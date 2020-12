Španjolski nogometni prvak Real Madrid trebao bi produžiti ugovor s kapetanom hrvatske reprezentacije Lukom Modrićem (35) nakon što mu 30. lipnja sljedeće godine istekne sadašnji, smatra većina čitatelja španjolskih sportskih dnevnih listova Marce i AS-a prema anketama objavljenim u četvrtak.

Novine Marca objavile su svoju anketu dan nakon što je Real Madrid u ključnoj utakmici s 2-0 svladao Borussiju Mönchengladbach u Ligi prvaka čime se s prvog mjesta u skupini plasirao u osminu finala. Modrić je odigrao svih 90 minuta u tom susretu.

"Bi li obnovio Modrićev ugovor s Real Madridom?", upitao je taj dnevnik čitatelje na svojoj internetskoj stranici.

Od 14.590 prikupljenih glasova njih 78 posto odgovorilo je s "Bez sumnje, jer kada je dobro nastavlja biti najbolji". Oko 17 posto čitatelja je pak odabralo opciju produženja ugovora, ali "samo ako bi Modrić prihvatio ugovor uz smanjenje plaće zbog krize s korona virusom". Samo pet posto čitatelja odlučilo se za posljednju ponuđenu opciju - "Ne, sa 35 godina ovo mu treba biti zadnja sezona".

Modrić, najstariji igrač Real Madrida, prošli je mjesec s konferencije za medije poručio kako se nada produženju ugovora napomenuvši da bi u Madridu volio završiti igračku karijeru. Klupski dužnosnik je odgovorio da ta tema trenutačno nije na dnevnom redu te da će uprava razmotriti Modrićev slučaj iduće ljeto kada ugovor bude istjecao.

Novine AS su na svojoj internetskoj stranici u nedjelju upitale čitatelje "Bi li Real Madrid trebao produžiti ugovor s Modrićem?".

U anketi je prikupljeno 6120 glasova od čega je njih 89 posto zaokružilo "Da", a 11 posto "Ne".

- Ne znam hoće li Modrić nastaviti igrati za Real Madrid - rekao je u ponedjeljak Davor Šuker, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza i bivši igrač Real Madrida, odgovarajući na pitanje televizije BeIN Francuska.

- No očekujem da bude u formi na Euru, da se pokaže protiv Engleske na Wembleyu, te da odlično odigra turnir. I da dođemo što je moguće dalje - dodao je Šuker.

Modrić bi u lipnju trebao predvoditi Hrvatsku na Europskom prvenstvu. Do tog natjecanja je ostalo šest mjeseci, a Modrić ne zna hoće li nastaviti karijeru u Madridu gdje se nalazi od ljeta 2012. godine.

Hrvatski vezni igrač je u bijelom dresu "kraljevskog kluba" odigrao 360 utakmica tijekom kojih je 55 puta asistirao za pogodak te zabio 24 gola. S Realom je četiri puta bio prvak Europe, a 2018. godine je dobio nagradu "Zlatna lopta" za najboljeg nogometaša svijeta.

- Biologija igra protiv njegove želje za produženjem ugovora no odupire se kao nikad - napominje Santiago Siguero, novinar Marce.

- Nikada nije toliko trčao, tako pozorno pratio zbivanja na terenu i bio tako velikodušan prema suigračima u fazi presinga. Ne štedi niti grama energije - dodaje.

Modrić je ove sezone sudjelovao u 17 utakmica od čega je u njih 13 startao u početnoj postavi.

Klupski predsjednik Florentino Perez i generalni direktor Jose Angel Sanchez prijašnjih godina nisu produživali ugovore igračima u toj dobi. Godine 2018. otišao je najbolji strijelac, tada 33-godišnji Cristiano Ronaldo. Godine 2017. klub je napustio tada 34-godišnji branič Pepe.

Trener Zinedine Zidane nastavlja, međutim, vjerovati Modriću.

- On nije bilo koji igrač, to je jasno. On je igrač za primjer, jako važan momčadi - izjavio je Zidane prije mjesec dana na konferenciji za medije.

Osim Modriću, ugovori 30. lipnja istječu 34-godišnjem kapetanu i braniču Sergiju Ramosu te 29-godišnjem krilnom Lucasu Vazquezu. Uprava se još uvijek nije javno očitovala niti o njihovim slučajevima.

Real Madrid je ove godine smanjio plaće igračima i direktorima 10 posto nakon što je u ožujku pandemija korona virusa zatvorila stadione za publiku.

Klub je prošle sezone zabilježio 13 posto pada u prihodima, no sezonu je završio s neto dobiti od 313.000 eura. Ove sezone uprava očekuje prihod od 617 milijuna eura, što je oko 300 milijuna manje u odnosu na ranija očekivanja, priopćio je Real Madrid prije osam dana.