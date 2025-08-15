DINAMO CITY HAJDUK 3-1 "Toliko godina tuge i sramote da smo se već navikli da ovo danas nije tragedija. Jednostavno smo prosječni klub s emocijama. Ljubav je tu i uvijek će biti, jedan je od komentara navijača
NAVIJAČKI PUK NAKON DEBAKLA
Navijači Hajduka: 'Toliko godina tuge i sramote da smo se već odavno naviknuli na ovo...'
Čitanje članka: 1 min
Hajduk je ispao iz 3. pretkola Konferencijske lige porazom 3-1 od Dinamo Cityja nakon produžetaka. Bit će to 15. sezona zaredom u kojoj Splićani ne igraju grupnu fazu europskih natjecanja, a navijači su vrlo razočarani. Donosimo neke od reakcija.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- "Hajduk nije zaslužio ovakve navijače. Kakvu ljubav i podršku dobivaju od Torcide i simpatizera godinama i godinama. Igrači ih sramote i daju jednu veliku nulu iz godine u godinu, pogotovo u Europi. Čak nisu ni Torcidu pozdravili, koja je došla u ogromnom broju"
- "Jakobušić je kriv"
- "Sutra je samo ponedjeljak"
- "Toliko godina tuge i sramote da smo se već navikli da ovo danas nije tragedija. Jednostavno smo prosječni klub s emocijama. Ljubav je tu i uvijek će biti"
- "Normabeli svih zemalja, ujedinite se"
- "Kakvi smo baksuzi, izgubili bi i pozivnicu za turnir"
- "Livaja je bio igrač manje. Teško mi je reći, ali smatram da trenutačno bolje igramo bez njega"
- "Nema veze, djeci ćemo pričati da nas je izbacio City"
- "Večeras su europsku jesen osigurali predstavnici Gibraltara, Finske, Cipra, Bosne i Hercegovine... dok su playoff Konferencijske lige osigurali klubovi iz Luksemburga, Mađarske, Bugarske, Latvije, Slovenije, Bjelorusije, Albanije, SAN MARINA... laku noć hajdučki puče"
- "Najveće pojačanja Hajduka bio bi egzorcist"
- "Pola sata duže smo igrali u Europi nego lani. Vide se promjene, samo jako, idemo na 500.000 pretplata!"
- "Da Garcia ima obraza, sam bi otišao. Zovite Valdasa da spasi dok se može. Kao da igra protiv Real Madrida, ide čuvati rezultat. U 120 minuta jedan šut u okvir gola..."
- "Osma momčad Albanije, to je naša realnost. Samo nemojte početi pričati o titulama kad pobijedimo dvije zaredom jer od toga nema ništa", neki su od komentara na mrežama.
Hajduk se okreće domaćim izazovima, a u nedjelju na Poljud stiže Slaven Belupo.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+