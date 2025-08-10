Obavijesti

Navijači Rijeke: 'Više sreće nego pameti'. 'S ovakvom igrom ne moramo u Irsku'. 'Hvala Zloma'

Navijači Rijeke: 'Više sreće nego pameti'. 'S ovakvom igrom ne moramo u Irsku'. 'Hvala Zloma'
Osijek i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

"U glavnoj ulozi – gospodin “nezamjenjivi” Janković. Čovjek igra toliko minuta da se pitam je li mu plaća po satu, a ne po golu. Da se igra maraton od tri dana, on bi i treći dan šetao po travnjaku", jedan je od komentara

Nogometaši Rijeke izvukli su bod na gostovanju kod Osijeka na Opus Areni (0-0), iako ponovno to nije bila igra na razini prošlogodišnje. Navijači nisu zadovoljni, donosimo reakcije s društvenih mreža. 

  • "Rijeka je danas protiv Osijeka izgledala opasno kao baterijska lampa bez baterija. Svi su na terenu, a svjetla nigdje. A u glavnoj ulozi – gospodin “nezamjenjivi” Janković. Čovjek igra toliko minuta da se pitam je li mu plaća po satu, a ne po golu. Da se igra maraton od tri dana, on bi i treći dan šetao po travnjaku, povremeno gledajući prema golu kao da prvi put vidi nogomet. Učinak? U svim utakmicama za Rijeku do sada, u svim natjecanjima - 0,22 gola po utakmici, 0,13 asistencija… brojke koje vrište: 'Zlatna lopto, stižem!' S obzirom na minutažu, čovjek bi očekivao 2 gola i 1,3 asistencije po utakmici. Ali ne – njegovi golovi i asistencije počinju s nulom i obično se tamo i zaustave. Ima minutažu kao da je De Bruyne ili Salah"
  • "Ne znamo ni sami kako smo danas uzeli bod, hvala Zlomisliću. Nadam se da nećemo gledati ovakvu Rijeku u utorak"
  • "Zloma, svaka čast, ali ovo je sve skupa jako mršavo i slabo, s ovakvom igrom nisam optimist ni za Irsku. Razuvjetite nas"
  • "Znali smo nekad reći: 'Bod kao Učka'. Čini se da ćemo opet tako govoriti..."
  • "Više sreće nego pameti!"
  • "Ljudi, pa nitko ne komentira direktan crveni Petroviču. Kako je ovo crveni, neka mi netko objasni?"
  • "Đaloviću se zahvaliti i dati mu papire jer je ovo katastrofa. Uništit će igrače ovim antinogometom"
  • "S ovakvom igrom ne moramo u Irsku. Nije mi jasno zašto smo doveli Sijarića i Jankova ako ih ne misli stavljati u igru. Klupu su mogli popunjavati i juniori"
  • "Čabraja viđen u Delnicama na putu za Rijeku", neki su od komentara riječkih navijača. 
Osijek i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U utorak hrvatski prvak gostuje kod Shelbournea u uzvratnoj utakmici 3. pretkola Europske lige (0-1), a nakon toga na Rujevici dočekuje Dinamo. 

