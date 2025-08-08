"Prvo poluvrijeme dosta slabo, drugo vrlo dobro, pogotovo nakon ulaska Stojkovića. Lisica opet vrlo dobar, ali Ljubičić je bio nevidljiv, kao i u Osijeku", jedan je od komentara Dinamovih navijača
NAKON DRUGE POBJEDE
Navijači Dinama: 'Hoxha je opet na motoru!'. 'Stojković mora od prve'. 'Treba strpljenja, ljudi'
Dinamo je pobijedio Vukovar 1991 3-0 u 2. kolu HNL-a na Maksimiru. Iako je slavlje i bilo očekivano, gosti su u prvom poluvremenu namučili "modre" i zadali im glavobolje, a čak su i uzdrmali prečku pri rezultatu 0-0. Donosimo reakcije Dinamovih navijača s društvenih mreža.
- "Baš super utakmica, rutinski. Veseli puno udaraca na gol i neke faze igre gdje se vidi lijepi napredak"
- "Prvo poluvrijeme dosta slabo, drugo vrlo dobro, pogotovo nakon ulaska Stojkovića. Lisica opet vrlo dobar, ali Ljubičić je bio nevidljiv, kao i u Osijeku"
- "Strpljenje ljudi, ovo je mnogima bila prva utakmica pred našim navijačima, bilo je nervoze i pritiska. Još će biti takvih oscilacija, ali na kraju će sve biti dobro"
- "Hoxha je ponovno na motoru"
- "Stojković mora od prve!"
- "Valinčić ako uskoro ne bude u reprezentaciji nek si Dalić sam da otkaz"
- "Vrlo slično kao i u Osijeku. Prvo poluvrijeme loše, a onda ulaskom Stojkovića, Kuleta, Hoxhe i Gode momčad i igra dobila smisao"
- "Još fali uigranosti, ali fascinira fizička pripremljenost. Do 60. minute su svi nabrijani na Dinamo, ali izgore i onda se vidi koliko su ovi momci fizički superiorni. Dva stopera još jednom maestralna"
- "Mi se još uigravamo, nova smo momčad", neki su od komentara Dinamovih navijača.
U idućem kolu "modri" igraju protiv Rijeke u gostima, dok Vukovarci dočekuju Istru na svom terenu.
