europskih natjecanja, a navijači su vrlo razočarani. Donosimo neke od reakcija.

"Hajduk nije zaslužio ovakve navijače. Kakvu ljubav i podršku dobivaju od Torcide i simpatizera godinama i godinama. Igrači ih sramote i daju jednu veliku nulu iz godine u godinu, pogotovo u Europi. Čak nisu ni Torcidu pozdravili, koja je došla u ogromnom broju"

"Jakobušić je kriv"

"Sutra je samo ponedjeljak"

"Toliko godina tuge i sramote da smo se već navikli da ovo danas nije tragedija. Jednostavno smo prosječni klub s emocijama. Ljubav je tu i uvijek će biti"

"Normabeli svih zemalja, ujedinite se"

Hajduk i Gorica sastali se 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

"Kakvi smo baksuzi, izgubili bi i pozivnicu za turnir"

"Livaja je bio igrač manje. Teško mi je reći, ali smatram da trenutačno bolje igramo bez njega"

"Nema veze, djeci ćemo pričati da nas je izbacio City"

"Večeras su europsku jesen osigurali predstavnici Gibraltara, Finske, Cipra, Bosne i Hercegovine... dok su playoff Konferencijske lige osigurali klubovi iz Luksemburga, Mađarske, Bugarske, Latvije, Slovenije, Bjelorusije, Albanije, SAN MARINA... laku noć hajdučki puče"

"Najveće pojačanja Hajduka bio bi egzorcist"

"Pola sata duže smo igrali u Europi nego lani. Vide se promjene, samo jako, idemo na 500.000 pretplata!"

"Da Garcia ima obraza, sam bi otišao. Zovite Valdasa da spasi dok se može. Kao da igra protiv Real Madrida, ide čuvati rezultat. U 120 minuta jedan šut u okvir gola..."

"Osma momčad Albanije, to je naša realnost. Samo nemojte početi pričati o titulama kad pobijedimo dvije zaredom jer od toga nema ništa", neki su od komentara na mrežama.

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Hajduk se okreće domaćim izazovima, a u nedjelju na Poljud stiže Slaven Belupo.