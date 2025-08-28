Obavijesti

RAZOČARANI NASTUPOM

Navijači Rijeke: 'Što ste gori, to vas više volim'. 'Taman je sutra godišnjica od Olimpije...'

Foto: NASOS SIMOPOULOS/EUROKINISI

"Nadam se da ćete nakon ovoga u nedjelju pojesti travu na Poljudu za tri boda! Ovo danas nema smisla ni komentirati", jedan je od komentara na društvenim mrežama

Nogometaši Rijeke doživjeli su pravi potom u Grčkoj i s pet komada (5-0) u mreži ispraćeni su s gostovanja kod PAOK-a. Dakako, navijači su ljuti i razočarani nastupom hrvatskog prvaka. Donosimo reakcije.

Mišković je prodao Rijeku?! Preuzet će je američki milijarder i vlasnik engleskog prvoligaša 00:52
Mišković je prodao Rijeku?! Preuzet će je američki milijarder i vlasnik engleskog prvoligaša | Video: 24sata/pixsell
  • "Nadam se da će Amerikanci dovesti igrače koji samo znaju točno dodati i primiti loptu. Ništa drugo nam ne treba..."
  • "Što ste gori, to vas više volim"
  • "Samo hrabro u Konferencijskoj ligi. Rijeka će biti puno jača i bolja i imat će Armadu na gostovanjima"
  • "Nadam se da ćete nakon ovoga u nedjelju pojesti travu na Poljudu za tri boda! Ovo danas nema smisla ni komentirati"
  • "Nije problem izgubiti, ali odigrati ovakvu šetnju bez volje, želje i ideje je meni najgori način za izgubiti utakmicu"
  • "Kad ništa ne očekuješ, ne možeš ni biti razočaran"
  • "Dragi stručni stožeru, hvala vam na predivnoj prošloj sezoni i duploj kruni, ali vrijeme je da sami odete jer ovo što radite u ovoj sezoni nema veze s vezom"
  • "Taman je sutra godišnjica od Olimpije"
  • "Ovo je razlika između amaterskog i profesionalnog nogometa"
  • "Đaloviću, hvala na dvostrukoj kruni prošle sezone, ali vrijeme je da napustiš klub. Osvojeni trofeji pukom srećom uz nesposobnost Dinama i Hajduka. Nikakva igra, nema ničega! Pročitan si od prošle sezone nakon 12 odigranih utakmica"
  • "Bolje ništa ne govoriti nego popiti helex i poći spavati", neki su od komentara navijača Rijeke. 
Solun: Utakmica Europske lige: PAOK - HNK Rijeka
Foto: VERVERIDIS VASILIS/MOTIONTEAM/EUROKINISI

Rijeku u idućem prvenstvenom kolu čeka dvoboj protiv Hajduka na Poljudu 31. kolovoza. Hrvatski prvak nakon četiri kola ima četiri osvojena boda i na 6. je mjestu, dok je Hajduk na diobi prvog mjesta s Dinamom. 

