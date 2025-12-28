Obavijesti

Sport

Komentari 1
OVACIJE MAESTRU

Navijači Milana pjevali: 'Vidjeli smo Modrića i zaljubili smo se!'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Navijači Milana pjevali: 'Vidjeli smo Modrića i zaljubili smo se!'
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Luka Modrić odigrao je sjajno protiv Verone te je doživio gromoglasne ovacije kada je izlazio iz igre. Navijači su mu otpjevali posebnu pjesmu kojom su nekad pristalice Napolija slavile Diega Maradonu

Milan je u 17. kolu talijanske Serie A "pomeo" Veronu 3-0 i zasjeo na vrh tablice. Luka Modrić odigrao je još jednu fantastičnu utakmicu te je kako on to najbolje zna dirigirao igrao Milana. U smiraju prvog dijela zabio je Christian Pulišić, a onda se dva puta ukazao Christopher Nkunku i donio važnu pobjedu Milanu. Modrić je izašao u 70. minuti, a onda scena za pamćenje.

Pokretanje videa...

Luka Modrić baca dres navijačima u Milanu 02:49
Luka Modrić baca dres navijačima u Milanu | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Već je standardna praksa postala da navijači Milana ustanu i gromoglasnim aplauzom isprate hrvatskog maestra s terena. Ovaj put, počeli su pjevati i posebnu navijačku pjesmu. Njom su nekada navijači Napolija odavali počast velikom Diegu Maradoni, a sada je San Siro umjesto argentinskog čarobnjaka u pjesmu ubacio Luku Modrića! Talijanski portal milannews.it opisao je kako je to izgledalo.

- Bučne ovacije uslijedile su za još jednu vrhunsku izvedbu Rossonera s brojem 14, kojeg je cijeli stadion pozdravio personaliziranim skandiranjem: "Luka, Luka Modrić! O, Bože, Bože: znaš li zašto mi srce kuca? Vidio sam Luku Modrića, vidio sam Luku Modrića: i, Bože, zaljubljen sam - napisali su.

Milan treba pomoć Atalante koja u 20.45 dočekuje Inter kako bi u novu godinu ušao s prvog mjesta. Rossoneri su ove sezone u 16 utakmica ostvarili 10 pobjeda, pet neriješenih susreta i samo jedan poraz. Dolazak Modrića u Milan transformirao je klub i Allegrijeva momčad je ozbiljan kandidat za osvajanje titule.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Bivša nogometašica sada je zvijezda stranice za odrasle. Otkrila je koliko je zaradila...
MAGNET ZA SKANDALE

FOTO Bivša nogometašica sada je zvijezda stranice za odrasle. Otkrila je koliko je zaradila...

Madelene Wright je bivša nogometašica čija je karijera doživjela dramatičan zaokret nakon skandala. Odlučila se nekoliko puta vraćati nogometu, ali najviše je zaradila snimajući sadržaj za odrasle
MEGA SKANDAL Više od 1000 igrača u Turskoj suspendirano! Livakovićev suigrač u zatvoru
UHIĆENI I SUCI

MEGA SKANDAL Više od 1000 igrača u Turskoj suspendirano! Livakovićev suigrač u zatvoru

Među onima koji su se aktivno kladili nalaze se sedam sudaca iz elitne Süper Lige i 15 njihovih pomoćnika. Neki su u tome bili iznimno aktivni; jedan je sudac u pet godina uplatio čak 18.227 oklada na nogometne utakmice
FOTO Fali li kome Liga prvaka? Ljubiteljica Hajduka pokazala atribute na dodjeli nagrada
ZANOSNA VODITELJICA

FOTO Fali li kome Liga prvaka? Ljubiteljica Hajduka pokazala atribute na dodjeli nagrada

Eva Murati uživa na Sardiniji. Albanska voditeljica Lige prvaka, zaljubljenica u hrvatski nogomet, otkrila nam je svoje simpatije prema Hajduku i Petkoviću. Modrić je ipak, kako kaže, čista magija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025