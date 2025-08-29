Rijeka na oprezu. Navijači skeptični zbog europskih "petardi", ali ipak sanjaju o proljeću. Ždrijeb ih vodi od Gibraltara do Armenije. Hoće li promjena trenera donijeti bolje rezultate
Navijači Rijeke: 'Jedino Lincoln mogu pobijediti', 'Promijenite trenera i sigurno prolazimo...'
Navijači Rijeke prilično su oprezni s očekivanjima oko premijernog nastupa u Konferencijskoj ligi, manje od 24 sata nakon bolne pljuske i druge europske "petarde" u godinu dana.
Ždrijeb u Monacu dodijelio im je domaće utakmice protiv praške Sparte, Celja i AEK-a iz Larnace, kao i gostovanja kod Šahtara na neutralnom terenu u Krakovu, gibraltarskog Lincoln Red Impsa na neutralnom terenu u Faru, i Noaha Sandra Perkovića u Armeniji.
Ovo su neki od komentara na službenoj klupskoj stranici:
- "Samo treba doć trener malo bolji da posloži to kako treba i bit onda sve ok, ovako nazalost sa Djalovicem nećemo daleko dogurati, svaka njemu čast, ali zaista nam treba jedan dobar trener"
- "Možemo mi to Rijeko ajmooooo"
- "Europsko proljeće!!!"
- "Jedino lincoln mogu pobjedit!!! To je to budimo realni!
- "Promjenite trenera i prolazimo sigurno."
- "Steta za losa gostovanja ali ovdje se da skupiti bodova!!"
- "Očekujem 4 pobjede!"
- "Barem 10 bodova treba uzet u ovom ždrijebu...."
- "Može se tu do bodova i dizanja koeficijenta ali treba HITNI reset sportskog dijela.....od trenera, stožera do igrača"
Mečevi prvog kola Konferencijske lige na rasporedu su 2. listopada,, a termini preostalih kola su: 23. listopada, 6. studenoga, 27. studenoga, 11. prosinca i 18. prosinca. Termini u kojima će utakmice započinjati su: 16.30, 18.45 ili 21 sat po srednjoeuropskom vremenu. Točna satnica i raspored znat će se najkasnije u nedjelju. Kao i u Ligi prvaka, osam prvoplasiranih ide u osminu finala, idućih 16 klubova u šesnaestinu finala, a klubovi od 25. do 36. mjesta ispadaju.
