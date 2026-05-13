Navijači Rijeke ogorčeni: Victore hvala i adios! Ovo je sramota...

Dinamo je u finalu Kupa pobijedio Rijeku 2-0, a oba pogotka za “modre” zabio je Luka Stojković. Prvi je postigao u 50. minuti snažnim udarcem izvan kaznenog prostora, a drugi sedam minuta kasnije nakon sjajnog proigravanja Belje.

Dinamo je tako stigao do 18. naslova pobjednika Kupa Hrvatske od samostalnosti države. "Modri" su time potvrdili da su apsolutni vladari ove sezone u hrvatskom nogometu. Nakon prošle sezone, u kojoj su ostali bez oba trofeja, ove su se vratili na vrh i nakon HNL-a osvojili i Kup. Ne čudi zato što među Dinamovim navijačima vlada veliko zadovoljstvo. Na početku sezone prevladavale su kritike na račun trenera Marija Kovačevića, no danas se na društvenim mrežama, posebno nakon trijumfa na Opus Areni, mogu pročitati uglavnom pohvale.

- Sve smo uzeli! Svaka čast dečkima i treneru. Sezona za pamćenje.

- Rabuzin je doma!

- Bravo Dinamo... Sve je bilo protiv nas, ali zna se tko je gazda!

- Bravo za trenera, odličan posao na kraju sezone. Bravo, moj Dinamo!

U taboru Rijeke vlada potpuno drukčija atmosfera. U Europi su oduševili i nesretno ispali od Strasbourga u osmini finala Konferencijske lige. Ipak, u prvenstvu i dalje vode tešku borbu za treće mjesto, a sada su ostali i bez Kupa.

- Hvala golmanu za gol kroz uši...

- Bez ispaljenog metka... Sanchez je igrao na nulu u finalu Kupa, bravo.

- Koliko još moramo trpjeti ovu rupu na golu i trenera “gospodina pametnoga”?

- Zlomislić i Sanchez obilježili su ovu sezonu...

- Loša igra, trebamo promijeniti pola momčadi za sljedeću sezonu.

- Rijeka se nije pojavila, došli su samo odraditi utakmicu. Pavić odličan, Oreč solidan, ostalo za zaborav... Victore, hvala na rotacijama i adios.

- Jedan udarac na gol cijelu utakmicu, sramota. Predali ste Kup Dinamu čim je lopta krenula s centra.