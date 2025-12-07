Navijači Rijeke: 'Fruk se igra nogometa, uživajmo dok je tu'

Nogometaši Rijeke pobijedili su Vukovar 3-1 u 16. kolu HNL-a na Rujevici. Hrvatski prvak je stigao do važne pobjede i skočio na četvrto mjesto tablice s 21 bodom, a navijači su zadovoljni prezentacijom momčadi. Evo reakcija s društvenih mreža.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:00 Rijeka-Vukovar 3:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

"Šteta za ove škarice na kraju"

"Puno trke, puno prilika, čvrsta igra, kontrola igre.. osim one slučajne prilike iz koje su postigli gol, nismo im dali ništa. Izgledaju sve bolje i bolje, prvenstveno kondicijski, a sa time i sve ostalo. Pohvale za trenera i ekipu"

"Fruk se igra nogometa. Uživajmo dok je još tu"

Susret Rijeke i Vukovara 1991 u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

"Bravo za pobjedu, ali zašto se uvijek mora desiti neki kiks obrane. Ili Zlomislića ili nekog od stopera"

"Čestitke našim dečkima koji su igrali kao na treningu, ali mi žao Vukovara šta morali izgubit danas"

"Pametno, napadački i jako! Ovako treba i u četvrtak po pobjedu!", neki su od komentara navijača Rijeke.

Susret Rijeke i Vukovara 1991 u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Rijeka je četvrta momčad hrvatskog prvenstva s 21 bodom, četiri manje od trećeg Slaven Belupa. U četvrtak hrvatski prvak čeka Celje u važnom dvoboju Konferencijske lige.