ZADOVOLJNI POBJEDOM

Navijači Rijeke: 'Fruk se igra nogometa, uživajmo dok je tu'

Piše Petar Božičević,
3
Susret Rijeke i Vukovara 1991 u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Rijeka je četvrta momčad hrvatskog prvenstva s 21 bodom, četiri manje od trećeg Slaven Belupa. U četvrtak hrvatski prvak čeka Celje u važnom dvoboju Konferencijske lige

Nogometaši Rijeke pobijedili su Vukovar 3-1 u 16. kolu HNL-a na Rujevici. Hrvatski prvak je stigao do važne pobjede i skočio na četvrto mjesto tablice s 21 bodom, a navijači su zadovoljni prezentacijom momčadi. Evo reakcija s društvenih mreža. 

  • "Šteta za ove škarice na kraju"
  • "Puno trke, puno prilika, čvrsta igra, kontrola igre.. osim one slučajne prilike iz koje su postigli gol, nismo im dali ništa. Izgledaju sve bolje i bolje, prvenstveno kondicijski, a sa time i sve ostalo. Pohvale za trenera i ekipu"
  • "Fruk se igra nogometa. Uživajmo dok je još tu"
Susret Rijeke i Vukovara 1991 u 16. kolu SuperSport HNL-a
Susret Rijeke i Vukovara 1991 u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
  • "Bravo za pobjedu, ali zašto se uvijek mora desiti neki kiks obrane. Ili Zlomislića ili nekog od stopera"
  • "Čestitke našim dečkima koji su igrali kao na treningu, ali mi žao Vukovara šta morali izgubit danas"
  • "Pametno, napadački i jako! Ovako treba i u četvrtak po pobjedu!", neki su od komentara navijača Rijeke. 
Susret Rijeke i Vukovara 1991 u 16. kolu SuperSport HNL-a
Susret Rijeke i Vukovara 1991 u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Rijeka je četvrta momčad hrvatskog prvenstva s 21 bodom, četiri manje od trećeg Slaven Belupa. U četvrtak hrvatski prvak čeka Celje u važnom dvoboju Konferencijske lige. 

