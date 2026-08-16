Navijači Rijeke uzeli su na zub jednog igrača, ali i direktora: 'Nek vas bude sram tako igrati'

Rijeka je nakon četiri pobjede i remija pretrpjela i prvi poraz u drugom mandatu Matjaža Keka, Varaždin je trijumfom 2-0, uz dva gola Ivana Mamuta, nastavio niz bez poraza u međusobnim utakmicama kod kuće koji traje još od studenog 2023. na sedmu utakmicu, ujedno i četvrtu pobjedu zaredom.

GALERIJA IZ VARAŽDINA:

Poraz dolazi u osjetljivom trenutku, uoči play-offa za Konferencijsku ligu protiv Midtjyllanda, a evo što pišu navijači Rijeke na službenoj stranici kluba na Facebooku. Prozvali su, između ostalih, igrača Gabriela Rukavinu i sportskog direktora Darka Raić-Sudara:

"Bit će to OK. Posjed imamo..realizaciju ćemo izgraditi i onda kreće stroj za gaženje."

"Bitno da se pljuvalo po Sanchezu, od 0:0 protiv Strasbourga došli smo do mučenja protiv outsidera."

"Nadam se da je ovo Rukavini zadnja u dresu Rijeke"

"Ovaj Rukavina ima vise skrivljenih penala i crvenih kartona nego zabijenih golova"

"Od 30 minute gubimo 2:0, do devedesete ne stvorimo ni jednu šansu za gol. Gospodine Kek ovo je negledljivo."

"Kao što sam x puta napisao kad je Kek dolazio... Ako ne dovede 7 igrača po svojem guštu bit će ovo koma, Kek nije trener za ovakav roster... Dobar trener ali limitiran isto kao i kadar RI"

"Nije mi jasno zasto Miskovic trpi neznalicu i totalnog panja od Raic sudara, po meni najlosija karika kluba. Ponekad pomislim da radi protiv kluba. A o Rukavini ne zelim više govorili, već videno svaki put kad je usao u igru. Dečko nije Talent za nikakav Sport na svijetu, treba ga potjerati iz grada a ne samo iz kluba"

"Imaš donekle Oreča kao neko krilo i ovog turskog švabu i ti kemijaš sa Rukavinom koji ne zna i nije nogometaš za ozbiljan nogomet,uglavnom lose prvo poluvrijeme drugo malo bolje ali daleko je to od ozbiljnog nogometa"

"Za rezultat je kriva limitirana svlačionica tj igrači ne Kek!, svaka čast Matijažu što se je uopće usudio vratiti u Rijeku s ovakvim igračima..."

"Bez ideje, motiva i zalaganja, ne možeš niti u pripremama dobiti utakmicu protiv županijskog ligaša...Rijeka je djelovala nezainteresirano i nemotivirano...za neki rezultat potreban je potpuni zaokret u svim segmentima...pitanje je da li je ovaj kadar sposoban za zaokret"

"Nek vas bude sram ovako igrat"

"Rajić-Sudara potjerat odmah svi najbolji igrači otisli besplatno a dovodi bože sacuvaj: čubelic,rukavina,lehbo,morhilatze,barco,husić,yankov"

"Ako nas dobije jedan varaždin,ne znam čenu se imamo nadat u četvrtak. Ali ajde ,početak valjda će to Kek posložit"

"Moderan trener gdje igrači trče i dodaju loptu prema naprijed za zabiti gol,ovako lopta nazad može i bez trenera negledljivo"

"Ovo bi mogla bit gora sezona od prošle,barem ovo sto gledamo."

"A sta smo mi ocekivali? Pa mi jedva dobijemo ove amatere u europi koji vrijede manje od orijenta i rudes kojem drugi trpaju po 5-6 komada. Bilo je ocigledno da necemo moc dobit nikog malo ozbiljnijeg."