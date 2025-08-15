Zanimljivo, Rijeka i PAOK sastali su se u playoffu Konferencijske lige prije četiri godine. Nakon 1-1 u Grčkoj, Riječani su izgubili 0-2 pred svojim navijačima i ostali bez skupina
OPTIMISTIČNI PRED PLAYOFF
Navijači Rijeke: 'Dobiti Dinamo u subotu pa u momentumu dočekati PAOK'. 'Gazimo to'
Nogometaši Rijeke igrat će protiv PAOK-a u playoffu Europske lige. Prva utakmica igra se 21. kolovoza na Rujevici, a uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije. Navijači hrvatskog prvaka optimistični su pred dvoboje, donosimo reakcije s društvenih mreža.
- "Karte su kupljene, idemo na najjače!"
- "Krepat ma ne molat!"
- "Dobiti Dinamo u subotu pa u momentumu dočekati i PAOK"
- "Gazimo to... Odigrali su 0-0 doma, a u Austriji jedva pobijedili 0-1 golom pred sam kraj utakmice"
- "Protivnik je atraktivan, a Rijeka će to riješiti u svoju korist"
- "Za Rijeku ću navijati kao da je moj klub. Grke ne podnosim"
- "Piši kući propalo..."
- "Konferencijska liga je uspjeh i donosi protivnike protiv kojih se može igrati. Sjećam se da je Rijeka u zadnji put u Europskoj ligi bila kanta za napucavanje", neki su od komentara navijača.
Zanimljivo, Rijeka i PAOK sastali su se u playoffu Konferencijske lige prije četiri godine. Nakon 1-1 u Grčkoj, Riječani su izgubili 0-2 pred svojim navijačima i ostali bez skupina.
