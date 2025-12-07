Rijeka je četvrta momčad hrvatskog prvenstva s 21 bodom, četiri manje od trećeg Slaven Belupa. U četvrtak hrvatski prvak čeka Celje u važnom dvoboju Konferencijske lige
ZADOVOLJNI POBJEDOM
Navijači Rijeke: 'Fruk se igra nogometa, uživajmo dok je tu'
Nogometaši Rijeke pobijedili su Vukovar 3-1 u 16. kolu HNL-a na Rujevici. Hrvatski prvak je stigao do važne pobjede i skočio na četvrto mjesto tablice s 21 bodom, a navijači su zadovoljni prezentacijom momčadi. Evo reakcija s društvenih mreža.
- "Šteta za ove škarice na kraju"
- "Puno trke, puno prilika, čvrsta igra, kontrola igre.. osim one slučajne prilike iz koje su postigli gol, nismo im dali ništa. Izgledaju sve bolje i bolje, prvenstveno kondicijski, a sa time i sve ostalo. Pohvale za trenera i ekipu"
- "Fruk se igra nogometa. Uživajmo dok je još tu"
- "Bravo za pobjedu, ali zašto se uvijek mora desiti neki kiks obrane. Ili Zlomislića ili nekog od stopera"
- "Čestitke našim dečkima koji su igrali kao na treningu, ali mi žao Vukovara šta morali izgubit danas"
- "Pametno, napadački i jako! Ovako treba i u četvrtak po pobjedu!", neki su od komentara navijača Rijeke.
Rijeka je četvrta momčad hrvatskog prvenstva s 21 bodom, četiri manje od trećeg Slaven Belupa. U četvrtak hrvatski prvak čeka Celje u važnom dvoboju Konferencijske lige.
