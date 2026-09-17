Navijači PSG-a i Marseillea su smrtni neprijatelji. Zbog toga su sada reagirale francuske vlasti

Francuske vlasti donijele su odluku po kojoj zabranjuju odlazak navijačima PSG-a na gostovanje u Marseille, na derbi utakmicu petog kola francuske Ligue 1. Taj je dvoboj na rasporedu ove nedjelje s početkom u 20.45 sati.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova zabranilo je navijačima PSG-a putovanje u Marseille. Takva mjera ima za cilj spriječiti bilo kakvo kršenje javnog reda. Tijekom nedjelje, u tih 24 sata, zabranjen je dolazak svih osoba koji se ponašaju ili se identificiraju kao navijači Paris St. Germaina u grad Marseille i tamošnju regiju - službeno je objavljeno.

Još prije deset dana zamjenik župana policije departmana Bouches du Rhonea, gdje se nalazi Marseille, izdao je naredbu po kojoj se navijačima PSG-a zabranjuje ulazak na stadion Velodrome, kao i kretanje ulicama diljem grada i okolice.

Foto: Manon Cruz

Te dvije navijačke skupine statistički su najčešće u središtu skandala francuskog nogometa, a i među njima vlada dugogodišnje neprijateljstvo koje je nerijetko rezultiralo velikim sukobima. Obje su momčadi loše otvorile novu sezonu Ligue 1. Marseille ima pobjedu i tri poraza nakon četiri utakmice, a Parižani pobjedu, dva remija i poraz.