Navijači podijeljeni: 'Mučno za gledati, goru Hrvatsku nisam vidio'. 'Pošteno su se borili'

Hrvatska nogometna reprezentacija ispustila je vodstvo 2-0 na Stade de Franceu protiv Francuske. "Tricolori" su tijekom cijelog susreta bili bolji, držali posjed, stvarali prilike, no izabranici Zlatka Dalića u prvom poluvremenu uspješno su odolijevali napadima. Francuska je smanjila zaostatak fenomenalnim golom Michaela Olisea iz slobodnog udarca u 52. minuti, a Ousmane Dembélé potpuno ih je vratio u igru deset minuta prije kraja utakmice.

U produžecima su Francuzi imali priliku preokrenuti rezultat, no Dominik Livaković odigrao je sjajnu utakmicu i sačuvao hrvatska vrata. Ipak, prilikom izvođenja jedanaesteraca nije imao svoj dan. Kod udaraca Kyliana Mbappéa i Auréliena Tchouaménija bio je blizu, ali nije uspio obraniti. Pobjedu domaćinima donio je Dayot Upamecano nakon što je Mike Maignan obranio penal Josipu Stanišiću.

"Vatreni" su tako ispali u četvrtfinalu i neće igrati završnicu Lige nacija u Stuttgartu i Torinu. Dobra vijest u svemu jest što je Hrvatska time dobila "lakšu" kvalifikacijsku skupinu za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Ispadanjem je smještena u skupinu L s Češkom, Farskim Otocima, Crnom Gorom i Gibraltarom.

'Sramotno i mučno za gledati'

Navijači su podijeljeni u mišljenjima o prikazanoj igri, neki smatraju da je momčad trebala hrabrije ući u utakmicu, dok drugi ovo vide kao realan maksimum.

"Ovo je poraz Dalića i stručnog stožera. Ovako kukavički postaviti utakmicu, braniti se 120 minuta, ne ide. Da smo igrali ovako protiv San Marina, primili bismo gol. Niti jedan udarac u okvir, ništa. Katastrofa. Trebali bismo stalno igrati kao na Poljudu, pa makar primili pet komada, ali barem bismo znali da smo igrali. Ovo je sramotno. Vidjelo se da znamo i možemo prije par dana, a danas ništa. Bravo nekim momcima, ali taktički nula".

"Potpuno zasluženo ispadanje, bez igre, bez prigoda... Tri promašena penala u raspucavanju... Ispadanje je jedini pravedan ishod".

"Išli su Francuzi kao brzi vlak. Njihov, ne naš, jel' te".

"Hrvatska uopće nije igrala, u 120 minuta nisu uputili loptu prema francuskom golu. Sva borba svodila se na to tko će prije uputiti loptu Livakoviću. Sramotno".

"Nikada nismo znali čuvati rezultat!".

"Zasluženo. Bili su bolji. Livi nas je spasio od potopa."

"Dalićeva taktika za pamćenje, mučno je bilo to gledati."

"S obzirom na prikazanu igru, 2-0 je bio fantastičan rezultat. Nikada nisam gledao goru Hrvatsku. Napad nula, sredina nula – kao da su se babe okupile na pijaci i došle igrati, a onda ih zaslijepila svjetla Pariza!".

"Hrvatska je igrala jako loše – ružan i negledljiv nogomet. Isključivo orijentirana na obranu, bez ikakvog napada. Takav nogomet igramo posljednjih nekoliko godina. Do sada su nas spašavali penali, ali i tome dođe kraj. Netko drugi mora presložiti ekipu jer ovako više ne ide. Stručni stožer odradio je svoje i vrijeme je da taj posao preuzme netko drugi".

"Dobro su i prošli".

'Francuska je brutalna ekipa, ovo je realnost'

"Šteta, tako blizu, a tako daleko... Glavu gore, 200 minuta smo protiv ove Francuske igrali ravnopravno. Treba biti realan i reći da su u ovoj drugoj utakmici bili puno bolji, ali što je tu je. Livaković je imao prva dva penala, ali sreća je na kraju bila na njihovoj strani. Jedina zamjerka je Ivanovićev udarac preko gola... Sve mogu razumjeti, ali da profesionalni napadač nabije loptu tri metra iznad gola, to je neoprostivo. Razumijem i pritisak, debitantski nastup i sve, ali barem pogodi okvir pa nek' golman obrani. Glavu gore, u budućnosti treba staviti veći fokus na napadačku igru koliko god je to moguće. Previše se trošimo defenzivom. Nije lako protiv ovakvih ekipa igrati otvoreno, ali isto tako, teško je 120 minuta igrati bunker... To nije nogomet kakav bi Hrvatska trebala igrati".

"Dobili smo ih u Splitu, oni nas u Parizu. Francuska je brutalno dobra ekipa, imaju puno veći roster igrača. Ubojitost dolazi sa svih strana. Moramo biti ponosni na naše momke i ići dalje. Hrvatska iznad svih!".

"Šteta, svaka čast na borbi! Bit će i pobjeda i poraza, ali kada daješ sve od sebe, ostaje ponos i još jedna recka iskustva u jednoj jako, jako uspješnoj priči".

"Glavu gore, momci. Vi ste naš ponos. Iako smo majstori za penale, večeras sreća nije bila na našoj strani. Časno i pošteno ste se borili! Bravo, momci, bravo, Daliću! Sretno u kvalifikacijama za SP i još jedan pohod na medalju! Iznad svih – HRVATSKA!".

"Ma, glavu gore, momci! Svaka vam čast na borbi".

"Momci, glavu gore i idemo dalje. Borili ste se, ali ovaj put oni su bili bolji. Ponosni smo na vas! Nije nikakva tragedija, pokazali ste da ih se može pobijediti. Idemo dalje".

"Francuska je bila bolja tijekom cijele utakmice i zasluženo prošla dalje, a našima sve čestitke za odigranu utakmicu".