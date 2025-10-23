Navijači Rijeke: 'Trebali su zvati igrače Primorja'. 'Navući peraje i nastaviti dvoboj'. 'Očekivano'

Utakmica Rijeke i Sparte Prag prekinuta je nakon samo 13 minuta igre zbog jake kiše i natopljenog travnjaka. Nesvakidašnja situacija u svijetu europskog elitnog nogometa ostavila je navijače u neizvjesnosti jer je kalendar gust i nije poznato kad će se dvoboj nastaviti. Evo kako su situaciju komentirali navijači Rijeke na društvenim mrežama.

"Privremeno samo, neće se travnjak sam popraviti. Bolje nastaviti sutra ili kad već, ali ne odlučujem ja o tome"

"Odgodit će oni utakmicu za sutra, ovo realno nisu uvjeti za igru"

"Stat će padati iza 22 sata"

"Ovo je vaterpolo, trebali su zvati igrače Primorja"

"Evo već kiša popušta"

Utakmica između Rijeke i Sparte Prag u Konferencijskoj ligi prekinuta zbog kiše | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

"Očekivano..."

"Treba odgoditi, ovo nisu uvjeti za igru"

"Vratite nam našu Rijeke, zbog ove nam suze teku!"

"Jednostavno volimo grad koji teče"

"Navući peraje i mogu nastaviti", neki su od komentara na mrežama.

Utakmica između Rijeke i Sparte Prag u Konferencijskoj ligi prekinuta zbog kiše | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Rijeka je u prvom kolu Konferencijske lige izgubila od Noaha 1-0, a idući susret odigrat će protiv Osijeka na Rujevici u nedjelju.