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Navijači Hajduka u euforiji zbog novih pojačanja: 'Ovo je doktorski prijelazni rok!'

Piše Domagoj Vugrinović,
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Navijači Hajduka u euforiji zbog novih pojačanja: 'Ovo je doktorski prijelazni rok!'
Hajduk i Lokomotiva sastali se u 05. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Dendoncker bi trebao riješiti sezonama deficitarnu poziciju zadnjeg veznog, dok će Martin pojačati konkurenciju u vrhu napada gdje su Šego i Livaja

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Hajduk je u noći sa srijede na četvrtak objavio dva velika transfera. Veznjak Leander Dendoncker i napadač Carlos Martín stigli su na Poljud. Belgijac je došao bez odštete kao slobodan igrač s velikim iskustvom igranja u Premier ligi, dok je Španjolac stigao na jednogodišnju posudbu iz Atlético Madrida. "Bili" su se tako pojačali na deficitarnoj poziciji zadnjeg veznog dovođenjem Dendonckera, dok će Martín biti konkurencija Micheleu Šegi i Marku Livaji u samom vrhu napada.

Objave novih pojačanja brzo su privukle pozornost Hajdukovih navijača, koji su ih zasuli komentarima. Mnogi su izrazili zadovoljstvo radom sportskog direktora Roberta Grafa, kojega nisu najbolje prihvatili nakon što je u jednom od prvih javnih istupa kritizirao intenzitet Hajdukove momčadi, ali i cijele lige.

Ispod objave o dolasku Dendonckera tako su se redali hvalospjevi.

"Ovo nije više potvrda i najava dobrih europskih utakmica, nego i dobra podloga za borbu u prvenstvu. Tko zna, ako smo uspjeli u Europi, zašto ne bismo osvojili i toliko željeni naslov"

"Dobro nam došao, Leandere, na kronično traženu poziciju već godinama u Hajduku. Nadamo se onom Leanderu iz razdoblja Wolvesa"

"Ove godine jako, trostruka kruna!"

"Konačno smo dočekali tu "mitsku šesticu". Hvala Grafu! Samo ako ga zdravlje i motivacija posluže, to će biti to!"

Slična euforija vladala je i ispod objave o dolasku Martína.

"Igram protiv Málage La Ligu, a u mislima mi gostovanje protiv Rudeša. Dobro došao."

"U ovakvim uvjetima ovo je doktorski prijelazni rok!"

"Svaka čast Grafu na prijelaznom roku. Ovo je i bolje nego što smo sanjali, i to gotovo sve bez odštete."

"Najmoderniji i najzanimljiviji Hajduk u posljednjih 25 godina! HŽV!"

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