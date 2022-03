Navijači Reala bijesni na Carla Ancelottija zbog Modrića: 'Luka u špici? To je najgora ideja ikad'

Karim Benzema otpao je uoči El Clasica i bilo je jasno da će Carlo Ancelotti morati izmisliti neku alternativu. Veliki talijanski strateg odlučio se na do sada neviđenu ideju i Luku Modrića je poslao na Benzemino mjesto u vrh napada!

POGLEDAJTE VIDEO:

Carletto je, izgleda, imao viziju u kojoj će Modrić glumiti 'lažnu devetku' i iz pozadine kreirati napade svoje momčadi. No strateg 'kraljeva' zaboravio je na činjenicu da je Modrić najvrjedniji veznjak Reala i da je sredina bez njega kao stadion bez navijača.

Pa je cijela situacija rezultirala potpunim debaklom jer je Barcelona do poluvremena imala velikih 2-0, a odmah po nastavku ekspresno utrpala još dva i do 53. minute stigla do nestvarnih 4-0...

Ancelottijeva odluka razbjesnila je navijače Reala, koji su svoje nezadovoljstvo izrazili po društvenim mrežama.

- Ovo je najlošija odluka nekog trenera u povijesti El Clasica - napisao je jedan dok je drugi komentirao:

- Jesu li napadači Mariano i Jović umrli? To bi bilo jedino razumno objašnjenje za ovaj Ancelottijev potez.

I drugi nisu ništa sretniji.

- Modrić nikad nije igrao lažnu devetku. Ancelotti koristi Modrića kao lažnu devetku u najvećoj utakmici na svijetu. Pametnom dosta...