Navijači Rijeke: 'Jedino Lincoln mogu pobijediti', 'Promijenite trenera i sigurno prolazimo...'

Navijači Rijeke prilično su oprezni s očekivanjima oko premijernog nastupa u Konferencijskoj ligi, manje od 24 sata nakon bolne pljuske i druge europske "petarde" u godinu dana.

Ždrijeb u Monacu dodijelio im je domaće utakmice protiv praške Sparte, Celja i AEK-a iz Larnace, kao i gostovanja kod Šahtara na neutralnom terenu u Krakovu, gibraltarskog Lincoln Red Impsa na neutralnom terenu u Faru, i Noaha Sandra Perkovića u Armeniji.

Ovo su neki od komentara na službenoj klupskoj stranici:

"Samo treba doć trener malo bolji da posloži to kako treba i bit onda sve ok, ovako nazalost sa Djalovicem nećemo daleko dogurati, svaka njemu čast, ali zaista nam treba jedan dobar trener"

"Možemo mi to Rijeko ajmooooo"

"Europsko proljeće!!!"

"Jedino lincoln mogu pobjedit!!! To je to budimo realni!

"Promjenite trenera i prolazimo sigurno."

"Možemo mi to Rijeko ajmooooo"

"Steta za losa gostovanja ali ovdje se da skupiti bodova!!"

"Očekujem 4 pobjede!"

"Barem 10 bodova treba uzet u ovom ždrijebu...."

"Može se tu do bodova i dizanja koeficijenta ali treba HITNI reset sportskog dijela.....od trenera, stožera do igrača"

Mečevi prvog kola Konferencijske lige na rasporedu su 2. listopada,, a termini preostalih kola su: 23. listopada, 6. studenoga, 27. studenoga, 11. prosinca i 18. prosinca. Termini u kojima će utakmice započinjati su: 16.30, 18.45 ili 21 sat po srednjoeuropskom vremenu. Točna satnica i raspored znat će se najkasnije u nedjelju. Kao i u Ligi prvaka, osam prvoplasiranih ide u osminu finala, idućih 16 klubova u šesnaestinu finala, a klubovi od 25. do 36. mjesta ispadaju.