Navijači Osijeka: 'Sopiću, ostani u Zagrebu i zadrži si ratnike'

Navijači Osijeka: 'Sopiću, ostani u Zagrebu i zadrži si ratnike'
Lokomotiva i Osijek sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

LOKOMOTIVA - OSIJEK 3-1 "Ne može se očekivati od legije stranaca,koji veze nemaju sa Osijekom ni Slavonijom,da se bore za NK Osijek", jedan je od komentara s društvenih mreža

Nogometaši Osijeka izgubili su od Lokomotive 3-1 u 23. kolu HNL-a i ostali zakucani za začelje ljestvice. Navijači "bijelo-plavih" bijesni su na igre momčadi, donosimo reakcije s društvenih mreža. 

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

"Treneru, kad već ostaješ u Zagrebu, molim te zadrži i svojih sedam, osam svojih ratnika!"
"Jako mi je žao da je NK Osijek pao na ovako niske grane. Nisam navijač ovog kluba, ali za Slavoniju bi bilo tragično da ovakav klub bude u drugoj ligi"
"Otvorio pivu i došao čitati komentare..."
"Ne može se očekivati od legije stranaca,koji veze nemaju sa Osijekom ni Slavonijom,da se bore za NK Osijek"

"U predivnom ambijentu ovog velebnog nogometnog zdanja na utakmici koju nisu ostali gledati niti roditelji djece koja su izašla na teren s igračima prije utakmice, najgora momčad lige je još jednom potvrdila svoj status na ljestvici"
"Najgora ekipa u povijesti NK Osijeka,sramotite grb na dresu,vi ni ne znate igrati nogomet a nogomet je jednostavna igra"
"Ovo je zaista najgori Osijek ikada..."
"Sad će vjerojatno i trenera dovesti iz Mađarske da nas zakucaju do kraja", neki su od komentara Osijekovih navijača. 

Osječani su sa 17 bodova posljednja momčad hrvatskog prvenstva, a u idućem kolu igraju protiv Vukovara doma. 

