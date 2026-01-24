RIJEKA - SLAVEN BELUPO 2-2 "Herojska igra Rijeke 55 minuta s igračem manje. Izvući bod je super, a isključenje Majstorovića opravdano - njegova glupost", jedan je od komentara riječkih navijača
NAKON REMIJA
Navijači Rijeke: 'Husić glumi Beckenbauera'. 'Ravno pobjedi'
Nogometaši Rijeke remizirali su protiv Slaven Belupa (2-2) u dvoboju 19. kola HNL-a na Rujevici. "Farmaceuti" su dvaput vodili i drugo poluvrijeme igrali s igračem više, ali Dantas je majstorijom donio bod prvaku. Evo reakcija navijača.
- "Karakterna utakmica i dokaz kakav potencijal ima ova momčad"
- "Ravno pobjedi"
- "Nakon svega što se događalo, Rijeka je u drugom poluvremenu pokazala karakter i svoju snagu. Dojam je da su igrali bolje u drugom poluvremenu s igračem manje, a bili su i efikasni"
- "Odlično"
- "Više se i nije moglo. Drugo poluvrijeme s igračem manje i normalnijom postavom dobili smo 2-1. Predivan gol Dantasa"
- "Herojska igra Rijeke 55 minuta s igračem manje. Izvući bod je super, a isključenje Majstorovića opravdano - njegova glupost"
- "Bravo i svaka čast za borbenost u drugom dijelu no morati će se popraviti igra u prvom poluvremenu ako želiš biti u borbi za naslov s Dinamom i Hajdukom. Ovo je zasad Europa"
- "Husić glumi Beckenbauera, a ispadne glupan", neki su od komentara riječkih navijača na društvenim mrežama.
Rijeka je treća momčad HNL-a sa 28 bodova, dok je Slaven Belupo četvrti sa 27.
