Navijači Rijeke: 'Dobiti Dinamo u subotu pa u momentumu dočekati PAOK'. 'Gazimo to'

Nogometaši Rijeke igrat će protiv PAOK-a u playoffu Europske lige. Prva utakmica igra se 21. kolovoza na Rujevici, a uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije. Navijači hrvatskog prvaka optimistični su pred dvoboje, donosimo reakcije s društvenih mreža.

"Karte su kupljene, idemo na najjače!"

"Krepat ma ne molat!"

"Dobiti Dinamo u subotu pa u momentumu dočekati i PAOK"

"Gazimo to... Odigrali su 0-0 doma, a u Austriji jedva pobijedili 0-1 golom pred sam kraj utakmice"

"Protivnik je atraktivan, a Rijeka će to riješiti u svoju korist"

"Za Rijeku ću navijati kao da je moj klub. Grke ne podnosim"

"Piši kući propalo..."

"Konferencijska liga je uspjeh i donosi protivnike protiv kojih se može igrati. Sjećam se da je Rijeka u zadnji put u Europskoj ligi bila kanta za napucavanje", neki su od komentara navijača.

Zanimljivo, Rijeka i PAOK sastali su se u playoffu Konferencijske lige prije četiri godine. Nakon 1-1 u Grčkoj, Riječani su izgubili 0-2 pred svojim navijačima i ostali bez skupina.