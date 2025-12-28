Navijači Milana pjevali: 'Vidjeli smo Modrića i zaljubili smo se!'

Milan je u 17. kolu talijanske Serie A "pomeo" Veronu 3-0 i zasjeo na vrh tablice. Luka Modrić odigrao je još jednu fantastičnu utakmicu te je kako on to najbolje zna dirigirao igrao Milana. U smiraju prvog dijela zabio je Christian Pulišić, a onda se dva puta ukazao Christopher Nkunku i donio važnu pobjedu Milanu. Modrić je izašao u 70. minuti, a onda scena za pamćenje.

Pokretanje videa... 02:49 Luka Modrić baca dres navijačima u Milanu | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Već je standardna praksa postala da navijači Milana ustanu i gromoglasnim aplauzom isprate hrvatskog maestra s terena. Ovaj put, počeli su pjevati i posebnu navijačku pjesmu. Njom su nekada navijači Napolija odavali počast velikom Diegu Maradoni, a sada je San Siro umjesto argentinskog čarobnjaka u pjesmu ubacio Luku Modrića! Talijanski portal milannews.it opisao je kako je to izgledalo.

- Bučne ovacije uslijedile su za još jednu vrhunsku izvedbu Rossonera s brojem 14, kojeg je cijeli stadion pozdravio personaliziranim skandiranjem: "Luka, Luka Modrić! O, Bože, Bože: znaš li zašto mi srce kuca? Vidio sam Luku Modrića, vidio sam Luku Modrića: i, Bože, zaljubljen sam - napisali su.

Milan treba pomoć Atalante koja u 20.45 dočekuje Inter kako bi u novu godinu ušao s prvog mjesta. Rossoneri su ove sezone u 16 utakmica ostvarili 10 pobjeda, pet neriješenih susreta i samo jedan poraz. Dolazak Modrića u Milan transformirao je klub i Allegrijeva momčad je ozbiljan kandidat za osvajanje titule.