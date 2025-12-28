Luka Modrić odigrao je sjajno protiv Verone te je doživio gromoglasne ovacije kada je izlazio iz igre. Navijači su mu otpjevali posebnu pjesmu kojom su nekad pristalice Napolija slavile Diega Maradonu
Navijači Milana pjevali: 'Vidjeli smo Modrića i zaljubili smo se!'
Milan je u 17. kolu talijanske Serie A "pomeo" Veronu 3-0 i zasjeo na vrh tablice. Luka Modrić odigrao je još jednu fantastičnu utakmicu te je kako on to najbolje zna dirigirao igrao Milana. U smiraju prvog dijela zabio je Christian Pulišić, a onda se dva puta ukazao Christopher Nkunku i donio važnu pobjedu Milanu. Modrić je izašao u 70. minuti, a onda scena za pamćenje.
Pokretanje videa...
Već je standardna praksa postala da navijači Milana ustanu i gromoglasnim aplauzom isprate hrvatskog maestra s terena. Ovaj put, počeli su pjevati i posebnu navijačku pjesmu. Njom su nekada navijači Napolija odavali počast velikom Diegu Maradoni, a sada je San Siro umjesto argentinskog čarobnjaka u pjesmu ubacio Luku Modrića! Talijanski portal milannews.it opisao je kako je to izgledalo.
- Bučne ovacije uslijedile su za još jednu vrhunsku izvedbu Rossonera s brojem 14, kojeg je cijeli stadion pozdravio personaliziranim skandiranjem: "Luka, Luka Modrić! O, Bože, Bože: znaš li zašto mi srce kuca? Vidio sam Luku Modrića, vidio sam Luku Modrića: i, Bože, zaljubljen sam - napisali su.
Milan treba pomoć Atalante koja u 20.45 dočekuje Inter kako bi u novu godinu ušao s prvog mjesta. Rossoneri su ove sezone u 16 utakmica ostvarili 10 pobjeda, pet neriješenih susreta i samo jedan poraz. Dolazak Modrića u Milan transformirao je klub i Allegrijeva momčad je ozbiljan kandidat za osvajanje titule.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+