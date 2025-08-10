Navijači Rijeke: 'Više sreće nego pameti'. 'S ovakvom igrom ne moramo u Irsku'. 'Hvala Zloma'

Nogometaši Rijeke izvukli su bod na gostovanju kod Osijeka na Opus Areni (0-0), iako ponovno to nije bila igra na razini prošlogodišnje. Navijači nisu zadovoljni, donosimo reakcije s društvenih mreža.

"Rijeka je danas protiv Osijeka izgledala opasno kao baterijska lampa bez baterija. Svi su na terenu, a svjetla nigdje. A u glavnoj ulozi – gospodin “nezamjenjivi” Janković. Čovjek igra toliko minuta da se pitam je li mu plaća po satu, a ne po golu. Da se igra maraton od tri dana, on bi i treći dan šetao po travnjaku, povremeno gledajući prema golu kao da prvi put vidi nogomet. Učinak? U svim utakmicama za Rijeku do sada, u svim natjecanjima - 0,22 gola po utakmici, 0,13 asistencija… brojke koje vrište: 'Zlatna lopto, stižem!' S obzirom na minutažu, čovjek bi očekivao 2 gola i 1,3 asistencije po utakmici. Ali ne – njegovi golovi i asistencije počinju s nulom i obično se tamo i zaustave. Ima minutažu kao da je De Bruyne ili Salah"

"Ne znamo ni sami kako smo danas uzeli bod, hvala Zlomisliću. Nadam se da nećemo gledati ovakvu Rijeku u utorak"

"Zloma, svaka čast, ali ovo je sve skupa jako mršavo i slabo, s ovakvom igrom nisam optimist ni za Irsku. Razuvjetite nas"

"Znali smo nekad reći: 'Bod kao Učka'. Čini se da ćemo opet tako govoriti..."

"Više sreće nego pameti!"

"Ljudi, pa nitko ne komentira direktan crveni Petroviču. Kako je ovo crveni, neka mi netko objasni?"

"Đaloviću se zahvaliti i dati mu papire jer je ovo katastrofa. Uništit će igrače ovim antinogometom"

"S ovakvom igrom ne moramo u Irsku. Nije mi jasno zašto smo doveli Sijarića i Jankova ako ih ne misli stavljati u igru. Klupu su mogli popunjavati i juniori"

"Čabraja viđen u Delnicama na putu za Rijeku", neki su od komentara riječkih navijača.

U utorak hrvatski prvak gostuje kod Shelbournea u uzvratnoj utakmici 3. pretkola Europske lige (0-1), a nakon toga na Rujevici dočekuje Dinamo.