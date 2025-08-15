Obavijesti

OPTIMISTIČNI PRED PLAYOFF

Navijači Rijeke: 'Dobiti Dinamo u subotu pa u momentumu dočekati PAOK'. 'Gazimo to'

Piše Petar Božičević,
Navijači Rijeke: 'Dobiti Dinamo u subotu pa u momentumu dočekati PAOK'. 'Gazimo to'
Susret Rijeke i Shelbournea u prvoj utakmici trećeg pretkola za ulazak u Europsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Zanimljivo, Rijeka i PAOK sastali su se u playoffu Konferencijske lige prije četiri godine. Nakon 1-1 u Grčkoj, Riječani su izgubili 0-2 pred svojim navijačima i ostali bez skupina

Nogometaši Rijeke igrat će protiv PAOK-a u playoffu Europske lige. Prva utakmica igra se 21. kolovoza na Rujevici, a uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije. Navijači hrvatskog prvaka optimistični su pred dvoboje, donosimo reakcije s društvenih mreža. 

  • "Karte su kupljene, idemo na najjače!"
  • "Krepat ma ne molat!"
  • "Dobiti Dinamo u subotu pa u momentumu dočekati i PAOK"
  • "Gazimo to... Odigrali su 0-0 doma, a u Austriji jedva pobijedili 0-1 golom pred sam kraj utakmice"
  • "Protivnik je atraktivan, a Rijeka će to riješiti u svoju korist"
  • "Za Rijeku ću navijati kao da je moj klub. Grke ne podnosim"
  • "Piši kući propalo..."
  • "Konferencijska liga je uspjeh i donosi protivnike protiv kojih se može igrati. Sjećam se da je Rijeka u zadnji put u Europskoj ligi bila kanta za napucavanje", neki su od komentara navijača.
NAKON DRUGE POBJEDE Navijači Dinama: 'Hoxha je opet na motoru!'. 'Stojković mora od prve'. 'Treba strpljenja, ljudi'
Navijači Dinama: 'Hoxha je opet na motoru!'. 'Stojković mora od prve'. 'Treba strpljenja, ljudi'

Zanimljivo, Rijeka i PAOK sastali su se u playoffu Konferencijske lige prije četiri godine. Nakon 1-1 u Grčkoj, Riječani su izgubili 0-2 pred svojim navijačima i ostali bez skupina. 

