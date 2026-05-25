Navijači ljutiti na Ibrahimovića: 'Nitko ne smije ostati, sada i ti'

Piše Ivan Kužela,
Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / ipa-agency.net

Milan je izgubio plasman u Ligu prvaka, a nakon poraza od Cagliarija u klubu je uslijedila čistka. Navijači traže i odlazak Ibrahimovića s pozicije savjetnika te smatraju da legenda treba dati ostavku

Nogometaši Milana su u nedjelju izgubili od Cagliarija 2-1 i s time izgubili plasman u Ligu prvaka naredne sezone. Modrić je prvi put zaigrao od kraja travnja, ali ni on nije uspio pomoći posrnulom divu da izbori najelitnije klupsko natjecanje. U klubu je samo dan nakon nastala prava čistka, a najnovije navijači 'rossonera' traže od Ibrahimovića da napusti svoju poziciju.

Iz Milana je otpušten trener Max Allegri, a kako je objavio klub, uz Allegrija idu i sve ključne figure u Milanu. To su CEO Giorgio Furlani, sportski direktor Igli Tare, koji je osobno došao razgovarati s Modrićem kako bi ga uvjerio da dođe u Milan, te glavni skaut Geoffrey Moncada

Navijači sada traže da klub napusti i legenda Zlatan Ibrahimović koji je savjetnik vlasniku kluba Gerryju Cardinaleu. On je u ponedjeljak navečer stigao na sastanak kod vlasnika u njegov hotel kako bi dvojac raspravio što i kako dalje s klubom. 

Fanovi su nakon tog saznanja iskazali negodovanje ispred klupskog sjedišta s transparentom na kojem piše kako od 'Ibre' očekuju ostavku.

- Nitko ne smije ostati! Sada i ti 'Ibro'!

