KOMENTIRAJU PREKID UTAKMICE

Navijači Rijeke: 'Trebali su zvati igrače Primorja'. 'Navući peraje i nastaviti dvoboj'. 'Očekivano'

Piše Petar Božičević,
Navijači Rijeke: 'Trebali su zvati igrače Primorja'. 'Navući peraje i nastaviti dvoboj'. 'Očekivano'
Utakmica između Rijeke i Sparte Prag u Konferencijskoj ligi prekinuta zbog kiše | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Dvoboj Rijeke i Sparte na Rujevici prekinut je nakon samo 13 minuta igre, a riječkim navijačima nije nedostajalo kreativnosti u komentarima povodom nesvakidašnje situacije

Utakmica Rijeke i Sparte Prag prekinuta je nakon samo 13 minuta igre zbog jake kiše i natopljenog travnjaka. Nesvakidašnja situacija u svijetu europskog elitnog nogometa ostavila je navijače u neizvjesnosti jer je kalendar gust i nije poznato kad će se dvoboj nastaviti. Evo kako su situaciju komentirali navijači Rijeke na društvenim mrežama. 

  • "Privremeno samo, neće se travnjak sam popraviti. Bolje nastaviti sutra ili kad već, ali ne odlučujem ja o tome"
  • "Odgodit će oni utakmicu za sutra, ovo realno nisu uvjeti za igru"
  • "Stat će padati iza 22 sata"
  • "Ovo je vaterpolo, trebali su zvati igrače Primorja"
  • "Evo već kiša popušta"
Utakmica između Rijeke i Sparte Prag u Konferencijskoj ligi prekinuta zbog kiše
Utakmica između Rijeke i Sparte Prag u Konferencijskoj ligi prekinuta zbog kiše | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
  • "Očekivano..."
  • "Treba odgoditi, ovo nisu uvjeti za igru"
  • "Vratite nam našu Rijeke, zbog ove nam suze teku!"
  • "Jednostavno volimo grad koji teče"
  • "Navući peraje i mogu nastaviti", neki su od komentara na mrežama.
Utakmica između Rijeke i Sparte Prag u Konferencijskoj ligi prekinuta zbog kiše
Utakmica između Rijeke i Sparte Prag u Konferencijskoj ligi prekinuta zbog kiše | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Rijeka je u prvom kolu Konferencijske lige izgubila od Noaha 1-0, a idući susret odigrat će protiv Osijeka na Rujevici u nedjelju. 

