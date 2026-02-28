Obavijesti

NAKON POBJEDE

Navijači Osijeka konačno sretni: 'Hvala ti Bože, nek smo i ovo doživjeli. Malo mira u glavama'

Osijek i Vukovar 1991 sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

OSIJEK - VUKOVAR 2-0 Nogometaši Osijeka upisali su prvu pobjedu od 20. kola HNL-a, na Opus Areni savladali su Vukovar i više nisu na začelju tablice zbog bolje gol razlike

Nogometaši Osijeka pobijedili su Vukovar 2-0 pred domaćom publikom u 24. kolu HNL-a. Bila je ovo prva utakmica pod vodstvom novog trenera Tomislava Radotića nakon smjene Željka Sopića. Domaćinima je pred sam kraj prvog poluvremena bio poništen gol Jakupovića koji se našao u zaleđu, ali onda se iskupio i zabio iz penala u 57. minuti susreta. Vukovar je pred kraj stvorio neke prilike, ali za konačnih 2-0 zabio je Samuel Akere u 94. minuti. 

Osijek i Vukovar 1991 sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Osijek se pobjedom na Opusu bodovno izjednačio s Vukovarom, ali zbog bolje gol razlike je na devetom mjestu. Konačno su malo odahnuli i navijači Osijeka koji su dugo čekali pobjedu u domaćem prvenstvu, točnije od 20. kola koje se igralo 1. veljače kada su pobjedili aktualnog prvaka Hrvatske Rijeku. 

Evo nekih od komentara na društvenim mrežama:

"Bravo...Malo mira u glavama, sada vratiti Istri iduće kolo"

"Lijep poklon (velika tri boda) za 79. rođendan!"

"Matković do Uskrsa ne bi zabio ali svaka čast tako se bori"

"Jakupović konačno dočekao svoj trenutak"

"Bubanja možda prodao više lopti nego Adidas."

"Zasluženo"

"O, hvala ti Bože. Nek smo i to doživjeli"

"Čestitke svima. Maleni izvukao još jednu nemoguću obranu. Asist Mikolčića za Akerea je fantazija. Bravo Radotiću..."

"Je li to bio problem??? Bravo Tomo, bravo stručni stožer i bravo igrači! Ovo je Osijek!"

"Nek’ je pao i taj Real Madrid"

"Matković i Omerović na klupu, Bukvić i Akere u igru. Puno bolje nego s ona dva du**glavca. Bravo Radotiću!"

 

