Navijači Rijeke: 'Husić glumi Beckenbauera'. 'Ravno pobjedi'

Nogometaši Rijeke remizirali su protiv Slaven Belupa (2-2) u dvoboju 19. kola HNL-a na Rujevici. "Farmaceuti" su dvaput vodili i drugo poluvrijeme igrali s igračem više, ali Dantas je majstorijom donio bod prvaku. Evo reakcija navijača.

"Karakterna utakmica i dokaz kakav potencijal ima ova momčad"

"Ravno pobjedi"

"Nakon svega što se događalo, Rijeka je u drugom poluvremenu pokazala karakter i svoju snagu. Dojam je da su igrali bolje u drugom poluvremenu s igračem manje, a bili su i efikasni"

"Odlično"

Rijeka s igračem manje do boda protiv Slaven Belupa u 19. kolu SuperSport HNL-a

"Više se i nije moglo. Drugo poluvrijeme s igračem manje i normalnijom postavom dobili smo 2-1. Predivan gol Dantasa"

"Herojska igra Rijeke 55 minuta s igračem manje. Izvući bod je super, a isključenje Majstorovića opravdano - njegova glupost"

"Bravo i svaka čast za borbenost u drugom dijelu no morati će se popraviti igra u prvom poluvremenu ako želiš biti u borbi za naslov s Dinamom i Hajdukom. Ovo je zasad Europa"

"Husić glumi Beckenbauera, a ispadne glupan", neki su od komentara riječkih navijača na društvenim mrežama.

Rijeka je treća momčad HNL-a sa 28 bodova, dok je Slaven Belupo četvrti sa 27.