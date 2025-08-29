Obavijesti

Sport

Komentari 1
REAKCIJE NA PLES KUGLICA

Navijači Rijeke: 'Jedino Lincoln mogu pobijediti', 'Promijenite trenera i sigurno prolazimo...'

Piše HINA, Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Navijači Rijeke: 'Jedino Lincoln mogu pobijediti', 'Promijenite trenera i sigurno prolazimo...'
Foto: VERVERIDIS VASILIS/MOTIONTEAM/EUROKINISI

Rijeka na oprezu. Navijači skeptični zbog europskih "petardi", ali ipak sanjaju o proljeću. Ždrijeb ih vodi od Gibraltara do Armenije. Hoće li promjena trenera donijeti bolje rezultate

Navijači Rijeke prilično su oprezni s očekivanjima oko premijernog nastupa u Konferencijskoj ligi, manje od 24 sata nakon bolne pljuske i druge europske "petarde" u godinu dana.

Ždrijeb u Monacu dodijelio im je domaće utakmice protiv praške Sparte, Celja i AEK-a iz Larnace, kao i gostovanja kod Šahtara na neutralnom terenu u Krakovu, gibraltarskog Lincoln Red Impsa na neutralnom terenu u Faru, i Noaha Sandra Perkovića u Armeniji.

Ovo su neki od komentara na službenoj klupskoj stranici:

  • "Samo treba doć trener malo bolji da posloži to kako treba i bit onda sve ok, ovako nazalost sa Djalovicem nećemo daleko dogurati, svaka njemu čast, ali zaista nam treba jedan dobar trener"
  • "Možemo mi to Rijeko ajmooooo"
  • "Europsko proljeće!!!"
  • "Jedino lincoln mogu pobjedit!!! To je to budimo realni!
  • "Promjenite trenera i prolazimo sigurno."
  • "Možemo mi to Rijeko ajmooooo"
  • "Steta za losa gostovanja ali ovdje se da skupiti bodova!!"
  • "Očekujem 4 pobjede!"
  • "Barem 10 bodova treba uzet u ovom ždrijebu...."
  • "Može se tu do bodova i dizanja koeficijenta ali treba HITNI reset sportskog dijela.....od trenera, stožera do igrača"

Mečevi prvog kola Konferencijske lige na rasporedu su 2. listopada,, a termini preostalih kola su: 23. listopada, 6. studenoga, 27. studenoga, 11. prosinca i 18. prosinca. Termini u kojima će utakmice započinjati su: 16.30, 18.45 ili 21 sat po srednjoeuropskom vremenu. Točna satnica i raspored znat će se najkasnije u nedjelju. Kao i u Ligi prvaka, osam prvoplasiranih ide u osminu finala, idućih 16 klubova u šesnaestinu finala, a klubovi od 25. do 36. mjesta ispadaju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Strani transferi: Xavi Simons potpisao za Tottenham, Newcastle pronašao napadača
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Xavi Simons potpisao za Tottenham, Newcastle pronašao napadača

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Najseksi odbojkašicu su napadali zbog veličine grudi: 'Pitaju me jesu prave, ljute me'
OSTAVILA JE SPORT

FOTO Najseksi odbojkašicu su napadali zbog veličine grudi: 'Pitaju me jesu prave, ljute me'

Kayla Simmons (29) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
Dinamu jako težak ždrijeb u Europskoj ligi, Rijeka imala više sreće u Konferencijskoj!
ŠTO KAŽETE?

Dinamu jako težak ždrijeb u Europskoj ligi, Rijeka imala više sreće u Konferencijskoj!

"Modri" će na Maksimiru dočekati Real Betis, Celtu Vigo, Fenerbahče i FCSB, a u goste ide Lilleu, Maccabiju iz Tel Aviva, Midtjyllandu i Malmöu. Rijeka doma igra protiv Sparte Prag, Celja i AEK-a Larnace, a ide u goste Šahtaru, Lincolnu i Noahu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025