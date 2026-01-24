Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAKON REMIJA

Navijači Rijeke: 'Husić glumi Beckenbauera'. 'Ravno pobjedi'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Navijači Rijeke: 'Husić glumi Beckenbauera'. 'Ravno pobjedi'
2
Rijeka s igračem manje do boda protiv Slaven Belupa u 19. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

RIJEKA - SLAVEN BELUPO 2-2 "Herojska igra Rijeke 55 minuta s igračem manje. Izvući bod je super, a isključenje Majstorovića opravdano - njegova glupost", jedan je od komentara riječkih navijača

Admiral

Nogometaši Rijeke remizirali su protiv Slaven Belupa (2-2) u dvoboju 19. kola HNL-a na Rujevici. "Farmaceuti" su dvaput vodili i drugo poluvrijeme igrali s igračem više, ali Dantas je majstorijom donio bod prvaku. Evo reakcija navijača. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Golovi na utakmici Rijeka - Slaven Belupo 01:38
Golovi na utakmici Rijeka - Slaven Belupo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

  • "Karakterna utakmica i dokaz kakav potencijal ima ova momčad"
  • "Ravno pobjedi"
  • "Nakon svega što se događalo, Rijeka je u drugom poluvremenu pokazala karakter i svoju snagu. Dojam je da su igrali bolje u drugom poluvremenu s igračem manje, a bili su i efikasni"
  • "Odlično"
Rijeka s igračem manje do boda protiv Slaven Belupa u 19. kolu SuperSport HNL-a
Rijeka s igračem manje do boda protiv Slaven Belupa u 19. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
  • "Više se i nije moglo. Drugo poluvrijeme s igračem manje i normalnijom postavom dobili smo 2-1. Predivan gol Dantasa"
  • "Herojska igra Rijeke 55 minuta s igračem manje. Izvući bod je super, a isključenje Majstorovića opravdano - njegova glupost"
  • "Bravo i svaka čast za borbenost u drugom dijelu no morati će se popraviti igra u prvom poluvremenu ako želiš biti u borbi za naslov s Dinamom i Hajdukom. Ovo je zasad Europa"
  • "Husić glumi Beckenbauera, a ispadne glupan", neki su od komentara riječkih navijača na društvenim mrežama. 
SAŽETAK RIJEKA - SLAVEN VIDEO Pogledajte remek-djelo Dantasa za bod Rijeke protiv Slavena! U stilu Luke Modrića
VIDEO Pogledajte remek-djelo Dantasa za bod Rijeke protiv Slavena! U stilu Luke Modrića

Rijeka je treća momčad HNL-a sa 28 bodova, dok je Slaven Belupo četvrti sa 27. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Istra dovodi važnog igrača Lokomotive? As Liverpoola odlazi u Tottenham
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Istra dovodi važnog igrača Lokomotive? As Liverpoola odlazi u Tottenham

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Tko je Hrvatica pozitivna na doping? Milijunašicu s devet titula šokirao je pozitivan nalaz
POZITIVNA NA DOPING

FOTO Tko je Hrvatica pozitivna na doping? Milijunašicu s devet titula šokirao je pozitivan nalaz

Jana Fett (29) jednom je bila na korak do senzacije protiv Wozniacki, sada se suočava s najvećom krizom karijere nakon što je privremeno suspendirana zbog pozitivnog doping testa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026