Navijači Rijeke: 'Što ste gori, to vas više volim'. 'Taman je sutra godišnjica od Olimpije...'

Nogometaši Rijeke doživjeli su pravi potom u Grčkoj i s pet komada (5-0) u mreži ispraćeni su s gostovanja kod PAOK-a. Dakako, navijači su ljuti i razočarani nastupom hrvatskog prvaka. Donosimo reakcije.

Pokretanje videa... 00:52 Mišković je prodao Rijeku?! Preuzet će je američki milijarder i vlasnik engleskog prvoligaša | Video: 24sata/pixsell

"Nadam se da će Amerikanci dovesti igrače koji samo znaju točno dodati i primiti loptu. Ništa drugo nam ne treba..."

"Što ste gori, to vas više volim"

"Samo hrabro u Konferencijskoj ligi. Rijeka će biti puno jača i bolja i imat će Armadu na gostovanjima"

"Nadam se da ćete nakon ovoga u nedjelju pojesti travu na Poljudu za tri boda! Ovo danas nema smisla ni komentirati"

"Nije problem izgubiti, ali odigrati ovakvu šetnju bez volje, želje i ideje je meni najgori način za izgubiti utakmicu"

"Kad ništa ne očekuješ, ne možeš ni biti razočaran"

"Dragi stručni stožeru, hvala vam na predivnoj prošloj sezoni i duploj kruni, ali vrijeme je da sami odete jer ovo što radite u ovoj sezoni nema veze s vezom"

"Taman je sutra godišnjica od Olimpije"

"Ovo je razlika između amaterskog i profesionalnog nogometa"

"Đaloviću, hvala na dvostrukoj kruni prošle sezone, ali vrijeme je da napustiš klub. Osvojeni trofeji pukom srećom uz nesposobnost Dinama i Hajduka. Nikakva igra, nema ničega! Pročitan si od prošle sezone nakon 12 odigranih utakmica"

"Bolje ništa ne govoriti nego popiti helex i poći spavati", neki su od komentara navijača Rijeke.

Foto: VERVERIDIS VASILIS/MOTIONTEAM/EUROKINISI

Rijeku u idućem prvenstvenom kolu čeka dvoboj protiv Hajduka na Poljudu 31. kolovoza. Hrvatski prvak nakon četiri kola ima četiri osvojena boda i na 6. je mjestu, dok je Hajduk na diobi prvog mjesta s Dinamom.