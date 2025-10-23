Dvoboj Rijeke i Sparte na Rujevici prekinut je nakon samo 13 minuta igre, a riječkim navijačima nije nedostajalo kreativnosti u komentarima povodom nesvakidašnje situacije
KOMENTIRAJU PREKID UTAKMICE
Navijači Rijeke: 'Trebali su zvati igrače Primorja'. 'Navući peraje i nastaviti dvoboj'. 'Očekivano'
Utakmica Rijeke i Sparte Prag prekinuta je nakon samo 13 minuta igre zbog jake kiše i natopljenog travnjaka. Nesvakidašnja situacija u svijetu europskog elitnog nogometa ostavila je navijače u neizvjesnosti jer je kalendar gust i nije poznato kad će se dvoboj nastaviti. Evo kako su situaciju komentirali navijači Rijeke na društvenim mrežama.
- "Privremeno samo, neće se travnjak sam popraviti. Bolje nastaviti sutra ili kad već, ali ne odlučujem ja o tome"
- "Odgodit će oni utakmicu za sutra, ovo realno nisu uvjeti za igru"
- "Stat će padati iza 22 sata"
- "Ovo je vaterpolo, trebali su zvati igrače Primorja"
- "Evo već kiša popušta"
- "Očekivano..."
- "Treba odgoditi, ovo nisu uvjeti za igru"
- "Vratite nam našu Rijeke, zbog ove nam suze teku!"
- "Jednostavno volimo grad koji teče"
- "Navući peraje i mogu nastaviti", neki su od komentara na mrežama.
Rijeka je u prvom kolu Konferencijske lige izgubila od Noaha 1-0, a idući susret odigrat će protiv Osijeka na Rujevici u nedjelju.
